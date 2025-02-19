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İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle THY ve diğer havayollarının birçok uçuşu iptal etti
İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle THY ve diğer havayollarının birçok uçuşu iptal etti
Sputnik Türkiye
THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri duyurdu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de kapasite azaltıldı, birçok uçuş iptal edildi
2025-02-19T07:33+0300
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istanbul havalimanı
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türk hava yolları (thy)
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Türk Hava Yolları, şiddetli hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan kalkış ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların uçuş bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği belirtilirken, THY yetkilileri yolcuların bilet değişiklikleri ve iade işlemleri için resmi internet sitesi üzerinden uçuş numarasıyla durumu kontrol edebileceğini açıkladı.İstanbul Havalimanı’nda kapasite azaltıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul’daki havalimanlarında Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı yapıldığını ve bazı önlemler alındığını duyurdu.Bu kapsamda:✅ 19 Şubat’ta yaklaşık 150 uçuş iptal edilecek.✅ 21 Şubat’ta ise yaklaşık 200 uçuş iptal edilmesi bekleniyor.Yetkililer, uçuş iptallerinin hava koşullarına bağlı olarak artabileceğini belirtti.Sabiha Gökçen’de de i̇ptaller varSabiha Gökçen Havalimanı’nda da hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. Alınan önlemler kapsamında:Ayrıca havalimanlarında uçuş ekiplerinin nöbetçi sayıları artırılarak olası aksamaların önüne geçilmeye çalışılacak.
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thy uçuş iptalleri, istanbul havalimanı uçuş iptalleri, sabiha gökçen uçuş iptalleri, 19 şubat uçuş iptalleri, istanbul hava durumu, thy iptal edilen seferler, uçuş iptali sorgulama, thy bilet değişikliği, sabiha gökçen iptal edilen uçuşlar, meteoroloji hava durumu tahmini, 21 şubat uçuş iptalleri, istanbul kar yağışı uçuş iptali, havalimanı kapasite azaltma, uçuş iptali olan havayolları, pegasus uçuş iptali, ajet iptal edilen seferler, thy güncel uçuş durumu, uçuş iptal listesi, uçuş iptali nasıl öğrenilir, uçuş iptali son dakika

İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle THY ve diğer havayollarının birçok uçuşu iptal etti

07:33 19.02.2025
© İHAİstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© İHA
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025’te İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda alınan önlemleri açıkladı.
Türk Hava Yolları, şiddetli hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan kalkış ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların uçuş bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği belirtilirken, THY yetkilileri yolcuların bilet değişiklikleri ve iade işlemleri için resmi internet sitesi üzerinden uçuş numarasıyla durumu kontrol edebileceğini açıkladı.

İstanbul Havalimanı’nda kapasite azaltıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul’daki havalimanlarında Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı yapıldığını ve bazı önlemler alındığını duyurdu.
İstanbul Havalimanı’nda 19 Şubat Çarşamba günü uçuş kapasitesinin %15 oranında azaltılmasına,
21 Şubat Cuma günü ise %20 oranında kapasite düşüşüne gidilmesine karar verildi.
Bu kapsamda:
19 Şubat’ta yaklaşık 150 uçuş iptal edilecek.
21 Şubat’ta ise yaklaşık 200 uçuş iptal edilmesi bekleniyor.
Yetkililer, uçuş iptallerinin hava koşullarına bağlı olarak artabileceğini belirtti.

Sabiha Gökçen’de de i̇ptaller var

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. Alınan önlemler kapsamında:
19 Şubat’ta uçuş iptali yapılmayacak.
20 Şubat’ta yüzde 10 kapasite azaltılarak 46 Pegasus ve 22 AJet uçuşu iptal edildi.
21 Şubat’ta ise yüzde 15 kapasite azaltılarak 68 Pegasus ve 34 AJet uçuşu iptal edildi.
Ayrıca havalimanlarında uçuş ekiplerinin nöbetçi sayıları artırılarak olası aksamaların önüne geçilmeye çalışılacak.
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