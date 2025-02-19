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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD tepkisi: 'Haddini aştı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD tepkisi: 'Haddini aştı'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in şiir okuyarak yaptığı çıkışa karşılık verdi ve "Motor su kaynattı, devreler yandı, hafıza error verdi" dedi. Erdoğan... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısındaki konuşmasına muhalefete eleştiri ile başladı ve "Türkiye'de muhalefet açığı var" dedi.Özgür Özel'e eleştri'Bahçeli'ye geçmiş olsun'Ana muhalefete eleştiri'Bütün işlerimizi etik değerlere uygun yaparız''Türkiye dış politikada ezberleri bozmaya devam ediyor''Lokum yerine TOGG hediye ettik'TÜSİAD'ın eleştirisiTÜSİAD'a deprem tepkisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD tepkisi: 'Haddini aştı'

12:10 19.02.2025 (güncellendi: 13:07 19.02.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in şiir okuyarak yaptığı çıkışa karşılık verdi ve "Motor su kaynattı, devreler yandı, hafıza error verdi" dedi. Erdoğan TÜSİAD'ın açıklamalarını ise 'haddini aştı' diye yorumladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısındaki konuşmasına muhalefete eleştiri ile başladı ve "Türkiye'de muhalefet açığı var" dedi.

Özgür Özel'e eleştri

Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Grup kürsüsünde edepsizce hakarete kadar hünerini sergiledi. Sonuçta ne oldu? Motor su kaynattı, devreler yandı, hafıza error verdi. Özel rezil oldu. Asıl cahilin, kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Ziya Gökalp'in şiirini okuyup caka satmak isterken şiir katliamına imza attı. Şiir konusunda Özel'e kendisini geliştirmesi için tüyo verebiliriz. Yine de Özel'in Yunus Emre'nin sözlerini kulağına küpe etmesinde fayda var. Sözü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz. Şu cihan cehennemini 8 cennet ede bir söz

'Bahçeli'ye geçmiş olsun'

Sağlığına kavuşmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz

Ana muhalefete eleştiri

Ana muhalefet cephesinde patlak veren iddiaları kendi seçmeni de takip ediyor. Ortaya dökülen bu pislikler umarım ana muhalefette temizlenmeye vesile olur. Sandığın itibarına gölge düşüren her türlü gayrimeşru tasarrufun reddedilmesi önemli. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde tebelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Bizim onların hançer siyasetleriyle uğraşacak vaktimiz yok.

'Bütün işlerimizi etik değerlere uygun yaparız'

Biz ne hançer biliriz ne şaibeli iş yaparız. Bütün işlerimizi daima etik değerlere uygun icra ederiz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
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Özel: Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbeyle ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız
Dün, 14:50

'Türkiye dış politikada ezberleri bozmaya devam ediyor'

Türkiye dış politikada ezberleri bozmaya devam ediyor. Küresel siyasette gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz çok önemliydi. (Malezya-Endonezya ve Pakistan ziyaretleri)

'Lokum yerine TOGG hediye ettik'

Şarap tatmak için Avrupa'ya gidenlerin bizi anlamasını beklemiyoruz. Muhataplarımıza TOGG hediye ettik. Lokum yerine TOGG hediye ettik. Ülkemizdeki muhalefet rahatsız oldu. Kendi ülkelerine miyop bakanlar burnunun ucunuz göremiyor.

TÜSİAD'ın eleştirisi

TÜSİAD'ın haddi aşan buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kraldan çok kralcı davrananların ederi sahiplerinin biçtiği kadar. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacı. Bazı hakikatleri daha rahat konuşabiliriz. TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf olan önemin. Kamunun kesesinden elde edilen haksız kazançların yerli üretim yerine imtiyazların gölgesinde büyütülmüş iş adamları ile maruftur. Eski Türkiye'de paraya hükmedip siyaseti yönlendiriyorlardı. Biz buna dur dedik. Milletin iradesinin üstünde güç tanımadık. 2002 öncesi zihniyeti hatırlıyoruz. TÜSİAD iktidarlara ayar veriyordu buna dur dedik. kişi başı gelir 3 bin 600 dolardan 15 bin doların üzerine çıktı. Ey TÜSİAD bu AK Parti iktidarında oldu. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyordu. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her türlü konu hukukun, hakimlerin yetki alanındadır. Hukuk devletine inananların safı, provokatörlerin, sanat dünyasını esir alan marjinallerin yargı mensuplarını tehdit eden kibir abidelerinin değil, hukuku uygulayanların yanı olmak zorundadır. Morali bozuk olan ülke değil, imtiyazla büyüdükleri devrin ardından devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için iç sıkıntı yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır.

TÜSİAD'a deprem tepkisi

Gazete manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çöktü. Eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye sizin tapulu mülkünüz değil. Eski Türkiye'de borunuzu öttürmüş olabilirsiniz yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz, iş adamı derneğiyseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz.

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