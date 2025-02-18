https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-unlu-is-insani-ismail-ozhan-ozmen-agir-yaralandi-soforu-hayatini-1093754102.html

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü Emre Yıldızcan hayatını kaybetti. Lüks araç, Çatalca mevkisinde bariyerlere çarptı.

2025-02-18T08:50+0300

2025-02-18T08:50+0300

2025-02-18T08:50+0300

yaşam

kalyon holding

ekonomi

kaza

kaza sebebi

ölüm

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca mevkisinde meydana geldi. Lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı.📌 Kazada Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı.📌 Aracı kullanan şoför Emre Yıldızcan olay yerinde hayatını kaybetti.📌 Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İsmail Özhan Özmen hastaneye kaldırıldıKazanın ardından ağır yaralanan İsmail Özhan Özmen, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Özmen’in sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.🚑 Ağır yaralanan Özmen, tedavi altına alındı.🚑 Şoför Emre Yıldızcan olay yerinde hayatını kaybetti.Araç pert oldu, olay yerinde i̇nceleme yapıldıKazaya karışan lüks otomobil, bariyerlere çarpmanın etkisiyle büyük hasar aldı. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.📌 Hasar alan araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.📌 Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.Kazanın nedeni araştırılıyorYetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti. İlk bulgulara göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, otoyolda büyük bir faciaya yol açtı.🔴 Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.🔴 Yetkililer, güvenlik kameralarını inceleyerek olayın detaylarını araştırıyor.🔴 Olay yerine gelen trafik ekipleri, otoyolda güvenliği sağladı.

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