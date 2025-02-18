https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/meteorolojiden-turkiyeyi-kar-firtinasi-vuracak-uyarisi-sicakliklar-12-derece-aniden-dusecek-cok-1093751530.html
Meteoroloji'den 'Türkiye'yi kar fırtınası vuracak' uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece aniden düşecek, çok sert geliyor
Meteoroloji'den 'Türkiye'yi kar fırtınası vuracak' uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece aniden düşecek, çok sert geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den kritik uyarı! Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor. İstanbul, Ankara ve birçok şehirde yoğun kar yağışı ve sert soğuklar bekleniyor. Sıcaklıklar 8-12 derece düşecek!
2025-02-18T07:39+0300
2025-02-18T07:39+0300
2025-02-18T07:39+0300
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
doğu anadolu
karadeniz
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Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen güçlü soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece azalacağını ve mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.Bu sert soğuklarla birlikte kuzey, iç ve doğu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Başkent Ankara'da karla karışık yağmur salı günü başlarken, çarşamba günü yoğun kar yağışına dönüşecek. İstanbul'da ise salı gecesi yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, çarşamba günü kar yağışı görülecek.Sıcaklıklar sert düşecek! İşte i̇l i̇l en düşük sıcaklıklarMeteoroloji uzmanları, çarşamba günü itibarıyla bir haftalık süreçte bazı şehirlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına ineceğini açıkladı:📍 Ankara: -8°C📍 İstanbul: -1°C📍 İzmir: 1°C📍 Konya: -8°C📍 Antalya: 3°C📍 Bolu: -10°C📍 Samsun: -3°C📍 Trabzon: -2°C📍 Erzurum: -20°C📍 Diyarbakır: -5°CMeteoroloji’den sarı kodlu uyarı: İşte risk altındaki şehirlerŞiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı şehirler için "sarı kodlu" uyarı verildi. Bu illerde yoğun kar yağışı ve don olayları bekleniyor:✅ Amasya✅ Çorum✅ Kastamonu✅ Ordu✅ Samsun✅ Sinop✅ TokatYetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.Bölge bölge hava durumu ve beklenen etkilerMeteoroloji tahminlerine göre, yurdun büyük bir kısmı yağışlı olacak. İşte bölge bölge hava durumu:🌨 Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısı: Yağışlı, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor.🌨 Orta Karadeniz, Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevreleri: Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.🌬 Batı Karadeniz: Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.❄ Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgeleri: Çığ tehlikesi riski taşıyor.Meteoroloji’den kritik uyarılar📌 Kuvvetli Yağış UyarısıOrta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınmalı.📌 Buzlanma ve Don Tehlikesiİç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor. Sürücüler yolda kayma riskine karşı dikkatli olmalı.📌 Çığ Tehlikesi UyarısıDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. İşte il il hava durumu, sıcaklık tahminleri ve detaylar...Marmara'da yağmur ve kar etkili olacakMarmara Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'de sağanak yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bölgenin doğusunda sis ve pus etkili olacak.📍 İstanbul: 8°C – Öğle saatlerine kadar sağanak yağış📍 Edirne: 6°C – Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur📍 Tekirdağ: 8°C – Aralıklı yağmur, yükseklerde kar📍 Kocaeli: 6°C – Sağanak yağışEge'de yağış ve soğuk hava hakimEge Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. İç kesimlerde karla karışık yağmur, kıyılarda ise sağanak yağmur bekleniyor. Özellikle Afyonkarahisar ve Denizli’de hava sıcaklıkları sert düşecek.📍 İzmir: 14°C – Hafif sağanak yağış📍 Denizli: 13°C – Aralıklı sağanak yağış📍 Afyonkarahisar: 5°C – Yağmur ve yükseklerde kar📍 Muğla: 11°C – Hafif sağanak yağışAkdeniz'de yağış bekleniyorAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Adana, Antalya, Isparta ve Mersin’de sağanak yağış etkili olacak.📍 Adana: 17°C – Aralıklı sağanak yağış📍 Antalya: 15°C – Sağanak yağış📍 Isparta: 11°C – Sağanak yağış📍 Mersin: 17°C – Aralıklı sağanak yağışİç Anadolu'da kar ve soğuk hava uyarısıBölge genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor! Yozgat ve Sivas çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olması beklenirken, Ankara ve Eskişehir’de karla karışık yağmur görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.📍 Ankara: 8°C – Yağmur, yükseklerde kar📍 Eskişehir: 6°C – Karla karışık yağmur📍 Kayseri: 7°C – Karla karışık yağmur📍 Konya: 12°C – Aralıklı yağmurKaradeniz’de kuvvetli yağış uyarısıKaradeniz Bölgesi'nde kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Özellikle Orta Karadeniz’de Trabzon, Samsun ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.📍 Samsun: 5°C – Yerel kuvvetli yağmur📍 Trabzon: 9°C – Yerel kuvvetli yağmur📍 Tokat: 7°C – Karla karışık yağmur📍 Rize: 9°C – Aralıklı yağmurDoğu Anadolu’da kar ve çığ tehlikesiBölgenin doğusunda sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.📍 Erzurum: 1°C – Akşam saatlerinde kar📍 Ağrı: 1°C – Çok bulutlu📍 Malatya: 9°C – Akşam saatlerinde yağmur ve kar📍 Van: 5°C – Parçalı ve çok bulutluGüneydoğu Anadolu’da yağış ve sis etkili olacakBölge genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Diyarbakır ve Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Gaziantep ve Şanlıurfa’da parçalı bulutlu bir hava görülecek.📍 Diyarbakır: 14°C – Gece saatlerinde yağmur📍 Gaziantep: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu📍 Mardin: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu📍 Şanlıurfa: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
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Meteoroloji'den 'Türkiye'yi kar fırtınası vuracak' uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece aniden düşecek, çok sert geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşerken, birçok şehirde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere hava durumu alarm veriyor. İşte detaylar...
Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen güçlü soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece azalacağını ve mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.
Bu sert soğuklarla birlikte kuzey, iç ve doğu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Başkent Ankara'da karla karışık yağmur salı günü başlarken, çarşamba günü yoğun kar yağışına dönüşecek. İstanbul'da ise salı gecesi yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, çarşamba günü kar yağışı görülecek.
Sıcaklıklar sert düşecek! İşte i̇l i̇l en düşük sıcaklıklar
Meteoroloji
uzmanları, çarşamba günü itibarıyla bir haftalık süreçte bazı şehirlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına ineceğini
açıkladı:
📍 Ankara:
-8°C
📍 İstanbul:
-1°C📍 İzmir:
1°C
📍 Konya:
-8°C
📍 Antalya:
3°C
📍 Bolu:
-10°C
📍 Samsun: -3°C
📍 Trabzon:
-2°C
📍 Erzurum: -20°C
📍 Diyarbakır:
-5°C
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: İşte risk altındaki şehirler
Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı şehirler için "sarı kodlu" uyarı verildi. Bu illerde yoğun kar yağışı ve don olayları bekleniyor:
✅ Amasya
✅ Çorum
✅ Kastamonu
✅ Ordu
✅ Samsun
✅ Sinop
✅ Tokat
Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Bölge bölge hava durumu ve beklenen etkiler
Meteoroloji tahminlerine göre, yurdun büyük bir kısmı yağışlı olacak. İşte bölge bölge hava durumu:
🌨 Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısı
: Yağışlı, iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
🌨 Orta Karadeniz, Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevreleri
: Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.
🌬 Batı Karadeniz
: Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
❄ Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgeleri
: Çığ tehlikesi riski taşıyor.
Meteoroloji’den kritik uyarılar
📌 Kuvvetli Yağış Uyarısı
Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınmalı.
📌 Buzlanma ve Don Tehlikesi
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor. Sürücüler yolda kayma riskine karşı dikkatli olmalı.
📌 Çığ Tehlikesi Uyarısı
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. İşte il il hava durumu, sıcaklık tahminleri ve detaylar...
Marmara'da yağmur ve kar etkili olacak
Marmara Bölgesi
genelinde çok bulutlu hava hakim olacak
. Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'de sağanak yağmur beklenirken
, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı
görülebilir. Bölgenin doğusunda sis ve pus etkili olacak.
📍 İstanbul: 8°C – Öğle saatlerine kadar sağanak yağış
📍 Edirne: 6°C – Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
📍 Tekirdağ: 8°C – Aralıklı yağmur, yükseklerde kar
📍 Kocaeli: 6°C – Sağanak yağış
Ege'de yağış ve soğuk hava hakim
Ege Bölgesi'nde
parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. İç kesimlerde karla karışık yağmur, kıyılarda ise sağanak yağmur bekleniyor.
Özellikle Afyonkarahisar ve Denizli’de hava sıcaklıkları sert düşecek.
📍 İzmir:
14°C – Hafif sağanak yağış
📍 Denizli:
13°C – Aralıklı sağanak yağış📍 Afyonkarahisar:
5°C – Yağmur ve yükseklerde kar
📍 Muğla:
11°C – Hafif sağanak yağış
Akdeniz'de yağış bekleniyor
Akdeniz Bölgesi'nde
parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Adana, Antalya, Isparta ve Mersin’de sağanak yağış etkili olacak.
📍 Adana: 17°C – Aralıklı sağanak yağış
📍 Antalya: 15°C – Sağanak yağış
📍 Isparta: 11°C – Sağanak yağış
📍 Mersin: 17°C – Aralıklı sağanak yağış
İç Anadolu'da kar ve soğuk hava uyarısı
Bölge genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor!
Yozgat ve Sivas çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olması beklenirken, Ankara ve Eskişehir’de karla karışık yağmur görülebilir. Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
📍 Ankara:
8°C – Yağmur, yükseklerde kar
📍 Eskişehir:
6°C – Karla karışık yağmur📍 Kayseri:
7°C – Karla karışık yağmur
📍 Konya:
12°C – Aralıklı yağmur
Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı
Karadeniz Bölgesi'nde kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Özellikle Orta Karadeniz’de Trabzon, Samsun ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
📍 Samsun: 5°C – Yerel kuvvetli yağmur
📍 Trabzon: 9°C – Yerel kuvvetli yağmur
📍 Tokat: 7°C – Karla karışık yağmur
📍 Rize: 9°C – Aralıklı yağmur
Doğu Anadolu’da kar ve çığ tehlikesi
Bölgenin doğusunda sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
📍 Erzurum:
1°C – Akşam saatlerinde kar
📍 Ağrı:
1°C – Çok bulutlu📍 Malatya:
9°C – Akşam saatlerinde yağmur ve kar
📍 Van:
5°C – Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu’da yağış ve sis etkili olacak
Bölge
genelinde çok bulutlu hava hakim olacak.
Diyarbakır ve Adıyaman’ın
kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken
, Gaziantep
ve Şanlıurfa’da parçalı bulutlu bir hava görülecek.
📍 Diyarbakır:
14°C – Gece saatlerinde yağmur
📍 Gaziantep:
12°C – Parçalı ve çok bulutlu📍 Mardin:
10°C – Parçalı ve çok bulutlu
📍 Şanlıurfa:
15°C – Parçalı ve çok bulutlu