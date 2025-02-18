İstanbul’a kar geliyor: Okullar tatil olacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen’den çarpıcı açıklama
© AAOkullara kar tatili
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için yeni kar yağışı uyarısında bulundu. 19 Şubat Çarşamba günü başlayacak olan kar yağışının günlerce süreceği belirtilirken, uzmanlar okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. İstanbul Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul ve çevresi yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek.
📍 19 Şubat Çarşamba günü: Karla karışık yağmur bekleniyor.
📍 20-21 Şubat Perşembe ve Cuma günleri: Kar yağışı etkisini artıracak.
📍 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri: Kar yağışı kuvvetlenecek, sıcaklıklar sıfırın altına inecek.
📍 20-21 Şubat Perşembe ve Cuma günleri: Kar yağışı etkisini artıracak.
📍 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri: Kar yağışı kuvvetlenecek, sıcaklıklar sıfırın altına inecek.
AKOM'un açıklamasına göre, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da en az 4 gün sürecek kar yağışına neden olacak.
İstanbul Valiliği'nden uyarı
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti:
📢 "Hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek ve İstanbul soğuk hava dalgasının etkisine girecek."
📢 "19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor."
📢 "20-21 Şubat tarihlerinde İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak."
📢 "19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor."
📢 "20-21 Şubat tarihlerinde İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak."
Yetkililer, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.
Sıcaklıklar 8-12 derece düşecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde sıcaklıkların sert bir şekilde düşeceğini açıkladı.
🌡 19 Şubat Çarşamba'dan itibaren sıcaklık düşüşleri:
🔹 İstanbul: -1°C
🔹 Ankara: -8°C
🔹 İzmir: 1°C
🔹 Konya: -8°C
🔹 Antalya: 3°C
🔹 Bolu: -10°C
🔹 Samsun: -3°C
🔹 Trabzon: -2°C
🔹 Erzurum: -20°C
🔹 Diyarbakır: -5°C
🔹 İstanbul: -1°C
🔹 Ankara: -8°C
🔹 İzmir: 1°C
🔹 Konya: -8°C
🔹 Antalya: 3°C
🔹 Bolu: -10°C
🔹 Samsun: -3°C
🔹 Trabzon: -2°C
🔹 Erzurum: -20°C
🔹 Diyarbakır: -5°C
Prof. Dr. Orhan Şen’den okullar i̇çin tatil uyarısı
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da beklenen kar yağışına karşı okulların tatil edilmesi gerektiğini söyledi.
📢 "İstanbul’a gelen bu kar yağışı, önceki sisteme göre daha yoğun olacak."
📢 "Çarşamba günü yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Asıl kar yağışı perşembe ve cuma günleri etkili olacak."
📢 "Bence cuma günü okullar tatil edilmeli. Perşembe gecesi sıcaklıklar düşecek, servisler için ulaşım zorlaşabilir."
📢 "Valilik kararı verecektir ama cuma günü tatil edilirse hafta sonuyla birleşmiş olur."
📢 "Çarşamba günü yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Asıl kar yağışı perşembe ve cuma günleri etkili olacak."
📢 "Bence cuma günü okullar tatil edilmeli. Perşembe gecesi sıcaklıklar düşecek, servisler için ulaşım zorlaşabilir."
📢 "Valilik kararı verecektir ama cuma günü tatil edilirse hafta sonuyla birleşmiş olur."
Bu açıklamalar sonrası veliler ve öğrenciler, "İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.
AKOM: Kar 21-22 Şubat’ta kuvvetlenecek
AKOM'un son açıklamasına göre:
📍 İstanbul ve çevresi hafta boyunca Sibirya soğuklarının etkisine girecek.
📍 Hava sıcaklığı 0-3°C arasında değişecek.
📍 19 Şubat Çarşamba'dan itibaren yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.
📍 21-22 Şubat'ta kar yağışı daha da kuvvetlenecek.
📍 Hava sıcaklığı 0-3°C arasında değişecek.
📍 19 Şubat Çarşamba'dan itibaren yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.
📍 21-22 Şubat'ta kar yağışı daha da kuvvetlenecek.
Yetkililer, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.