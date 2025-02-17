https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/vaiz-halil-konakci-hakkinda-sorusturma-baslatan-mufettis-gorevden-alindi-1093743687.html
Vaiz Halil Konakcı hakkında soruşturma başlatan müfettiş görevden alındı
Vaiz Halil Konakcı hakkında soruşturma başlatan müfettiş görevden alındı
Sputnik Türkiye
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturmanın... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T18:40+0300
2025-02-17T18:40+0300
2025-02-17T18:45+0300
türkiye
vaiz
din
din adamı
din görevlisi
türkiye
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074631014_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_96a6cbd2ba0f8a8cb74015f4d18a6d39.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatan müfettişi görevden aldığı iddia edildi.Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı. Ancak bu gelişmenin ardından Diyanet müfettişinin görevden alınması dikkat çekti. Konuya tepki gösteren Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!” ifadelerini kullandı.Dikbayır, Ocak ayında da Konakçı hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerleri aşağılama’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/diyanet-isleri-baskanligi-halil-konakci-hakkinda-sorusturma-baslatti-1093611612.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074631014_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_ff80383cd4e7eb58108492cdf2c21eee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vaiz, din, din adamı, din görevlisi, türkiye, diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı, soruşturma, idari soruşturma
vaiz, din, din adamı, din görevlisi, türkiye, diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı, soruşturma, idari soruşturma
Vaiz Halil Konakcı hakkında soruşturma başlatan müfettiş görevden alındı
18:40 17.02.2025 (güncellendi: 18:45 17.02.2025)
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturmanın ardından Diyanet müfettişinin görevden alındığı iddia edildi. Dikbayır, sosyal medya hesabından görevden alınma olayını doğruladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatan müfettişi görevden aldığı iddia edildi.
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı. Ancak bu gelişmenin ardından Diyanet müfettişinin görevden alınması dikkat çekti. Konuya tepki gösteren Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!” ifadelerini kullandı.
Dikbayır, Ocak ayında da Konakçı hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerleri aşağılama’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.