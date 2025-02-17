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Vaiz Halil Konakcı hakkında soruşturma başlatan müfettiş görevden alındı
Vaiz Halil Konakcı hakkında soruşturma başlatan müfettiş görevden alındı
Sputnik Türkiye
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturmanın... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T18:40+0300
2025-02-17T18:45+0300
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatan müfettişi görevden aldığı iddia edildi.Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı. Ancak bu gelişmenin ardından Diyanet müfettişinin görevden alınması dikkat çekti. Konuya tepki gösteren Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!” ifadelerini kullandı.Dikbayır, Ocak ayında da Konakçı hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerleri aşağılama’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/diyanet-isleri-baskanligi-halil-konakci-hakkinda-sorusturma-baslatti-1093611612.html
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Vaiz Halil Konakcı hakkında soruşturma başlatan müfettiş görevden alındı

18:40 17.02.2025 (güncellendi: 18:45 17.02.2025)
© Fotoğraf : Sosyal medyaHalil Konakçı
Halil Konakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturmanın ardından Diyanet müfettişinin görevden alındığı iddia edildi. Dikbayır, sosyal medya hesabından görevden alınma olayını doğruladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatan müfettişi görevden aldığı iddia edildi.
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı. Ancak bu gelişmenin ardından Diyanet müfettişinin görevden alınması dikkat çekti. Konuya tepki gösteren Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!” ifadelerini kullandı.
Dikbayır, Ocak ayında da Konakçı hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerleri aşağılama’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Halil Konakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
TÜRKİYE
Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
12 Şubat, 19:57
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