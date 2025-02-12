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Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, Vaiz Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T19:57+0300
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarına yönelik soruşturma başlattı.Sakarya Milletvekili Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Konakçı hakkında idari soruşturma başlattığını belirtti. Dikbayır, "Geçen hafta Halil Konakçı isimli şahıs için Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Başmüfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.Halil Konakçı kimdir?1980 yılında İzmir'in Eşrefpaşa semtinde doğan Halil Konakçı, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimi alarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak görev yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren Konakçı, Ankara Melike Hatun Camii ve Bursa Mihraplı Camii'nde vaazlar verdi. Sosyal medyada aktif olan Halil Konakçı, dini konulardaki açık sözlü üslubu ve etkili konuşmalarıyla dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/milletvekili-umit-dikbayirdan-halil-konakci-hakkinda-suc-duyurusu-1093214818.html
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diyanet işleri başkanlığı, soruşturma, idari soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı, türkiye, vaiz, imam, cemaat
diyanet işleri başkanlığı, soruşturma, idari soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı, türkiye, vaiz, imam, cemaat

Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

19:57 12.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaHalil Konakçı
Halil Konakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, Vaiz Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konakçı, Ocak ayında Dikbayır tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'milli değerleri aşağılamak' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Vaiz Halil Konakçı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarına yönelik soruşturma başlattı.
Sakarya Milletvekili Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Konakçı hakkında idari soruşturma başlattığını belirtti. Dikbayır, "Geçen hafta Halil Konakçı isimli şahıs için Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Başmüfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

Halil Konakçı kimdir?

1980 yılında İzmir'in Eşrefpaşa semtinde doğan Halil Konakçı, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimi alarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak görev yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren Konakçı, Ankara Melike Hatun Camii ve Bursa Mihraplı Camii'nde vaazlar verdi. Sosyal medyada aktif olan Halil Konakçı, dini konulardaki açık sözlü üslubu ve etkili konuşmalarıyla dikkat çekti.
Halil Konakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
TÜRKİYE
Milletvekili Ümit Dikbayır’dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu
30 Ocak, 18:37
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