https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/sampiyonlar-liginde-sasirtan-sonuc-feyenoord-milani-eledi-1093783738.html

Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan sonuç: Feyenoord, Milan'ı eledi

Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan sonuç: Feyenoord, Milan'ı eledi

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Feyenoord ilk maçta 1-0 yendiği Milan ile rövanşta 1-1 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Milan, 1. dakikada... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

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Feyenoord, Milan ile rövanşta 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Milan ile eşleşen Feyenoord, ilk maçı 1-0 kazanırken rövanşta 1-1 berabere kalarak son 16 turuna adını yazdırdı. Milan'ın kış transfer döneminde Feyenoord'dan transfer ettiği Santiago Gimenez, maçın ilk dakikasında eski takımını vurarak Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak Theo Hernandez'in 51. dakikada kırmızı kart görmesi ve Julian Carranza'nın 73. dakikada attığı golle Feyenoord, turu geçmeyi başardı. Milan, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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