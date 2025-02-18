Adana Demirspor maçı sonrası Mertens tartışmaların odağında: Tecrübeli futbolcunun psikolojisi bozuldu
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇINGalatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira, İstanbul’a geldi. Uçağın geç saatlerde inmesine rağmen yüzlerce taraftar, havalimanına gelerek sevgi gösterisinde bulundu.
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
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Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens, Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonu nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Mertens sosyal medyada ağır tepkilere maruz kaldı. Teknik Direktör Okan Buruk oyuncusuna sahip çıkarken, Belçikalı yıldızın moralinin bozuk olduğu gözlemlendi.
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, olaylı bir şekilde tamamlandı.
📌 Mücadelenin 11. dakikasında, Dries Mertens ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
📌 Adana Demirspor cephesi, bu karara sert tepki gösterdi ve Başkan Murat Sancak’ın yönlendirmesiyle takım sahadan çekildi.
📌 Maç, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hükmen 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi.
📌 Adana Demirspor cephesi, bu karara sert tepki gösterdi ve Başkan Murat Sancak’ın yönlendirmesiyle takım sahadan çekildi.
📌 Maç, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hükmen 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi.
Bu karar, Türk futbolunda son yılların en büyük tartışmalarından birine yol açarken, penaltı pozisyonunun kahramanı olan Mertens, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Mertens’e sosyal medyada büyük tepki
Hakemin verdiği penaltı kararı sonrası Dries Mertens’e yönelik sosyal medyada büyük bir eleştiri dalgası başladı.
📢 Bazı futbolseverler, Mertens’in pozisyonu abartarak penaltı aldığını iddia ederken, Belçikalı oyuncuya yönelik sert eleştiriler hızla yayıldı.
📢 Zamanla eleştirilerin hakaret boyutuna ulaşması, Mertens’in moralini olumsuz etkiledi.
📢 Zamanla eleştirilerin hakaret boyutuna ulaşması, Mertens’in moralini olumsuz etkiledi.
Bu süreç, tecrübeli futbolcunun Çaykur Rizespor maçında fiziksel olarak sahada olmasına rağmen mental olarak oyuna odaklanamamasına neden oldu.
Okan Buruk’tan Mertens’e destek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde Mertens’in moralini yükseltmek için özel çaba sarf edecek.
🔹 Çaykur Rizespor maçında ilk yarıda etkisiz kalan Mertens, devre arasında oyundan alındı.
🔹 Okan Buruk, yıldız oyuncunun özgüvenini yeniden kazanması için birebir görüşmeler yapacak.
🔹 UEFA Konferans Ligi’nde AZ Alkmaar ile oynanacak maçta tribünlerin Mertens’e moral vermesi bekleniyor.
🔹 Okan Buruk, yıldız oyuncunun özgüvenini yeniden kazanması için birebir görüşmeler yapacak.
🔹 UEFA Konferans Ligi’nde AZ Alkmaar ile oynanacak maçta tribünlerin Mertens’e moral vermesi bekleniyor.
Galatasaray yönetimi ve teknik ekibi, Mertens’i derbiye fiziksel ve mental olarak en iyi şekilde hazırlamak için yoğun mesai harcayacak.