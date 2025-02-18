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Özel: Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbeyle ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız
Özel: Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbeyle ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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CHP lideri Özgür Özel bugünkü konuşmasında cumhurbaşkanlığı adaylığından, kurultaya kadar açıklamalarda bulundu. Özel açıklamalarında şunları kaydetti:
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chp, özgür özel, tbmm, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimleri, cumhurbaşkanı adayı

Özel: Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbeyle ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız

14:50 18.02.2025
© AA / Berkan ÇetinCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA / Berkan Çetin
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız" dedi.
CHP lideri Özgür Özel bugünkü konuşmasında cumhurbaşkanlığı adaylığından, kurultaya kadar açıklamalarda bulundu. Özel açıklamalarında şunları kaydetti:

"Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz, dahil olduğunuz bir darbe ittifakını görmüyor değiliz. O darbe ittifakı, bugünkü Cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız.

Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Varsa onların içerden işbirlikçileri Tayyip Erdoğan’ın çukuru sizin de yerinizdir. Biz bir ve beraberiz. Bu partiyi böldürtmeyiz, muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız. Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından öpüyorum."

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