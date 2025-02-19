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Benfica - Monaco maçında 'Türk fırtınası': Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı
Benfica - Monaco maçında 'Türk fırtınası': Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı
Sputnik Türkiye
Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde sessizliğini bozdu! Benfica'nın Monaco ile oynadığı kritik maçta ağları sarsarak takımını öne geçirdi. Orkun Kökçü de... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T08:06+0300
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Sezon başında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi’nde uzun süren suskunluğunu bozdu.📌 Mücadelenin 22. dakikasında Vangelis Pavlidis’in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.📌 Bu golle Benfica'yı 1-0 öne geçiren Kerem, takımına kritik bir avantaj sağladı.Bu gol, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica formasıyla attığı 11. gol oldu. Son golünü 2024’ün son ayında kaydeden milli futbolcu, uzun süren suskunluğuna Şampiyonlar Ligi sahnesinde son verdi.Orkun Kökçü de skor ürettiKarşılaşmanın ikinci yarısında Monaco’nun baskısı arttı ve skor 3-2’ye geldi. Ancak 84. dakikada sahneye çıkan bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü, müthiş bir vuruşla skoru 3-3’e taşıdı.✅ Attığı golle Benfica’ya tur biletini kazandıran Orkun Kökçü, maçın en kritik anlarında takımına büyük katkı sağladı.✅ Ancak milli futbolcu, 88. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.Benfica son 16’ya yükseldiBenfica, ilk maçta Monaco deplasmanında 1-0 kazanarak avantaj sağlamıştı. Rövanşta alınan 3-3’lük beraberlik, Portekiz ekibini Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna taşıdı.📌 Kerem Aktürkoğlu, 58 dakika sahada kalırken attığı golle maçın kilidini açtı.📌 Orkun Kökçü ise 84. dakikada attığı kritik golle takımına tura taşıyan isim oldu.Bu sonuçla Monaco, Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken, Benfica yoluna devam etti.
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Benfica - Monaco maçında 'Türk fırtınası': Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı

08:06 19.02.2025
© AP Photo / Armando FrancaKerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Armando Franca
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Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde sessizliğini bozdu! Benfica'nın Monaco ile oynadığı kritik maçta ağları sarsarak takımını öne geçirdi. Orkun Kökçü de skora katkı sağlarken, Portekiz ekibi bu beraberlikle adını son 16'ya yazdırdı. İşte nefes kesen mücadelenin tüm detayları…
Sezon başında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi’nde uzun süren suskunluğunu bozdu.
📌 Mücadelenin 22. dakikasında Vangelis Pavlidis’in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.
📌 Bu golle Benfica'yı 1-0 öne geçiren Kerem, takımına kritik bir avantaj sağladı.
Bu gol, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica formasıyla attığı 11. gol oldu. Son golünü 2024’ün son ayında kaydeden milli futbolcu, uzun süren suskunluğuna Şampiyonlar Ligi sahnesinde son verdi.

Orkun Kökçü de skor üretti

Karşılaşmanın ikinci yarısında Monaco’nun baskısı arttı ve skor 3-2’ye geldi. Ancak 84. dakikada sahneye çıkan bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü, müthiş bir vuruşla skoru 3-3’e taşıdı.
Attığı golle Benfica’ya tur biletini kazandıran Orkun Kökçü, maçın en kritik anlarında takımına büyük katkı sağladı.
Ancak milli futbolcu, 88. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Benfica son 16’ya yükseldi

Benfica, ilk maçta Monaco deplasmanında 1-0 kazanarak avantaj sağlamıştı. Rövanşta alınan 3-3’lük beraberlik, Portekiz ekibini Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna taşıdı.
📌 Kerem Aktürkoğlu, 58 dakika sahada kalırken attığı golle maçın kilidini açtı.
📌 Orkun Kökçü ise 84. dakikada attığı kritik golle takımına tura taşıyan isim oldu.
Bu sonuçla Monaco, Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken, Benfica yoluna devam etti.
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