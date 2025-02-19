https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/bilim-insanlarindan-kiyamet-uyarisi-yr4-asteroidinin-dunyaya-carpma-olasiligi-yukseldi-1093787327.html
Bilim İnsanlarından 'kıyamet' uyarısı: YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma olasılığı yükseldi
Bilim İnsanlarından 'kıyamet' uyarısı: YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma olasılığı yükseldi
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NASA, 2024 YR4 asteroidinin 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1'e yükseldiğini duyurdu. 54 metre çapındaki gök cisminin insan medeniyetini yok edecek... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T07:53+0300
2025-02-19T07:53+0300
2025-02-19T07:53+0300
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2024 YR4 adlı asteroidin 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1’e çıktığını açıkladı. Daha önce yapılan ölçümlerde bu oran yüzde 1,33 olarak belirlenmiş, ardından yüzde 2’ye yükselmişti. Son güncellemeyle birlikte çarpma riskinin daha da arttığı görüldü.Ancak bilim insanları, asteroidin Dünya’yı ıskalama ihtimalinin hâlâ yüzde 96,9 olduğunu belirtiyor. Yeni ölçümlerde bu oranın sıfırlanabileceği ve çarpma tehlikesinin ortadan kalkabileceği ifade ediliyor.2024 YR4 asteroidi ne kadar büyük?📌 Çapı: 54 metre📌 Çarpma Anındaki Enerji: 8 megaton📌 Etkilediği Alan: Yaklaşık 50 kilometrelik bir bölgeNASA raporuna göre 2024 YR4, insan medeniyetini sona erdirmek için yeterli büyüklükte değil. Ancak, çarpma anında açığa çıkacak 8 megatonluk enerji büyük bir şehri tamamen yok edebilir.Hangi bölgelere çarpabilir?Bilim insanlarının yaptığı tahminlere göre asteroidin çarpma ihtimali bulunan bölgeler şunlar:✅ Pasifik Okyanusu'nun doğusu✅ Güney Amerika’nın kuzeyi✅ Afrika kıtası✅ Güney AsyaAncak çarpma ihtimali kesinleşmiş değil ve asteroidin yörüngesi sürekli izleniyor.NASA ve uzay ajansları ne yapıyor?🌍 NASA ve diğer uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ü yakından takip ediyor.🚀 Asteroidin yönünün değiştirilmesi için olası savunma planları değerlendiriliyor.🛰 Gelecek yıllarda yapılacak yeni gözlemlerle riskin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.Asteroit 2024 YR4 nasıl keşfedildi?2024 YR4 asteroidi, ilk olarak 27 Aralık 2024’te Şili’deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edildi. İlk hesaplamalara göre çarpma riski düşük görünüyordu ancak yapılan yeni ölçümlerle bu risk önemli ölçüde arttı.Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda daha kesin veriler elde edileceğini ve asteroidin çarpma ihtimalinin sıfıra inebileceğini belirtiyor.
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pasifik okyanusu, nasa, dünya, bilim, bilim insanları, asteroit, asteroid, asteroid
pasifik okyanusu, nasa, dünya, bilim, bilim insanları, asteroit, asteroid, asteroid
Bilim İnsanlarından 'kıyamet' uyarısı: YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma olasılığı yükseldi
NASA, 2024 YR4 asteroidinin 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1'e yükseldiğini duyurdu. 54 metre çapındaki gök cisminin insan medeniyetini yok edecek büyüklükte olmadığı ancak çarpması halinde bir şehri tamamen yok edebileceği belirtiliyor. İşte asteroidin çarpma ihtimali ve muhtemel etkileri hakkında tüm detaylar…
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2024 YR4 adlı asteroidin 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1’e çıktığını açıkladı. Daha önce yapılan ölçümlerde bu oran yüzde 1,33 olarak belirlenmiş, ardından yüzde 2’ye yükselmişti. Son güncellemeyle birlikte çarpma riskinin daha da arttığı görüldü.
Ancak bilim insanları, asteroidin Dünya’yı ıskalama ihtimalinin hâlâ yüzde 96,9 olduğunu
belirtiyor. Yeni ölçümlerde bu oranın sıfırlanabileceği ve çarpma tehlikesinin ortadan kalkabileceği ifade ediliyor.
2024 YR4 asteroidi ne kadar büyük?
📌 Çapı: 54 metre
📌 Çarpma Anındaki Enerji: 8 megaton
📌 Etkilediği Alan: Yaklaşık 50 kilometrelik bir bölge
NASA
raporuna göre 2024 YR4, insan medeniyetini sona erdirmek için yeterli büyüklükte değil
. Ancak, çarpma anında açığa çıkacak 8 megatonluk enerji büyük bir şehri tamamen yok edebilir
.
Hangi bölgelere çarpabilir?
Bilim
insanlarının yaptığı tahminlere göre asteroidin çarpma ihtimali bulunan bölgeler
şunlar:
✅ Pasifik Okyanusu'nun doğusu
✅ Güney Amerika’nın kuzeyi
✅ Afrika kıtası
✅ Güney Asya
Ancak çarpma ihtimali kesinleşmiş değil ve asteroidin yörüngesi sürekli izleniyor.
NASA ve uzay ajansları ne yapıyor?
🌍 NASA ve diğer uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ü yakından takip ediyor.
🚀 Asteroidin yönünün değiştirilmesi için olası savunma planları değerlendiriliyor.
🛰 Gelecek yıllarda yapılacak yeni gözlemlerle riskin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Asteroit 2024 YR4 nasıl keşfedildi?
2024 YR4 asteroidi, ilk olarak 27 Aralık 2024’te Şili’deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edildi. İlk hesaplamalara göre çarpma riski düşük görünüyordu ancak yapılan yeni ölçümlerle bu risk önemli ölçüde arttı.
Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda daha kesin veriler elde edileceğini ve asteroidin çarpma ihtimalinin sıfıra inebileceğini belirtiyor.