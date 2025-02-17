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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tuik-mutlu-musunuz-diye-sordu-mutlularin-orani-22-yilda-yuzde-10-dustu-1093723714.html
TÜİK 'mutlu musunuz?' diye sordu: Mutluların oranı 22 yılda yüzde 10 düştü
TÜİK 'mutlu musunuz?' diye sordu: Mutluların oranı 22 yılda yüzde 10 düştü
Sputnik Türkiye
Türkiye'deki mutsuz olduğunu beyan eden insan sayısı 2024'te yükselirken mutlu insan sayısı da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2024... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T10:57+0300
2025-02-17T10:57+0300
türkiye
yaşam
türkiye istatistik kurumu (tüik)
türkiye
tüik
mutlu
mutluluk
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Türkiye’de mutluluk oranı düşüş gösterdi. TÜİK’in 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, mutlu olduğunu belirten bireylerin oranı bir yılda yüzde 52,7’den yüzde 49,6’ya geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin sayısı 2003 yılından itibaren yüzde 59.6'dan 49.6'ya düştü.Kadınlar hala daha mutluMutluluk oranı hem kadınlar hem de erkekler arasında düşüş gösterdi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı 2023’te yüzde 50,3 iken 2024’te yüzde 46,9’a indi. Kadınlarda ise bu oran yüzde 55,1'den yüzde 52,3'e düştü. Kadınlar, genel olarak erkeklere kıyasla daha mutlu olduklarını belirtti.En büyük mutluluk kaynağı aileAraştırmaya göre, bireylerin mutluluk kaynakları incelendiğinde en büyük mutluluk kaynağı yüzde 72,9 ile aileleri oldu. Bunu yüzde 13,2 ile çocukları, yüzde 4,2 ile kendisi, yüzde 3,4 ile eşi, yüzde 3,0 ile anne-babası ve yüzde 1,9 ile torunları takip etti.Mutluluğa etki eden değerler sıralandığında, yüzde 68,3 ile en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiği görüldü. Sağlığı yüzde 14,4 ile sevgi, yüzde 8,9 ile başarı, yüzde 6,4 ile para ve yüzde 1,8 ile iş takip etti.Geleceğe umutla bakanların oranı yüzde 64.3Geleceğe dair umut oranı da ölçüldü. Her 100 kişiden 64’ü geleceğe umutla bakıyor. Erkeklerin gelecekten umutlu olma oranı yüzde 63,6, kadınların ise yüzde 64,9 olarak hesaplandı.Mutluluk oranı en çok 45-54 yaş grubunda düştüYaş grupları bazında incelendiğinde, sadece 25-34 yaş grubunda mutluluk oranı artış gösterdi. Bu yaş grubunda yüzde 50,7’den yüzde 51’e çıktı. Diğer yaş gruplarında ise düşüş yaşandı.* 45-54 yaş grubundaki düşüş dikkat çekici oldu: Mutluluk oranı yüzde 53,6'dan yüzde 46,5'e inerek 7,1 puan azaldı.* 55-64 yaş grubunda mutluluk oranı yüzde 49,7'den yüzde 47,5'e düştü.* 65 yaş ve üzeri bireylerde ise yüzde 56'dan yüzde 54,1'e indi.Evli bireyler daha mutluAraştırmaya göre, evli bireylerin mutluluk oranı yüzde 52,5 olurken, evli olmayan bireylerde bu oran yüzde 44 olarak gerçekleşti. Evli kadınların yüzde 55,4’ü, evli erkeklerin ise yüzde 49,5’i mutlu olduğunu belirtti.Türkiye’nin en önemli sorunu hayat pahalılığıAraştırmada vatandaşların en önemli gördüğü sorunlar da sıralandı. Hayat pahalılığı, yüzde 29,2 ile ilk sırada yer aldı.* Yüzde 15,7 ile eğitim ikinci en büyük sorun olarak öne çıktı.* Yüzde 14,0 ile yoksulluk üçüncü sırada yer aldı.
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yaşam, türkiye istatistik kurumu (tüik), türkiye, tüik, mutlu, mutluluk
yaşam, türkiye istatistik kurumu (tüik), türkiye, tüik, mutlu, mutluluk

TÜİK 'mutlu musunuz?' diye sordu: Mutluların oranı 22 yılda yüzde 10 düştü

10:57 17.02.2025
© Fotoğraf : yapay zeka ile oluşturulduoverthinking
overthinking - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© Fotoğraf : yapay zeka ile oluşturuldu
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Türkiye'deki mutsuz olduğunu beyan eden insan sayısı 2024'te yükselirken mutlu insan sayısı da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin sayısı 2003 yılından itibaren yüzde 59.6'dan 49.6'ya düştü.
Türkiye’de mutluluk oranı düşüş gösterdi. TÜİK’in 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, mutlu olduğunu belirten bireylerin oranı bir yılda yüzde 52,7’den yüzde 49,6’ya geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin sayısı 2003 yılından itibaren yüzde 59.6'dan 49.6'ya düştü.
TÜİK istatistik
TÜİK istatistik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
TÜİK istatistik

Kadınlar hala daha mutlu

Mutluluk oranı hem kadınlar hem de erkekler arasında düşüş gösterdi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı 2023’te yüzde 50,3 iken 2024’te yüzde 46,9’a indi. Kadınlarda ise bu oran yüzde 55,1'den yüzde 52,3'e düştü. Kadınlar, genel olarak erkeklere kıyasla daha mutlu olduklarını belirtti.

En büyük mutluluk kaynağı aile

Araştırmaya göre, bireylerin mutluluk kaynakları incelendiğinde en büyük mutluluk kaynağı yüzde 72,9 ile aileleri oldu. Bunu yüzde 13,2 ile çocukları, yüzde 4,2 ile kendisi, yüzde 3,4 ile eşi, yüzde 3,0 ile anne-babası ve yüzde 1,9 ile torunları takip etti.
Mutluluğa etki eden değerler sıralandığında, yüzde 68,3 ile en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiği görüldü. Sağlığı yüzde 14,4 ile sevgi, yüzde 8,9 ile başarı, yüzde 6,4 ile para ve yüzde 1,8 ile iş takip etti.

Geleceğe umutla bakanların oranı yüzde 64.3

Geleceğe dair umut oranı da ölçüldü. Her 100 kişiden 64’ü geleceğe umutla bakıyor. Erkeklerin gelecekten umutlu olma oranı yüzde 63,6, kadınların ise yüzde 64,9 olarak hesaplandı.

Mutluluk oranı en çok 45-54 yaş grubunda düştü

Yaş grupları bazında incelendiğinde, sadece 25-34 yaş grubunda mutluluk oranı artış gösterdi. Bu yaş grubunda yüzde 50,7’den yüzde 51’e çıktı. Diğer yaş gruplarında ise düşüş yaşandı.
* 45-54 yaş grubundaki düşüş dikkat çekici oldu: Mutluluk oranı yüzde 53,6'dan yüzde 46,5'e inerek 7,1 puan azaldı.
* 55-64 yaş grubunda mutluluk oranı yüzde 49,7'den yüzde 47,5'e düştü.
* 65 yaş ve üzeri bireylerde ise yüzde 56'dan yüzde 54,1'e indi.

Evli bireyler daha mutlu

Araştırmaya göre, evli bireylerin mutluluk oranı yüzde 52,5 olurken, evli olmayan bireylerde bu oran yüzde 44 olarak gerçekleşti. Evli kadınların yüzde 55,4’ü, evli erkeklerin ise yüzde 49,5’i mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en önemli sorunu hayat pahalılığı

Araştırmada vatandaşların en önemli gördüğü sorunlar da sıralandı. Hayat pahalılığı, yüzde 29,2 ile ilk sırada yer aldı.
* Yüzde 15,7 ile eğitim ikinci en büyük sorun olarak öne çıktı.
* Yüzde 14,0 ile yoksulluk üçüncü sırada yer aldı.
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