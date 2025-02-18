https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/metin-akpinarin-kizi-duygu-nebioglu-her-seyi-ogrendim-ah-metin-ah-1093780329.html
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Her şeyi öğrendim ah Metin ah!
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Her şeyi öğrendim ah Metin ah!
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, son paylaşımıyla gündeme oturdu. Sosyal medyadan gözyaşları içinde babasına... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T19:50+0300
2025-02-18T19:50+0300
2025-02-18T19:50+0300
türkiye
metin akpınar
duygu nebioğlu
türkiye
baba
üvey baba
dava
tazminat davası
boşanma davası
babalık davası
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Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, son paylaşımıyla gündeme oturdu.Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde babasına seslenen Nebioğlu, “Her şeyi öğrendim. Sadece onu bil. Ah Metin Ah!” ifadelerini kullanarak gündem oldu. Nebioğlu’nun neyi öğrendiği ise merak konusu oldu. Duygu Nebioğlu ve ikiz kız kardeşi Sevgi Nebioğlu, 35 yıl boyunca babaları Metin Akpınar tarafından saklandıktan sonra geçen yıl gündeme gelmişti. Henüz iki aylıkken Antalya’da bir köye bırakılan ve daha sonra Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilen kızlar, 21 yaşında gerçek babalarının Metin Akpınar olduğunu öğrenmişti. Duygu Nebioğlu, o günden bu yana babasına karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Son olarak babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/mahkemeden-karar-cikti-metin-akpinar-ikinci-kez-baba-oldu-1085624847.html
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metin akpınar, duygu nebioğlu, türkiye, baba, üvey baba, dava, tazminat davası, boşanma davası, babalık davası, babalık testi, babalık hakları
metin akpınar, duygu nebioğlu, türkiye, baba, üvey baba, dava, tazminat davası, boşanma davası, babalık davası, babalık testi, babalık hakları
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Her şeyi öğrendim ah Metin ah!
Usta oyuncu Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, son paylaşımıyla gündeme oturdu. Sosyal medyadan gözyaşları içinde babasına seslenen Nebioğlu, her şeyi öğrendiğini açıkladı. Nebioğlu, daha önce babasına açtığı 10 milyon liralık tazminat davasıyla da gündeme gelmişti.
Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, son paylaşımıyla gündeme oturdu.
Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde babasına seslenen Nebioğlu, “Her şeyi öğrendim. Sadece onu bil. Ah Metin Ah!” ifadelerini kullanarak gündem oldu. Nebioğlu’nun neyi öğrendiği ise merak konusu oldu. Duygu Nebioğlu ve ikiz kız kardeşi Sevgi Nebioğlu, 35 yıl boyunca babaları Metin Akpınar tarafından saklandıktan sonra geçen yıl gündeme gelmişti. Henüz iki aylıkken Antalya’da bir köye bırakılan ve daha sonra Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilen kızlar, 21 yaşında gerçek babalarının Metin Akpınar olduğunu öğrenmişti. Duygu Nebioğlu, o günden bu yana babasına karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Son olarak babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.