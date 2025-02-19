https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-beklenen-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-thy-ve-diger-havayollarinin-bircok-ucusu-iptal-etti-1093786470.html

İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle THY ve diğer havayollarının birçok uçuşu iptal etti

İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle THY ve diğer havayollarının birçok uçuşu iptal etti

Sputnik Türkiye

THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri duyurdu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de kapasite azaltıldı, birçok uçuş iptal edildi

2025-02-19T07:33+0300

2025-02-19T07:33+0300

2025-02-19T07:33+0300

istanbul

istanbul havalimanı

sabiha gökçen havalimanı

türk hava yolları (thy)

thy

pegasus

türkiye

uçak

uçak seferi

uçak seferleri

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Türk Hava Yolları, şiddetli hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan kalkış ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların uçuş bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği belirtilirken, THY yetkilileri yolcuların bilet değişiklikleri ve iade işlemleri için resmi internet sitesi üzerinden uçuş numarasıyla durumu kontrol edebileceğini açıkladı.İstanbul Havalimanı’nda kapasite azaltıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul’daki havalimanlarında Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı yapıldığını ve bazı önlemler alındığını duyurdu.Bu kapsamda:✅ 19 Şubat’ta yaklaşık 150 uçuş iptal edilecek.✅ 21 Şubat’ta ise yaklaşık 200 uçuş iptal edilmesi bekleniyor.Yetkililer, uçuş iptallerinin hava koşullarına bağlı olarak artabileceğini belirtti.Sabiha Gökçen’de de i̇ptaller varSabiha Gökçen Havalimanı’nda da hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. Alınan önlemler kapsamında:Ayrıca havalimanlarında uçuş ekiplerinin nöbetçi sayıları artırılarak olası aksamaların önüne geçilmeye çalışılacak.

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istanbul

istanbul havalimanı

sabiha gökçen havalimanı

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