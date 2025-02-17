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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem mesajı: 'Talep gelirse değerlendiririz'
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem mesajı: 'Talep gelirse değerlendiririz'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için henüz resmi bir yabancı hakem talebi almadıklarını açıkladı.24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, her iki kulüpten de yabancı hakem talebinin yazılı olarak TFF'ye iletilmediğini belirtti. Başkan, böyle bir talep gelmesi durumunda federasyon olarak konuyu detaylı bir şekilde değerlendireceklerini ifade etti. 'Bize şu ana kadar talep gelmedi'Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:
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derbi, galatasaray, fenerbahçe, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları, video yardımcı hakem (var)
derbi, galatasaray, fenerbahçe, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları, video yardımcı hakem (var)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem mesajı: 'Talep gelirse değerlendiririz'

17:17 17.02.2025
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© TFF
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, her iki kulüpten de yabancı hakem talebinin yazılı olarak TFF'ye iletilmediğini ancak talep gelmesi durumunda değerlendireceklerini ifade etti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için henüz resmi bir yabancı hakem talebi almadıklarını açıkladı.
24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, her iki kulüpten de yabancı hakem talebinin yazılı olarak TFF'ye iletilmediğini belirtti. Başkan, böyle bir talep gelmesi durumunda federasyon olarak konuyu detaylı bir şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

'Bize şu ana kadar talep gelmedi'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:

Bize iki kulüpten de böyle bir talep gelmedi. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan 'derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz' diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi.

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