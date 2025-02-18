https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/sorusturmanin-ardindan-tusiaddan-ilk-tepki-ekonomik-kalkinmayi-hukuk-devleti-ile-kalici-hale-1093777583.html
TÜSİAD'dan açıklama: Ekonomik kalkınmayı hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz
TÜSİAD'dan açıklama: Ekonomik kalkınmayı hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz
Sputnik Türkiye
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturmanın ardından TÜSİAD'dan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ekonomik kalkınmanın ancak... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T17:31+0300
2025-02-18T17:31+0300
2025-02-18T17:42+0300
ekonomi̇
tüsi̇ad
ömer aras
mehmet ömer arif aras
soruşturma
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
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TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrasında Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili TÜSİAD'dan ilk resmi açıklama geldi. Açıklamada, TÜSİAD olarak bağımsız ve tarafsız şekilde Türkiye’nin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündeme aldıkları vurgulanırken, "Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz" denildi. TÜSİAD'ın açıklaması şöyle: “TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur”Ömer Aras ne demişti?TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aras'ın konuşmasıyla ilgili olarak bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatmıştı.
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tüsi̇ad, ömer aras, mehmet ömer arif aras, soruşturma, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
tüsi̇ad, ömer aras, mehmet ömer arif aras, soruşturma, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
TÜSİAD'dan açıklama: Ekonomik kalkınmayı hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz
17:31 18.02.2025 (güncellendi: 17:42 18.02.2025)
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturmanın ardından TÜSİAD'dan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ekonomik kalkınmanın ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirilebileceği vurgulandı.
TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrasında Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili TÜSİAD'dan ilk resmi açıklama geldi. Açıklamada, TÜSİAD olarak bağımsız ve tarafsız şekilde Türkiye’nin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündeme aldıkları vurgulanırken, "Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz" denildi.
TÜSİAD'ın açıklaması şöyle:
“TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.
Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.
Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur”
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"Son haftalarda politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilir kişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler göz altına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aras'ın konuşmasıyla ilgili olarak bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatmıştı.