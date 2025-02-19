https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/denizlisporun-mali-krizi-derinlesiyor-19-milyon-tllik-fatura-borcu-bugun-odenmezse-tesisin-1093796843.html

Denizlispor’un mali krizi derinleşiyor: 1.9 milyon TL’lik fatura borcu bugün ödenmezse tesisin doğalgazı kesilecek

Denizlispor’un mali krizi derinleşiyor: 1.9 milyon TL’lik fatura borcu bugün ödenmezse tesisin doğalgazı kesilecek

Sputnik Türkiye

Maddi krizle boğuşan Denizlispor, şimdi de doğalgaz borcu nedeniyle zor günler geçiriyor. Kulübün 1 milyon 961 bin TL’lik doğalgaz faturasını ödeyememesi... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T11:45+0300

2025-02-19T11:45+0300

2025-02-19T11:45+0300

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Mali sıkıntılarla mücadele eden Denizlispor, şimdi de 1 milyon 961 bin TL’lik doğalgaz faturası nedeniyle kesinti tehdidiyle karşı karşıya.📌 Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya, borcun 19 Şubat 2025’e kadar ödenmemesi halinde gazın kesileceğini bildirdi.📌 Faturanın ödenmesi halinde ise gecikme nedeniyle 754 bin TL ek ücret tahakkuk edecek.Enerya’dan kesinti uyarısıDenizlispor’un aboneliğine ait toplam 1 milyon 961 bin 160 TL tutarında vadesi geçmiş doğalgaz borcu bulunduğunu belirten Enerya, kulübe resmi bir hatırlatma mesajı gönderdi.📢 Enerya’dan gönderilen uyarı metninde şu ifadelere yer verildi:✅ “Borç ödenmezse 19 Şubat 2025 Çarşamba günü doğalgaz kesilecektir.”✅ “Ödemenin ardından 754 bin 436 TL gecikme faizi tahakkuk edecektir.”📌 Gecikme faizi KDV dahil hesaplanırken, ödeme tarihine göre değişkenlik gösterecek.Denizlispor’dan Enerya’ya tepki: 'Yorumsuz'📌 TFF Nesine 3. Lig’de mücadele eden Denizlispor, yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir yenisinin eklendiğini belirterek Enerya’ya tepki gösterdi.📌 Kulüp, resmi sosyal medya hesabından "Yorumsuz" notuyla Enerya'nın gönderdiği hatırlatma mesajını paylaştı.Denizlispor taraftarları, kulübün içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle doğalgaz kesintisinin büyük bir darbe olacağını belirterek çözüm talep etti.Denizlispor’un mali krizi derinleşiyorSon yıllarda mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Denizlispor, borçlarını ödemekte zorlanıyor.📌 Kulüp, geçmiş dönemlerde futbolcularına ve çalışanlarına olan maaşlarını ödeyememesi nedeniyle transfer yasağıyla da karşı karşıya kalmıştı.📌 Şimdi ise doğalgaz borcunu ödeyemezse, kulüp binası ve tesislerde doğalgaz kesintisi yaşanacak.

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