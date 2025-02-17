TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi mesajı: 'Risklere karşı harekete geçmeye hazırız'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkili olacak.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
1500 yıllık sarnıçta ruhsatsız SPA merkezi: Kültürel miras nasıl gözden kaçtı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Teğmenlerden ilk itiraz davası
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Futbolun Tarihçesi ve Futbol Nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Patoloji ve yapay zekanın buluşması
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tcmb-baskani-karahandan-faiz-indirimi-mesaji-risklere-karsi-harekete-gecmeye-haziriz-1093743093.html
TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi mesajı: 'Risklere karşı harekete geçmeye hazırız'
TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi mesajı: 'Risklere karşı harekete geçmeye hazırız'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan'da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında yaptığı... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T17:57+0300
2025-02-17T17:57+0300
ekonomi
fatih karahan
suudi arabistan
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
faiz oranı
faiz oranları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090173614_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38d43181d702bf03ca8092d336fc06d3.jpg
TCMB Başkanı Fatih Karahan, mevcut faiz indirimi sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı harekete geçmeye hazır olduklarını duyurdu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan’da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında konuştu. Karahan, Aralık ve Ocak aylarında politika faizinin 250’şer baz puan düşürülerek yüzde 50’den yüzde 45’e indirildiğini hatırlatarak, bankanın faiz indirim sürecini dikkatle yönettiğini vurguladı. Küresel ekonomideki belirsizliklere işaret eden Karahan, özellikle ABD gibi gelişmiş ekonomilerdeki para politikası değişimlerinin, Türkiye dahil yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğunu belirtti. “Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor. Riskler pek çok nedenden ötürü var… ve biz harekete geçmeye hazırız” diyen Karahan, TCMB’nin gerektiğinde proaktif adımlar atacağını ifade etti.TCMB’nin politika faizi, Aralık ayına kadar sekiz ay boyunca yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Aralık ve Ocak aylarında yapılan indirimlerle yüzde 45 seviyesine çekilen politika faizinin, ekonomistler tarafından yapılan ankete göre yıl sonuna kadar yüzde 30’a kadar düşürülmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/merkez-bankasindan-kur-korumali-mevduat-karari-hesap-acma-ve-yenileme-islemleri-sona-erdi-1093682819.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090173614_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd40148832bd9897dc0ee704f451a212.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih karahan, suudi arabistan, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, düşük faiz politikası
fatih karahan, suudi arabistan, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, düşük faiz politikası

TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi mesajı: 'Risklere karşı harekete geçmeye hazırız'

17:57 17.02.2025
© AAFatih Karahan
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan'da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında yaptığı konuşmada, TCMB'nin mevcut faiz indirim sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti. Karahan, faizin yüzde 50'den yüzde 45'e indirildiğini hatırlattı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, mevcut faiz indirimi sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı harekete geçmeye hazır olduklarını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan’da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında konuştu. Karahan, Aralık ve Ocak aylarında politika faizinin 250’şer baz puan düşürülerek yüzde 50’den yüzde 45’e indirildiğini hatırlatarak, bankanın faiz indirim sürecini dikkatle yönettiğini vurguladı. Küresel ekonomideki belirsizliklere işaret eden Karahan, özellikle ABD gibi gelişmiş ekonomilerdeki para politikası değişimlerinin, Türkiye dahil yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğunu belirtti. “Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor. Riskler pek çok nedenden ötürü var… ve biz harekete geçmeye hazırız” diyen Karahan, TCMB’nin gerektiğinde proaktif adımlar atacağını ifade etti.
TCMB’nin politika faizi, Aralık ayına kadar sekiz ay boyunca yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Aralık ve Ocak aylarında yapılan indirimlerle yüzde 45 seviyesine çekilen politika faizinin, ekonomistler tarafından yapılan ankete göre yıl sonuna kadar yüzde 30’a kadar düşürülmesi bekleniyor.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
EKONOMİ
Merkez Bankasından Kur Korumalı Mevduat kararı: Hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi
15 Şubat, 00:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала