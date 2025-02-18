https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/goldman-sachstan-yil-sonu-icin-yeni-tahmin-altin-fiyatlari-kac-dolari-bulacak-1093755254.html
Goldman Sachs'tan yıl sonu için yeni tahmin: Altın fiyatları kaç doları bulacak?
Goldman Sachs'tan yıl sonu için yeni tahmin: Altın fiyatları kaç doları bulacak?
Sputnik Türkiye
Goldman Sachs, 2025 yıl sonu için altın tahminini yükseltti! Banka, ons altının 3.100 dolara ulaşabileceğini öngörürken, politik belirsizliklerin devam etmesi halinde fiyatın 3.300 dolara çıkabileceğini belirtti.
2025-02-18T09:10+0300
2025-02-18T09:10+0300
2025-02-18T09:10+0300
goldman sachs
abd merkez bankası (fed)
fed
ekonomi
faiz
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faiz oranı
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faiz artırımı
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Goldman Sachs, 2025 yıl sonu için altın fiyat tahminini 2.890 dolardan 3.100 dolara çıkardı. Küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını artırması, fiyatların yükselmesine neden olacak başlıca faktörler arasında gösterildi.📌 Önceki tahmin: 2.890 dolar📌 Yeni tahmin: 3.100 dolar📌 Artış oranı: %9Banka, merkez bankalarının altın talebinin artmaya devam ettiğini ve bunun, altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsur olduğunu belirtti.Altın 3 bin 300 dolara kadar yükselebilirGoldman Sachs, politik belirsizliklerin ve ticaret savaşlarının artması halinde, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 3.300 dolara ulaşabileceğini ifade etti.📢 Banka açıklamasında, "Eğer politika belirsizliği yüksek kalırsa, spekülatif yatırımlar artabilir ve altın fiyatları 3.300 dolara kadar yükselebilir" denildi.Bu tahmin, özellikle ABD-Çin ticaret gerilimleri ve küresel piyasalardaki belirsizlikler göz önüne alındığında yatırımcılar için kritik bir sinyal olabilir.Merkez Bankaları altın alımını artırıyorGoldman Sachs, merkez bankalarının altın alımlarına ilişkin tahminini de yukarı yönlü revize etti.🔹 Önceki tahmin: Aylık 41 ton🔹 Yeni tahmin: Aylık 50 ton📢 "Eğer merkez bankaları altın alımlarını aylık 70 ton seviyesine çıkarırsa, 2025 yılı sonuna kadar altın fiyatları 3.200 dolara ulaşabilir" denildi.Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme ve dolara olan bağımlılıklarını azaltma politikalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.Faiz politikası altını nasıl etkileyecek?Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını sabit tutarsa, altının ons fiyatının 3.060 dolar seviyesinde kalabileceğini öngörüyor.📢 "Eğer Fed faiz oranlarını düşürmez ve mevcut politikayı sürdürürse, altın fiyatları yıl sonunda 3.060 dolara ulaşabilir" açıklaması yapıldı.Bu tahmin, faizlerin altın fiyatları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Faizler düşük kaldığında, altına olan talep artarken, yüksek faiz ortamında yatırımcılar altın yerine tahvil ve mevduat gibi faiz getirili enstrümanlara yöneliyor.
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Goldman Sachs'tan yıl sonu için yeni tahmin: Altın fiyatları kaç doları bulacak?
Goldman Sachs, 2025 yıl sonu için altın fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiğini belirten banka, merkez bankalarının altına olan talebinin artmasıyla ons altın fiyatının 3.100 dolara yükselebileceğini öngördü. Ancak bazı senaryolarda fiyatın 3.300 dolara kadar çıkabileceği de vurgulandı.
Goldman Sachs, 2025 yıl sonu için altın fiyat tahminini 2.890 dolardan 3.100 dolara çıkardı. Küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını artırması, fiyatların yükselmesine neden olacak başlıca faktörler arasında gösterildi.
📌 Önceki tahmin: 2.890 dolar
📌 Yeni tahmin: 3.100 dolar
📌 Artış oranı: %9
Banka
, merkez bankalarının altın talebinin artmaya devam ettiğini
ve bunun, altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsur olduğunu belirtti.
Altın 3 bin 300 dolara kadar yükselebilir
Goldman Sachs
, politik belirsizliklerin ve ticaret savaşlarının artması halinde, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 3.300 dolara ulaşabileceğini
ifade etti.
📢 Banka açıklamasında, "Eğer politika belirsizliği yüksek kalırsa, spekülatif yatırımlar artabilir ve altın fiyatları 3.300 dolara kadar yükselebilir" denildi.
Bu tahmin, özellikle ABD-Çin ticaret gerilimleri ve küresel piyasalardaki belirsizlikler göz önüne alındığında yatırımcılar için kritik bir sinyal olabilir.
Merkez Bankaları altın alımını artırıyor
Goldman Sachs, merkez bankalarının altın alımlarına ilişkin tahminini de yukarı yönlü revize etti.
🔹 Önceki tahmin: Aylık 41 ton
🔹 Yeni tahmin: Aylık 50 ton
📢 "Eğer merkez bankaları altın alımlarını aylık 70 ton seviyesine çıkarırsa, 2025 yılı sonuna kadar altın fiyatları 3.200 dolara ulaşabilir" denildi.
Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme ve dolara olan bağımlılıklarını azaltma politikalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
Faiz politikası altını nasıl etkileyecek?
Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası (Fed)
faiz oranlarını sabit tutarsa, altının ons fiyatının 3.060 dolar seviyesinde kalabileceğini
öngörüyor.
📢 "Eğer Fed faiz oranlarını düşürmez ve mevcut politikayı sürdürürse, altın fiyatları yıl sonunda 3.060 dolara ulaşabilir" açıklaması yapıldı.
Bu tahmin, faizlerin altın fiyatları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Faizler düşük kaldığında, altına olan talep artarken, yüksek faiz ortamında yatırımcılar altın yerine tahvil ve mevduat gibi faiz getirili enstrümanlara yöneliyor.