https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tcmb-baskani-karahandan-faiz-indirimi-mesaji-risklere-karsi-harekete-gecmeye-haziriz-1093743093.html

TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi mesajı: 'Risklere karşı harekete geçmeye hazırız'

TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi mesajı: 'Risklere karşı harekete geçmeye hazırız'

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan'da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında yaptığı... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T17:57+0300

2025-02-17T17:57+0300

2025-02-17T17:57+0300

ekonomi

fatih karahan

suudi arabistan

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, mevcut faiz indirimi sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı harekete geçmeye hazır olduklarını duyurdu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan’da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında konuştu. Karahan, Aralık ve Ocak aylarında politika faizinin 250’şer baz puan düşürülerek yüzde 50’den yüzde 45’e indirildiğini hatırlatarak, bankanın faiz indirim sürecini dikkatle yönettiğini vurguladı. Küresel ekonomideki belirsizliklere işaret eden Karahan, özellikle ABD gibi gelişmiş ekonomilerdeki para politikası değişimlerinin, Türkiye dahil yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğunu belirtti. “Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor. Riskler pek çok nedenden ötürü var… ve biz harekete geçmeye hazırız” diyen Karahan, TCMB’nin gerektiğinde proaktif adımlar atacağını ifade etti.TCMB’nin politika faizi, Aralık ayına kadar sekiz ay boyunca yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Aralık ve Ocak aylarında yapılan indirimlerle yüzde 45 seviyesine çekilen politika faizinin, ekonomistler tarafından yapılan ankete göre yıl sonuna kadar yüzde 30’a kadar düşürülmesi bekleniyor.

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