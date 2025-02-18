https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/sampiyonlar-liginde-sasirtan-sonuc-feyenoord-milani-eledi-1093783738.html
Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan sonuç: Feyenoord, Milan'ı eledi
Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan sonuç: Feyenoord, Milan'ı eledi
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Feyenoord ilk maçta 1-0 yendiği Milan ile rövanşta 1-1 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Milan, 1. dakikada... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T23:53+0300
2025-02-18T23:53+0300
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Feyenoord, Milan ile rövanşta 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Milan ile eşleşen Feyenoord, ilk maçı 1-0 kazanırken rövanşta 1-1 berabere kalarak son 16 turuna adını yazdırdı. Milan'ın kış transfer döneminde Feyenoord'dan transfer ettiği Santiago Gimenez, maçın ilk dakikasında eski takımını vurarak Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak Theo Hernandez'in 51. dakikada kırmızı kart görmesi ve Julian Carranza'nın 73. dakikada attığı golle Feyenoord, turu geçmeyi başardı. Milan, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/adana-demirspor-maci-sonrasi-mertens-tartismalarin-odaginda-tecrubeli-futbolcunun-psikolojisi-1093770277.html
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uefa şampiyonlar ligi, milan, hollanda, hollanda futbol federasyonu (knvb), avrupa futbol şampiyonası, avrupa birliği, avrupa, maç, tarihi maç, maç yayını
Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan sonuç: Feyenoord, Milan'ı eledi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Feyenoord ilk maçta 1-0 yendiği Milan ile rövanşta 1-1 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Milan, 1. dakikada Santiago Gimenez'in golüyle öne geçerken, 51. dakikada Theo Hernandez kırmızı kart gördü. Feyenoord, 73. dakikada Julian Carranza'nın golüyle eşitliği sağladı ve tur atlayan taraf oldu.
Feyenoord, Milan ile rövanşta 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Milan ile eşleşen Feyenoord, ilk maçı 1-0 kazanırken rövanşta 1-1 berabere kalarak son 16 turuna adını yazdırdı. Milan'ın kış transfer döneminde Feyenoord'dan transfer ettiği Santiago Gimenez, maçın ilk dakikasında eski takımını vurarak Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak Theo Hernandez'in 51. dakikada kırmızı kart görmesi ve Julian Carranza'nın 73. dakikada attığı golle Feyenoord, turu geçmeyi başardı. Milan, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.