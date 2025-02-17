https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/vaiz-halil-konakci-hakkinda-sorusturma-baslatan-mufettis-gorevden-alindi-1093743687.html

Vaiz Halil Konakcı hakkında soruşturma başlatan müfettiş görevden alındı

Vaiz Halil Konakcı hakkında soruşturma başlatan müfettiş görevden alındı

Sputnik Türkiye

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturmanın... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T18:40+0300

2025-02-17T18:40+0300

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatan müfettişi görevden aldığı iddia edildi.Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı. Ancak bu gelişmenin ardından Diyanet müfettişinin görevden alınması dikkat çekti. Konuya tepki gösteren Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!” ifadelerini kullandı.Dikbayır, Ocak ayında da Konakçı hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerleri aşağılama’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/diyanet-isleri-baskanligi-halil-konakci-hakkinda-sorusturma-baslatti-1093611612.html

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