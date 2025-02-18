Özel: Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbeyle ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız

"Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz, dahil olduğunuz bir darbe ittifakını görmüyor değiliz. O darbe ittifakı, bugünkü Cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız.

Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Varsa onların içerden işbirlikçileri Tayyip Erdoğan’ın çukuru sizin de yerinizdir. Biz bir ve beraberiz. Bu partiyi böldürtmeyiz, muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız. Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından öpüyorum."