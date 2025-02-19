Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD tepkisi: 'Haddini aştı'

TÜSİAD'ın haddi aşan buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kraldan çok kralcı davrananların ederi sahiplerinin biçtiği kadar. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacı. Bazı hakikatleri daha rahat konuşabiliriz. TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf olan önemin. Kamunun kesesinden elde edilen haksız kazançların yerli üretim yerine imtiyazların gölgesinde büyütülmüş iş adamları ile maruftur. Eski Türkiye'de paraya hükmedip siyaseti yönlendiriyorlardı. Biz buna dur dedik. Milletin iradesinin üstünde güç tanımadık. 2002 öncesi zihniyeti hatırlıyoruz. TÜSİAD iktidarlara ayar veriyordu buna dur dedik. kişi başı gelir 3 bin 600 dolardan 15 bin doların üzerine çıktı. Ey TÜSİAD bu AK Parti iktidarında oldu. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyordu. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her türlü konu hukukun, hakimlerin yetki alanındadır. Hukuk devletine inananların safı, provokatörlerin, sanat dünyasını esir alan marjinallerin yargı mensuplarını tehdit eden kibir abidelerinin değil, hukuku uygulayanların yanı olmak zorundadır. Morali bozuk olan ülke değil, imtiyazla büyüdükleri devrin ardından devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için iç sıkıntı yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır.