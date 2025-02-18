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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü Emre Yıldızcan hayatını kaybetti. Lüks araç, Çatalca mevkisinde bariyerlere çarptı.
2025-02-18T08:50+0300
2025-02-18T08:50+0300
yaşam
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ekonomi
kaza
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ölüm
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Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca mevkisinde meydana geldi. Lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı.📌 Kazada Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı.📌 Aracı kullanan şoför Emre Yıldızcan olay yerinde hayatını kaybetti.📌 Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İsmail Özhan Özmen hastaneye kaldırıldıKazanın ardından ağır yaralanan İsmail Özhan Özmen, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Özmen’in sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.🚑 Ağır yaralanan Özmen, tedavi altına alındı.🚑 Şoför Emre Yıldızcan olay yerinde hayatını kaybetti.Araç pert oldu, olay yerinde i̇nceleme yapıldıKazaya karışan lüks otomobil, bariyerlere çarpmanın etkisiyle büyük hasar aldı. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.📌 Hasar alan araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.📌 Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.Kazanın nedeni araştırılıyorYetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti. İlk bulgulara göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, otoyolda büyük bir faciaya yol açtı.🔴 Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.🔴 Yetkililer, güvenlik kameralarını inceleyerek olayın detaylarını araştırıyor.🔴 Olay yerine gelen trafik ekipleri, otoyolda güvenliği sağladı.
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü hayatını kaybetti

08:50 18.02.2025
© FotoğrafKuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© Fotoğraf
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralanırken, şoförü Emre Yıldızcan hayatını kaybetti. Lüks araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca mevkisinde meydana geldi. Lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı.
📌 Kazada Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı.
📌 Aracı kullanan şoför Emre Yıldızcan olay yerinde hayatını kaybetti.
📌 Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsmail Özhan Özmen hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından ağır yaralanan İsmail Özhan Özmen, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Özmen’in sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
🚑 Ağır yaralanan Özmen, tedavi altına alındı.
🚑 Şoför Emre Yıldızcan olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç pert oldu, olay yerinde i̇nceleme yapıldı

Kazaya karışan lüks otomobil, bariyerlere çarpmanın etkisiyle büyük hasar aldı. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
📌 Hasar alan araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
📌 Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti. İlk bulgulara göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, otoyolda büyük bir faciaya yol açtı.
🔴 Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
🔴 Yetkililer, güvenlik kameralarını inceleyerek olayın detaylarını araştırıyor.
🔴 Olay yerine gelen trafik ekipleri, otoyolda güvenliği sağladı.
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