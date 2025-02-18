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Aile içi şiddet davası gündemdeydi, Özcan Deniz'den kötü haber geldi: Kalp krizi geçirdi
Aile içi şiddet davası gündemdeydi, Özcan Deniz'den kötü haber geldi: Kalp krizi geçirdi
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, dizi setinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı! Anjiyo olan sanatçının sağlık durumu nasıl? Eşi Samar Dadgar ve annesi Kadriye Deniz arasındaki gerilim tırmanıyor!
2025-02-18T07:47+0300
2025-02-18T07:47+0300
özcan deniz
yaşam
sağlık
kalp krizi
şiddet
kadına şiddet
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Ünlü sanatçı Özcan Deniz, dizi çekimleri sırasında göğsünde ağrı hissederek yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan şarkıcının anjiyo olduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Doktorlar, ünlü ismin önümüzdeki günlerde stent takılacağını belirtti.Deniz’in sağlık durumu hayranlarını endişelendirirken, ailesiyle yaşadığı gerilim yeniden gündeme geldi. Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz ve eşi Samar Dadgar arasındaki sert açıklamalar dikkat çekti.Kadriye Deniz: Oğlumu benden ayırmak i̇stiyorlarÖzcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, oğlunun ailesinden uzaklaştırıldığını iddia ederek sert açıklamalarda bulundu.🔴 "Üç yıldır Samar ile görüşmedim. Oğlumu benden ayırmak istiyorlar."🔴 "Samar, torunum Kuzey’in ruhunu çaldı. Çocuk önce onu istemiyordu, kendisine alıştırdı."🔴 "Dört sene boyunca eski gelinim Feyza'nın dizinin dibinden kalkmadım, onu destekledim."Kadriye Deniz, eski gelini Feyza Aktan’ı övdüğü sözleriyle dikkat çekerken, Samar Dadgar’ı suçlaması büyük yankı uyandırdı.Samar Dadgar: Cehennem ateşinde yakacağımÖzcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, kayınvalidesinin açıklamalarına sert tepki gösterdi.📢 "Allah sizi affetmesin!"📢 "Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden, belgeli."📢 "Özcan’a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım!"Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandıran Dadgar, Özcan Deniz’in hastaneye kaldırıldığını da bu sözlerle duyurdu.Sibel Semerci'den aileye sert tepkiÖzcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ise ailesine karşı çıkarak ağabeyini savundu.📢 "Para için yapamayacağınız şey yok!"📢 "Hepiniz yargı karşısında hesap vereceksiniz!"Bu sözlerle ailesine rest çeken Semerci, tartışmaları daha da alevlendirdi.Özcan Deniz evinde dinleniyorDizi setinde kalp krizi geçiren Özcan Deniz, şu an evinde dinleniyor. Doktorlar, ünlü sanatçının bir süre sahne ve setlerden uzak durması gerektiğini belirtti.Ailesiyle yaşadığı gerilim ve sosyal medyada karşılıklı sert açıklamalar, Deniz’in sağlık durumunu nasıl etkileyecek? Hayranları, ünlü sanatçının iyileşmesini beklerken, aile içindeki kavga giderek büyüyor.
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özcan deniz kalp krizi, özcan deniz hastaneye kaldırıldı, özcan deniz sağlık durumu, özcan deniz stent takılacak mı, özcan deniz anjiyo oldu mu, özcan deniz dizi setinde fenalaştı, özcan deniz samar dadgar kavgası, özcan deniz annesi kadriye deniz açıklaması, özcan deniz ailesiyle neden küs, özcan deniz ve samar dadgar arasındaki kriz, özcan deniz feyza aktan açıklaması, özcan deniz kardeşi sibel semerci açıklaması, özcan deniz eşi samar dadgar sosyal medya
özcan deniz kalp krizi, özcan deniz hastaneye kaldırıldı, özcan deniz sağlık durumu, özcan deniz stent takılacak mı, özcan deniz anjiyo oldu mu, özcan deniz dizi setinde fenalaştı, özcan deniz samar dadgar kavgası, özcan deniz annesi kadriye deniz açıklaması, özcan deniz ailesiyle neden küs, özcan deniz ve samar dadgar arasındaki kriz, özcan deniz feyza aktan açıklaması, özcan deniz kardeşi sibel semerci açıklaması, özcan deniz eşi samar dadgar sosyal medya

Aile içi şiddet davası gündemdeydi, Özcan Deniz'den kötü haber geldi: Kalp krizi geçirdi

07:47 18.02.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu GelinÖzcan Deniz
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu Gelin
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, yaşadığı ailevi sorunların ardından dizi setinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçının anjiyo olduğu ve önümüzdeki günlerde stent takılacağı öğrenildi. Annesi Kadriye Deniz’in açıklamaları tartışma yaratırken, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar sert tepki gösterdi.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, dizi çekimleri sırasında göğsünde ağrı hissederek yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan şarkıcının anjiyo olduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Doktorlar, ünlü ismin önümüzdeki günlerde stent takılacağını belirtti.
Deniz’in sağlık durumu hayranlarını endişelendirirken, ailesiyle yaşadığı gerilim yeniden gündeme geldi. Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz ve eşi Samar Dadgar arasındaki sert açıklamalar dikkat çekti.

Kadriye Deniz: Oğlumu benden ayırmak i̇stiyorlar

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, oğlunun ailesinden uzaklaştırıldığını iddia ederek sert açıklamalarda bulundu.
🔴 "Üç yıldır Samar ile görüşmedim. Oğlumu benden ayırmak istiyorlar."
🔴 "Samar, torunum Kuzey’in ruhunu çaldı. Çocuk önce onu istemiyordu, kendisine alıştırdı."
🔴 "Dört sene boyunca eski gelinim Feyza'nın dizinin dibinden kalkmadım, onu destekledim."
Kadriye Deniz, eski gelini Feyza Aktan’ı övdüğü sözleriyle dikkat çekerken, Samar Dadgar’ı suçlaması büyük yankı uyandırdı.

Samar Dadgar: Cehennem ateşinde yakacağım

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, kayınvalidesinin açıklamalarına sert tepki gösterdi.
📢 "Allah sizi affetmesin!"
📢 "Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden, belgeli."
📢 "Özcan’a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım!"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandıran Dadgar, Özcan Deniz’in hastaneye kaldırıldığını da bu sözlerle duyurdu.

Sibel Semerci'den aileye sert tepki

Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ise ailesine karşı çıkarak ağabeyini savundu.
📢 "Para için yapamayacağınız şey yok!"
📢 "Hepiniz yargı karşısında hesap vereceksiniz!"
Bu sözlerle ailesine rest çeken Semerci, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Özcan Deniz evinde dinleniyor

Dizi setinde kalp krizi geçiren Özcan Deniz, şu an evinde dinleniyor. Doktorlar, ünlü sanatçının bir süre sahne ve setlerden uzak durması gerektiğini belirtti.
Ailesiyle yaşadığı gerilim ve sosyal medyada karşılıklı sert açıklamalar, Deniz’in sağlık durumunu nasıl etkileyecek? Hayranları, ünlü sanatçının iyileşmesini beklerken, aile içindeki kavga giderek büyüyor.
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