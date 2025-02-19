https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/bilim-insanlarindan-kiyamet-uyarisi-yr4-asteroidinin-dunyaya-carpma-olasiligi-yukseldi-1093787327.html

Bilim İnsanlarından 'kıyamet' uyarısı: YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma olasılığı yükseldi

Bilim İnsanlarından 'kıyamet' uyarısı: YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma olasılığı yükseldi

Sputnik Türkiye

NASA, 2024 YR4 asteroidinin 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1'e yükseldiğini duyurdu. 54 metre çapındaki gök cisminin insan medeniyetini yok edecek... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T07:53+0300

2025-02-19T07:53+0300

2025-02-19T07:53+0300

yaşam

pasifik okyanusu

nasa

dünya

bilim

bilim insanları

asteroit

asteroid

asteroid

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/01/1051328155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03da9ef08da1003f0de0e593f90a703e.jpg

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2024 YR4 adlı asteroidin 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1’e çıktığını açıkladı. Daha önce yapılan ölçümlerde bu oran yüzde 1,33 olarak belirlenmiş, ardından yüzde 2’ye yükselmişti. Son güncellemeyle birlikte çarpma riskinin daha da arttığı görüldü.Ancak bilim insanları, asteroidin Dünya’yı ıskalama ihtimalinin hâlâ yüzde 96,9 olduğunu belirtiyor. Yeni ölçümlerde bu oranın sıfırlanabileceği ve çarpma tehlikesinin ortadan kalkabileceği ifade ediliyor.2024 YR4 asteroidi ne kadar büyük?📌 Çapı: 54 metre📌 Çarpma Anındaki Enerji: 8 megaton📌 Etkilediği Alan: Yaklaşık 50 kilometrelik bir bölgeNASA raporuna göre 2024 YR4, insan medeniyetini sona erdirmek için yeterli büyüklükte değil. Ancak, çarpma anında açığa çıkacak 8 megatonluk enerji büyük bir şehri tamamen yok edebilir.Hangi bölgelere çarpabilir?Bilim insanlarının yaptığı tahminlere göre asteroidin çarpma ihtimali bulunan bölgeler şunlar:✅ Pasifik Okyanusu'nun doğusu✅ Güney Amerika’nın kuzeyi✅ Afrika kıtası✅ Güney AsyaAncak çarpma ihtimali kesinleşmiş değil ve asteroidin yörüngesi sürekli izleniyor.NASA ve uzay ajansları ne yapıyor?🌍 NASA ve diğer uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ü yakından takip ediyor.🚀 Asteroidin yönünün değiştirilmesi için olası savunma planları değerlendiriliyor.🛰 Gelecek yıllarda yapılacak yeni gözlemlerle riskin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.Asteroit 2024 YR4 nasıl keşfedildi?2024 YR4 asteroidi, ilk olarak 27 Aralık 2024’te Şili’deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edildi. İlk hesaplamalara göre çarpma riski düşük görünüyordu ancak yapılan yeni ölçümlerle bu risk önemli ölçüde arttı.Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda daha kesin veriler elde edileceğini ve asteroidin çarpma ihtimalinin sıfıra inebileceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-beklenen-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-thy-ve-diger-havayollarinin-bircok-ucusu-iptal-etti-1093786470.html

pasifik okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pasifik okyanusu, nasa, dünya, bilim, bilim insanları, asteroit, asteroid, asteroid