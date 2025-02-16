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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydederken... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
oğuz aydın
kasımpaşa
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Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa’yı 3-1’lik skorla yenmeyi başardı. Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, 21. dakikada En-Nesyri’nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstünlükle girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Oğuz Aydın’ın şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa, 62. dakikada Fall’un golüyle umutlansa da, En-Nesyri 71. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1’e getirdi ve takımını rahatlattı.Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 60’a yükselterek maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi. Kadıköy’de taraftarının büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
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fenerbahçe, oğuz aydın, kasımpaşa, süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını
fenerbahçe, oğuz aydın, kasımpaşa, süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

21:03 16.02.2025 (güncellendi: 21:11 16.02.2025)
© AA / Eren BozkurtFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AA / Eren Bozkurt
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydederken, Kasımpaşa’nın tek golü Fall’dan geldi. Bu galibiyetle Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi.
Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa’yı 3-1’lik skorla yenmeyi başardı. Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, 21. dakikada En-Nesyri’nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstünlükle girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Oğuz Aydın’ın şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa, 62. dakikada Fall’un golüyle umutlansa da, En-Nesyri 71. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1’e getirdi ve takımını rahatlattı.
Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 60’a yükselterek maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi. Kadıköy’de taraftarının büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
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