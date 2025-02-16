https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/fenerbahce-kasimpasayi-3-1-maglup-etti-1093714809.html
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydederken... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T21:03+0300
2025-02-16T21:03+0300
2025-02-16T21:11+0300
spor
fenerbahçe
oğuz aydın
kasımpaşa
süper lig
maç
tarihi maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092843431_0:44:3074:1773_1920x0_80_0_0_0903ca458d8042b289f0b176b69f9895.jpg
Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa’yı 3-1’lik skorla yenmeyi başardı. Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, 21. dakikada En-Nesyri’nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstünlükle girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Oğuz Aydın’ın şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa, 62. dakikada Fall’un golüyle umutlansa da, En-Nesyri 71. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1’e getirdi ve takımını rahatlattı.Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 60’a yükselterek maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi. Kadıköy’de taraftarının büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/fenerbahce-beko-turkiye-kupasini-kazandi-1093713283.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092843431_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fcf6b87bc45f7af286ebea8cdaf15f2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, oğuz aydın, kasımpaşa, süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını
fenerbahçe, oğuz aydın, kasımpaşa, süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti
21:03 16.02.2025 (güncellendi: 21:11 16.02.2025)
Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydederken, Kasımpaşa’nın tek golü Fall’dan geldi. Bu galibiyetle Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi.
Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa’yı 3-1’lik skorla yenmeyi başardı. Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, 21. dakikada En-Nesyri’nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstünlükle girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Oğuz Aydın’ın şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa, 62. dakikada Fall’un golüyle umutlansa da, En-Nesyri 71. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1’e getirdi ve takımını rahatlattı.
Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 60’a yükselterek maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi. Kadıköy’de taraftarının büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.