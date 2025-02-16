https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/fenerbahce-kasimpasayi-3-1-maglup-etti-1093714809.html

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydederken... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

oğuz aydın

kasımpaşa

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Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa’yı 3-1’lik skorla yenmeyi başardı. Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, 21. dakikada En-Nesyri’nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstünlükle girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Oğuz Aydın’ın şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa, 62. dakikada Fall’un golüyle umutlansa da, En-Nesyri 71. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1’e getirdi ve takımını rahatlattı.Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 60’a yükselterek maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi. Kadıköy’de taraftarının büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

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fenerbahçe, oğuz aydın, kasımpaşa, süper lig, maç, tarihi maç, maç yayını