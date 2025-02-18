https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/sorusturmanin-ardindan-tusiaddan-ilk-tepki-ekonomik-kalkinmayi-hukuk-devleti-ile-kalici-hale-1093777583.html

TÜSİAD'dan açıklama: Ekonomik kalkınmayı hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz

TÜSİAD'dan açıklama: Ekonomik kalkınmayı hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz

Sputnik Türkiye

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturmanın ardından TÜSİAD'dan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ekonomik kalkınmanın ancak... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T17:31+0300

2025-02-18T17:31+0300

2025-02-18T17:42+0300

ekonomi̇

tüsi̇ad

ömer aras

mehmet ömer arif aras

soruşturma

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093671848_0:38:900:544_1920x0_80_0_0_d3fdb643d5bd15b3e7322d11b0b82b69.jpg

TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrasında Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili TÜSİAD'dan ilk resmi açıklama geldi. Açıklamada, TÜSİAD olarak bağımsız ve tarafsız şekilde Türkiye’nin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündeme aldıkları vurgulanırken, "Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz" denildi. TÜSİAD'ın açıklaması şöyle: “TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur”Ömer Aras ne demişti?TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aras'ın konuşmasıyla ilgili olarak bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/tusiada-sorusturma-acildi-1093671680.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tüsi̇ad, ömer aras, mehmet ömer arif aras, soruşturma, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı