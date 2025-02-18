https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/metin-akpinarin-kizi-duygu-nebioglu-her-seyi-ogrendim-ah-metin-ah-1093780329.html

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Her şeyi öğrendim ah Metin ah!

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Her şeyi öğrendim ah Metin ah!

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, son paylaşımıyla gündeme oturdu. Sosyal medyadan gözyaşları içinde babasına... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T19:50+0300

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türkiye

metin akpınar

duygu nebioğlu

türkiye

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üvey baba

dava

tazminat davası

boşanma davası

babalık davası

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Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, son paylaşımıyla gündeme oturdu.Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde babasına seslenen Nebioğlu, “Her şeyi öğrendim. Sadece onu bil. Ah Metin Ah!” ifadelerini kullanarak gündem oldu. Nebioğlu’nun neyi öğrendiği ise merak konusu oldu. Duygu Nebioğlu ve ikiz kız kardeşi Sevgi Nebioğlu, 35 yıl boyunca babaları Metin Akpınar tarafından saklandıktan sonra geçen yıl gündeme gelmişti. Henüz iki aylıkken Antalya’da bir köye bırakılan ve daha sonra Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilen kızlar, 21 yaşında gerçek babalarının Metin Akpınar olduğunu öğrenmişti. Duygu Nebioğlu, o günden bu yana babasına karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Son olarak babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

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