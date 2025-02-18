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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu, İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı: Hangi İlçelerde saatlerce elektrik kesilecek?
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu, İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı: Hangi İlçelerde saatlerce elektrik kesilecek?
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 18 Şubat 2025 Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı elektrik... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T08:29+0300
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İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında 18 Şubat Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak.📍 Elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler: Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki birçok ilçe ve mahalle📍 Kesinti süresi: Farklı bölgelerde 2 ila 10 saat arasında değişiyor📍 Kesinti nedeni: Bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmalarıElektrik ne zaman gelecek?Elektrik kesintileri sabah 08:30'dan itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde akşam 18:00’e kadar sürecek. Kesinti yaşanan bölgelerde elektriğin planlanan saatler içinde kademeli olarak geri verilmesi bekleniyor.Yetkililer, elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi web sitelerinden sorgulama yapabileceğini belirtti.Hangi i̇lçelerde elektrik kesintisi olacak?BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklanan kesinti listesine göre, İstanbul'un birçok ilçesinde belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte bazı kesinti yaşanacak bölgeler:Avrupa Yakası elektrik kesintileri (BEDAŞ)📍 Bağcılar: Mahmutbey, Kazım Karabekir, Yıldıztepe, Demirkapı – 09:00-17:00📍 Avcılar: Yeşilkent, Avcılar Merkez, Tahtakale – 08:30-18:00📍 Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım – 09:00-12:00 / 13:00-16:00📍 Beylikdüzü: Yakuplu, Kavaklı, Marmara, Gürpınar – 09:00-17:00📍 Esenyurt: Yunus Emre, İncirtepe – 09:00-15:00 / 14:00-17:00📍 Eyüpsultan: Akşemsettin, Yeşilpınar, Mimar Sinan – 09:00-16:00Anadolu Yakası elektrik kesintileri (AYEDAŞ)📍 Ataşehir: Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa Yolu – 13:00-15:00📍 Şile: Şile Yolu, Aksu, Kızılcaköy – 10:00-18:00📍 Sancaktepe: Yenidoğan, Fatih – 09:00-16:00📍 Üsküdar: Altunizade, Kısıklı, Burhaniye – 10:00-15:00📌 Detaylı listeye BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.Elektrik kesintisi sorgulama nasıl yapılır?İstanbul’daki planlı elektrik kesintileri hakkında anlık bilgi almak isteyen vatandaşlar, kesinti sorgulama sistemlerini kullanabilir:📢 AYEDAŞ (Anadolu Yakası) elektrik kesintisi sorgulama: AYEDAŞ Resmi Web Sitesi📢 BEDAŞ (Avrupa Yakası) elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ Resmi Web SitesiVatandaşlar ayrıca BEDAŞ 186 mobil uygulaması ve SMS bilgilendirme sistemi ile de kesinti detaylarını öğrenebilirler.Kesintilerden etkilenmemek i̇çin ne yapılmalı?Elektrik kesintilerine hazırlıklı olmak için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:✅ Elektrik kesintisi öncesinde telefon ve elektronik cihazlarınızı şarj edin.✅ Kesinti saatlerinde buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarını sık açmayın.✅ Elektrikle çalışan cihazlarınızı fişten çekerek ani voltaj değişimlerinden koruyun.✅ Mum ve el feneri gibi aydınlatma alternatiflerini hazır bulundurun.
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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu, İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı: Hangi İlçelerde saatlerce elektrik kesilecek?

08:29 18.02.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 18 Şubat 2025 Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve detaylar...
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında 18 Şubat Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak.
📍 Elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler: Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki birçok ilçe ve mahalle
📍 Kesinti süresi: Farklı bölgelerde 2 ila 10 saat arasında değişiyor
📍 Kesinti nedeni: Bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları

Elektrik ne zaman gelecek?

Elektrik kesintileri sabah 08:30'dan itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde akşam 18:00’e kadar sürecek. Kesinti yaşanan bölgelerde elektriğin planlanan saatler içinde kademeli olarak geri verilmesi bekleniyor.
Yetkililer, elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi web sitelerinden sorgulama yapabileceğini belirtti.

Hangi i̇lçelerde elektrik kesintisi olacak?

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklanan kesinti listesine göre, İstanbul'un birçok ilçesinde belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte bazı kesinti yaşanacak bölgeler:

Avrupa Yakası elektrik kesintileri (BEDAŞ)

📍 Bağcılar: Mahmutbey, Kazım Karabekir, Yıldıztepe, Demirkapı – 09:00-17:00
📍 Avcılar: Yeşilkent, Avcılar Merkez, Tahtakale – 08:30-18:00
📍 Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım – 09:00-12:00 / 13:00-16:00
📍 Beylikdüzü: Yakuplu, Kavaklı, Marmara, Gürpınar – 09:00-17:00
📍 Esenyurt: Yunus Emre, İncirtepe – 09:00-15:00 / 14:00-17:00
📍 Eyüpsultan: Akşemsettin, Yeşilpınar, Mimar Sinan – 09:00-16:00

Anadolu Yakası elektrik kesintileri (AYEDAŞ)

📍 Ataşehir: Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa Yolu – 13:00-15:00
📍 Şile: Şile Yolu, Aksu, Kızılcaköy – 10:00-18:00
📍 Sancaktepe: Yenidoğan, Fatih – 09:00-16:00
📍 Üsküdar: Altunizade, Kısıklı, Burhaniye – 10:00-15:00
📌 Detaylı listeye BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Elektrik kesintisi sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul’daki planlı elektrik kesintileri hakkında anlık bilgi almak isteyen vatandaşlar, kesinti sorgulama sistemlerini kullanabilir:
📢 AYEDAŞ (Anadolu Yakası) elektrik kesintisi sorgulama: AYEDAŞ Resmi Web Sitesi
📢 BEDAŞ (Avrupa Yakası) elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ Resmi Web Sitesi
Vatandaşlar ayrıca BEDAŞ 186 mobil uygulaması ve SMS bilgilendirme sistemi ile de kesinti detaylarını öğrenebilirler.

Kesintilerden etkilenmemek i̇çin ne yapılmalı?

Elektrik kesintilerine hazırlıklı olmak için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:
Elektrik kesintisi öncesinde telefon ve elektronik cihazlarınızı şarj edin.
Kesinti saatlerinde buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarını sık açmayın.
Elektrikle çalışan cihazlarınızı fişten çekerek ani voltaj değişimlerinden koruyun.
Mum ve el feneri gibi aydınlatma alternatiflerini hazır bulundurun.
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