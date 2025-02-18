https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ankaranin-altindaki-gizli-tehlikeyi-uzmanlar-acikladi-deprem-riski-sanilandan-daha-buyuk-hangi-1093751115.html
Ankara'nın altındaki gizli tehlikeyi uzmanlar açıkladı: Deprem riski sanılandan daha büyük, hangi ilçeler daha riskli?
Ankara'nın altındaki gizli tehlikeyi uzmanlar açıkladı: Deprem riski sanılandan daha büyük, hangi ilçeler daha riskli?
Sputnik Türkiye
Ankara’da dün meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, başkentin depremselliğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, Ankara’nın büyük depremlerden... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T07:27+0300
2025-02-18T07:27+0300
2025-02-18T07:27+0300
murat utkucu
ankara
kuzey anadolu fayı
düzce
kandilli rasathanesi
afad
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
son depremler
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17 Şubat’ta saat 13.20’de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre, sarsıntı Ankara merkezinde de hissedildi.Depremin büyüklüğü görece küçük olsa da uzmanlar, Ankara'nın depremsellik açısından sanıldığı kadar güvenli olmadığını ve büyük depremlerden etkilenme potansiyelinin yüksek olduğunu belirtiyor.Ankara, depremden muaf mı?Milliyet'e konuşan Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Özmen ve Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Utkucu, başkentin deprem tehlikesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.🔴 Ankara, Kuzey Anadolu Fayı'na sadece 100 kilometre uzaklıkta!🔴 Tarihsel süreçte büyük depremlerden etkilendi.🔴 Kent merkezinde diri fay bulunmasa da çevresindeki faylar ciddi risk taşıyor.125 yılda 12 büyük depremDoç. Dr. Bülent Özmen’in aktardığı verilere göre, son 125 yılda Ankara’da hasara neden olan 12 büyük deprem meydana geldi. Bunlar arasında en dikkat çekenler:Bu depremler, Ankara'nın büyük fay hareketlerinden etkilenebildiğini gösteriyor.Ankara'nın çevresi deprem kuşağıyla çevriliBaşkentin çevresi büyük depremler üretme potansiyeline sahip fay hatlarıyla sarılmış durumda. Doç. Dr. Özmen, bu fayların 6.5’ten büyük deprem üretebileceğini söylüyor.Ankara'nın çevresindeki başlıca aktif faylar:Bu fayların Ankara'ya olan mesafesi 60-80 kilometre arasında değişiyor. Uzmanlara göre, bu mesafe büyük depremler için çok da uzak sayılmaz.Ankara'da diri faylar var mı?Doç. Dr. Özmen’e göre Ankara’nın içinde de bazı diri fay hatları mevcut. Bunlar arasında Eldivan-Elmadağ tektonik kaması, Dodurga, Çeltikçi, Sarıoba-Ayaş, Kazan ve Bala fayları yer alıyor.Bu fayların kayma hızının düşük olması nedeniyle büyük bir deprem için uzun bir sürecin gerektiği belirtilse de, uzmanlar Ankara’nın sıfır risk taşımadığını vurguluyor.Ankara'nın yapı stoku depreme ne kadar dayanıklı?🔴 Ankara, geçmişte düşük riskli bölge olarak görülüp inşa edildi.🔴 2019 Deprem Haritası'nda risk seviyesi artırıldı.🔴 Zemin yapısının %50’si zayıf, bu da depremin etkisini artırıyor.🔴 Kaçak yapılar ve eski binalar büyük risk oluşturuyor.Uzmanlar, Ankara’da inşaat tekniklerinin ve yapı denetiminin daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Ankara'nın deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiği ifade ediliyor.1999 Gölcük ve Düzce Depremleri Ankara'yı EtkilediProf. Dr. Murat Utkucu’ya göre, 1999 Gölcük ve Düzce depremleri Ankara’da da sismik aktiviteyi artırdı. 2005 ve 2007 yıllarında Bala ilçesinde meydana gelen 5.5 ve 5.7 büyüklüğündeki depremlerin, 1999 depremlerinin tetikleyici etkisiyle yaşandığını gösteren bilimsel çalışmalar mevcut.
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ankara
kuzey anadolu fayı
düzce
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Ankara'nın altındaki gizli tehlikeyi uzmanlar açıkladı: Deprem riski sanılandan daha büyük, hangi ilçeler daha riskli?
Ankara’da dün meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, başkentin depremselliğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, Ankara’nın büyük depremlerden etkilenme riskine dikkat çekerken, çevresindeki aktif fay hatlarının kente ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Peki, Ankara deprem riski taşıyor mu? Yapı stoku güvenli mi? İşte detaylar...
17 Şubat’ta saat 13.20’de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre, sarsıntı Ankara merkezinde de hissedildi.
Depremin büyüklüğü görece küçük olsa da uzmanlar, Ankara'nın depremsellik açısından sanıldığı kadar güvenli olmadığını
ve büyük depremlerden etkilenme potansiyelinin yüksek olduğunu belirtiyor.
Ankara, depremden muaf mı?
Milliyet'e konuşan Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Özmen
ve Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Utkucu
, başkentin deprem tehlikesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
🔴 Ankara, Kuzey Anadolu Fayı'na sadece 100 kilometre uzaklıkta!
🔴 Tarihsel süreçte büyük depremlerden etkilendi.🔴 Kent merkezinde diri fay bulunmasa da çevresindeki faylar ciddi risk taşıyor.
125 yılda 12 büyük deprem
Doç. Dr. Bülent Özmen’in aktardığı verilere göre, son 125 yılda Ankara’da hasara neden olan 12 büyük deprem meydana geldi. Bunlar arasında en dikkat çekenler:
2005 ve 2007 Bala Depremleri 2020 Akyurt ve 2021 Kalecik Depremleri
Bu depremler, Ankara'nın büyük fay hareketlerinden etkilenebildiğini gösteriyor.
Ankara'nın çevresi deprem kuşağıyla çevrili
Başkentin çevresi büyük depremler üretme potansiyeline sahip fay hatlarıyla sarılmış durumda. Doç. Dr. Özmen, bu fayların 6.5’ten büyük deprem üretebileceğini söylüyor.
Ankara'nın çevresindeki başlıca aktif faylar:
Bu fayların Ankara'ya olan mesafesi 60-80 kilometre arasında değişiyor. Uzmanlara göre, bu mesafe büyük depremler için çok da uzak sayılmaz.
Ankara'da diri faylar var mı?
Doç. Dr. Özmen’e göre Ankara’nın içinde de bazı diri fay hatları mevcut
. Bunlar arasında Eldivan-Elmadağ tektonik kaması, Dodurga, Çeltikçi, Sarıoba-Ayaş, Kazan ve Bala fayları
yer alıyor.
Bu fayların kayma hızının düşük olması nedeniyle büyük bir deprem için uzun bir sürecin gerektiği belirtilse de, uzmanlar Ankara’nın sıfır risk taşımadığını vurguluyor.
Ankara'nın yapı stoku depreme ne kadar dayanıklı?
🔴 Ankara, geçmişte düşük riskli bölge olarak görülüp inşa edildi.
🔴 2019 Deprem Haritası'nda risk seviyesi artırıldı.
🔴 Zemin yapısının %50’si zayıf, bu da depremin etkisini artırıyor.
🔴 Kaçak yapılar ve eski binalar büyük risk oluşturuyor.
Uzmanlar, Ankara’da inşaat tekniklerinin ve yapı denetiminin daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini
belirtiyor. Özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş
depremlerinin ardından, Ankara'nın deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiği
ifade ediliyor.
1999 Gölcük ve Düzce Depremleri Ankara'yı Etkiledi
Prof. Dr. Murat Utkucu’ya göre, 1999 Gölcük ve Düzce depremleri Ankara’da da sismik aktiviteyi artırdı
. 2005 ve 2007 yıllarında Bala ilçesinde meydana gelen 5.5 ve 5.7 büyüklüğündeki depremlerin, 1999 depremlerinin tetikleyici etkisiyle yaşandığını
gösteren bilimsel çalışmalar mevcut.