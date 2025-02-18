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İhtiyaç kredilerinde limitler yükseldi, kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankalar faizleri ne zaman düşürecek?
İhtiyaç kredilerinde limitler yükseldi, kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankalar faizleri ne zaman düşürecek?
Sputnik Türkiye
İhtiyaç kredilerinde önemli bir düzenleme yapıldı! BDDK tarafından alınan kararla, kredi limitleri tüm vadelerde artırıldı. Ancak faiz oranları hâlâ yüksek... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T08:17+0300
2025-02-18T08:17+0300
bddk
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ekonomi
faiz
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faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
taşıt kredisi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz hafta ihtiyaç kredilerinde limit artışına gitti. Yeni düzenlemeye göre:📌 36 ay vadeye kadar 50 bin TL altı ihtiyaç kredisi limiti 125 bin TL’ye çıkarıldı.📌 24 ay vadeli kredilerde 50 bin - 100 bin TL aralığındaki limit 125 bin - 250 bin TL arasına yükseltildi.📌 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 100 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkarıldı.Bu adım, vatandaşların daha yüksek tutarlarda kredi çekebilmesine olanak sağlarken, krediye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.İhtiyaç kredisi faizleri ne durumda?Limitler yükselmesine rağmen, ihtiyaç kredisi faiz oranları hâlâ yüksek seyrediyor.📍 125 bin TL’lik 36 ay vadeli kredi: yüzde 3 faiz oranı📍 250 bin TL’lik 24 ay vadeli kredi: yüzde 3.50 faiz oranı📍 250 bin TL’lik 12 ay vadeli kredi: yüzde 3.79 - yüzde 3.99 faiz oranıUzmanlara göre, bankalar şu an mevduat faizlerini yüksek tutmak zorunda oldukları için kredi faizlerinde büyük bir düşüş beklenmiyor.Kredi limitleri daha da artar mı?Ekonomist Hikmet Baydar, iç piyasadaki talep baskısına bağlı olarak ihtiyaç kredisi limitlerinin tekrar artırılabileceğini belirtti.📢 “Eğer kredi artışı enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşturmazsa, BDDK limitleri yeniden artırabilir.”📢 “Mart ayında ekonomi yönetimi kredi limitlerini yeniden gözden geçirebilir.”Ancak Baydar’a göre, bu karar enflasyon ve piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecek.Faizler ne zaman düşer?Bankalar, mevduat faizlerini yüksek tutmak zorunda oldukları için kredi faizlerini düşürmüyor.🔹 Mevduat faizleri yüksek olduğu sürece, kredi faizleri düşmeyecek.🔹 Fon getirileri ve TL tahvillerindeki düşüşler, kredi faizleri üzerinde baskı oluşturabilir.🔹 Mart ayında bankalar faizleri yeniden gözden geçirebilir.Baydar, kısa vadede kredi faizlerinde büyük bir düşüş beklemediğini belirterek, yıllık faiz oranlarının şu an %36 seviyelerinde olduğunu söyledi.Taşıt ve konut kredilerinde de limitler artar mı?Şu anda ikinci evini almak isteyen vatandaşlar konut kredisi kullanamıyor veya ekspertiz değerine göre çok düşük kredi limitiyle karşılaşıyor.📌 Taşıt kredilerinde kısa vadede bir düzenleme beklenmiyor.📌 Konut kredilerinde ise yeni bir düzenleme olursa, piyasalarda büyük bir hareketlenme yaşanabilir.📌 Bankalar şu anda konut kredilerine sınırlı erişim sağlıyor.Baydar’a göre, enflasyonun düşmesi ve mevduat faizlerinin gerilemesi durumunda konut ve taşıt kredilerinde daha uygun faiz seviyeleri görülebilir.Kişiler ne zaman rahat kredi kullanabilecek?📢 “Enflasyonun yüzde 24-30 seviyelerine gerilemesiyle kredi kullanmak daha mantıklı hale gelir.”📢 “O noktada fiyatlar stabil olur ve vatandaş kredi kullanırken daha az risk alır.”Ekonomistlere göre, 2025 yılına kadar kredi faizlerinde kademeli bir düşüş yaşanabilir.
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bddk, tl, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, taşıt kredisi, öğrenim kredisi, konut kredisi, tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi, banka kredisi, evlilik kredisi
bddk, tl, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, taşıt kredisi, öğrenim kredisi, konut kredisi, tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi, banka kredisi, evlilik kredisi

İhtiyaç kredilerinde limitler yükseldi, kredi çekmek isteyenler dikkat: Bankalar faizleri ne zaman düşürecek?

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İhtiyaç kredilerinde önemli bir düzenleme yapıldı! BDDK tarafından alınan kararla, kredi limitleri tüm vadelerde artırıldı. Ancak faiz oranları hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor. Peki, kredi faizlerinde düşüş bekleniyor mu? Taşıt ve konut kredilerinde de limitler artacak mı? Ekonomist Hikmet Baydar, merak edilen soruları yanıtladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz hafta ihtiyaç kredilerinde limit artışına gitti. Yeni düzenlemeye göre:
📌 36 ay vadeye kadar 50 bin TL altı ihtiyaç kredisi limiti 125 bin TL’ye çıkarıldı.
📌 24 ay vadeli kredilerde 50 bin - 100 bin TL aralığındaki limit 125 bin - 250 bin TL arasına yükseltildi.
📌 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 100 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkarıldı.
Bu adım, vatandaşların daha yüksek tutarlarda kredi çekebilmesine olanak sağlarken, krediye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

İhtiyaç kredisi faizleri ne durumda?

Limitler yükselmesine rağmen, ihtiyaç kredisi faiz oranları hâlâ yüksek seyrediyor.
📍 125 bin TL’lik 36 ay vadeli kredi: yüzde 3 faiz oranı
📍 250 bin TL’lik 24 ay vadeli kredi: yüzde 3.50 faiz oranı
📍 250 bin TL’lik 12 ay vadeli kredi: yüzde 3.79 - yüzde 3.99 faiz oranı
Uzmanlara göre, bankalar şu an mevduat faizlerini yüksek tutmak zorunda oldukları için kredi faizlerinde büyük bir düşüş beklenmiyor.

Kredi limitleri daha da artar mı?

Ekonomist Hikmet Baydar, iç piyasadaki talep baskısına bağlı olarak ihtiyaç kredisi limitlerinin tekrar artırılabileceğini belirtti.
📢 “Eğer kredi artışı enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşturmazsa, BDDK limitleri yeniden artırabilir.”
📢 “Mart ayında ekonomi yönetimi kredi limitlerini yeniden gözden geçirebilir.”
Ancak Baydar’a göre, bu karar enflasyon ve piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecek.

Faizler ne zaman düşer?

Bankalar, mevduat faizlerini yüksek tutmak zorunda oldukları için kredi faizlerini düşürmüyor.
🔹 Mevduat faizleri yüksek olduğu sürece, kredi faizleri düşmeyecek.
🔹 Fon getirileri ve TL tahvillerindeki düşüşler, kredi faizleri üzerinde baskı oluşturabilir.
🔹 Mart ayında bankalar faizleri yeniden gözden geçirebilir.
Baydar, kısa vadede kredi faizlerinde büyük bir düşüş beklemediğini belirterek, yıllık faiz oranlarının şu an %36 seviyelerinde olduğunu söyledi.

Taşıt ve konut kredilerinde de limitler artar mı?

Şu anda ikinci evini almak isteyen vatandaşlar konut kredisi kullanamıyor veya ekspertiz değerine göre çok düşük kredi limitiyle karşılaşıyor.
📌 Taşıt kredilerinde kısa vadede bir düzenleme beklenmiyor.
📌 Konut kredilerinde ise yeni bir düzenleme olursa, piyasalarda büyük bir hareketlenme yaşanabilir.
📌 Bankalar şu anda konut kredilerine sınırlı erişim sağlıyor.
Baydar’a göre, enflasyonun düşmesi ve mevduat faizlerinin gerilemesi durumunda konut ve taşıt kredilerinde daha uygun faiz seviyeleri görülebilir.

Kişiler ne zaman rahat kredi kullanabilecek?

📢 “Enflasyonun yüzde 24-30 seviyelerine gerilemesiyle kredi kullanmak daha mantıklı hale gelir.”
📢 “O noktada fiyatlar stabil olur ve vatandaş kredi kullanırken daha az risk alır.”
Ekonomistlere göre, 2025 yılına kadar kredi faizlerinde kademeli bir düşüş yaşanabilir.
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