https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tff-baskani-haciosmanogludan-yabanci-hakem-mesaji-talep-gelirse-degerlendiririz-1093741896.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem mesajı: 'Talep gelirse değerlendiririz'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem mesajı: 'Talep gelirse değerlendiririz'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T17:17+0300

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spor

derbi

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için henüz resmi bir yabancı hakem talebi almadıklarını açıkladı.24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, her iki kulüpten de yabancı hakem talebinin yazılı olarak TFF'ye iletilmediğini belirtti. Başkan, böyle bir talep gelmesi durumunda federasyon olarak konuyu detaylı bir şekilde değerlendireceklerini ifade etti. 'Bize şu ana kadar talep gelmedi'Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:

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