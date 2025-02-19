Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD tepkisi: 'Haddini aştı'
Özgür Özel'e eleştri
Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Grup kürsüsünde edepsizce hakarete kadar hünerini sergiledi. Sonuçta ne oldu? Motor su kaynattı, devreler yandı, hafıza error verdi. Özel rezil oldu. Asıl cahilin, kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Ziya Gökalp'in şiirini okuyup caka satmak isterken şiir katliamına imza attı. Şiir konusunda Özel'e kendisini geliştirmesi için tüyo verebiliriz. Yine de Özel'in Yunus Emre'nin sözlerini kulağına küpe etmesinde fayda var. Sözü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz. Şu cihan cehennemini 8 cennet ede bir söz
'Bahçeli'ye geçmiş olsun'
Ana muhalefete eleştiri
Ana muhalefet cephesinde patlak veren iddiaları kendi seçmeni de takip ediyor. Ortaya dökülen bu pislikler umarım ana muhalefette temizlenmeye vesile olur. Sandığın itibarına gölge düşüren her türlü gayrimeşru tasarrufun reddedilmesi önemli. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde tebelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Bizim onların hançer siyasetleriyle uğraşacak vaktimiz yok.
'Bütün işlerimizi etik değerlere uygun yaparız'
'Türkiye dış politikada ezberleri bozmaya devam ediyor'
'Lokum yerine TOGG hediye ettik'
Şarap tatmak için Avrupa'ya gidenlerin bizi anlamasını beklemiyoruz. Muhataplarımıza TOGG hediye ettik. Lokum yerine TOGG hediye ettik. Ülkemizdeki muhalefet rahatsız oldu. Kendi ülkelerine miyop bakanlar burnunun ucunuz göremiyor.
TÜSİAD'ın eleştirisi
TÜSİAD'ın haddi aşan buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kraldan çok kralcı davrananların ederi sahiplerinin biçtiği kadar. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacı. Bazı hakikatleri daha rahat konuşabiliriz. TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf olan önemin. Kamunun kesesinden elde edilen haksız kazançların yerli üretim yerine imtiyazların gölgesinde büyütülmüş iş adamları ile maruftur. Eski Türkiye'de paraya hükmedip siyaseti yönlendiriyorlardı. Biz buna dur dedik. Milletin iradesinin üstünde güç tanımadık. 2002 öncesi zihniyeti hatırlıyoruz. TÜSİAD iktidarlara ayar veriyordu buna dur dedik. kişi başı gelir 3 bin 600 dolardan 15 bin doların üzerine çıktı. Ey TÜSİAD bu AK Parti iktidarında oldu. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyordu. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her türlü konu hukukun, hakimlerin yetki alanındadır. Hukuk devletine inananların safı, provokatörlerin, sanat dünyasını esir alan marjinallerin yargı mensuplarını tehdit eden kibir abidelerinin değil, hukuku uygulayanların yanı olmak zorundadır. Morali bozuk olan ülke değil, imtiyazla büyüdükleri devrin ardından devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için iç sıkıntı yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır.
TÜSİAD'a deprem tepkisi
Gazete manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çöktü. Eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye sizin tapulu mülkünüz değil. Eski Türkiye'de borunuzu öttürmüş olabilirsiniz yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz, iş adamı derneğiyseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz.