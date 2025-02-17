https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tcmb-baskani-karahandan-faiz-indirimi-mesaji-risklere-karsi-harekete-gecmeye-haziriz-1093743093.html
TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi mesajı: 'Risklere karşı harekete geçmeye hazırız'
TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi mesajı: 'Risklere karşı harekete geçmeye hazırız'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan'da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında yaptığı... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T17:57+0300
2025-02-17T17:57+0300
2025-02-17T17:57+0300
ekonomi
fatih karahan
suudi arabistan
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
faiz oranı
faiz oranları
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, mevcut faiz indirimi sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı harekete geçmeye hazır olduklarını duyurdu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan’da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında konuştu. Karahan, Aralık ve Ocak aylarında politika faizinin 250’şer baz puan düşürülerek yüzde 50’den yüzde 45’e indirildiğini hatırlatarak, bankanın faiz indirim sürecini dikkatle yönettiğini vurguladı. Küresel ekonomideki belirsizliklere işaret eden Karahan, özellikle ABD gibi gelişmiş ekonomilerdeki para politikası değişimlerinin, Türkiye dahil yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğunu belirtti. “Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor. Riskler pek çok nedenden ötürü var… ve biz harekete geçmeye hazırız” diyen Karahan, TCMB’nin gerektiğinde proaktif adımlar atacağını ifade etti.TCMB’nin politika faizi, Aralık ayına kadar sekiz ay boyunca yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Aralık ve Ocak aylarında yapılan indirimlerle yüzde 45 seviyesine çekilen politika faizinin, ekonomistler tarafından yapılan ankete göre yıl sonuna kadar yüzde 30’a kadar düşürülmesi bekleniyor.
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fatih karahan, suudi arabistan, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, düşük faiz politikası
fatih karahan, suudi arabistan, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, düşük faiz politikası
TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi mesajı: 'Risklere karşı harekete geçmeye hazırız'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan'da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında yaptığı konuşmada, TCMB'nin mevcut faiz indirim sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti. Karahan, faizin yüzde 50'den yüzde 45'e indirildiğini hatırlattı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, mevcut faiz indirimi sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı harekete geçmeye hazır olduklarını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan’da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında konuştu. Karahan, Aralık ve Ocak aylarında politika faizinin 250’şer baz puan düşürülerek yüzde 50’den yüzde 45’e indirildiğini hatırlatarak, bankanın faiz indirim sürecini dikkatle yönettiğini vurguladı. Küresel ekonomideki belirsizliklere işaret eden Karahan, özellikle ABD gibi gelişmiş ekonomilerdeki para politikası değişimlerinin, Türkiye dahil yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğunu belirtti. “Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor. Riskler pek çok nedenden ötürü var… ve biz harekete geçmeye hazırız” diyen Karahan, TCMB’nin gerektiğinde proaktif adımlar atacağını ifade etti.
TCMB’nin politika faizi, Aralık ayına kadar sekiz ay boyunca yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Aralık ve Ocak aylarında yapılan indirimlerle yüzde 45 seviyesine çekilen politika faizinin, ekonomistler tarafından yapılan ankete göre yıl sonuna kadar yüzde 30’a kadar düşürülmesi bekleniyor.