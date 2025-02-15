https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/merkez-bankasindan-kur-korumali-mevduat-karari-hesap-acma-ve-yenileme-islemleri-sona-erdi-1093682819.html
Merkez Bankasından Kur Korumalı Mevduat kararı: Hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi
Merkez Bankasından Kur Korumalı Mevduat kararı: Hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T00:28+0300
2025-02-15T00:28+0300
2025-02-15T00:47+0300
ekonomi
haberler
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
türkiye cumhuriyet merkez bankası
yuvam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052894894_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a053d7f9ac018dd76099b8e7b7dc8f3a.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'ı kesin olarak sonlandırma adımını attı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.Yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/ev-alacaklar-dikkat-istanbul-ankara-ve-izmirde-konut-kredisi-icin-ne-kadar-gelir-isteniyor-1093679708.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052894894_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_e3f40161d1fdd16327d0cd02e95b23aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası, kur korumalı mevduat, kkm merkez bankası,
merkez bankası, kur korumalı mevduat, kkm merkez bankası,
Merkez Bankasından Kur Korumalı Mevduat kararı: Hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi
00:28 15.02.2025 (güncellendi: 00:47 15.02.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sona erdiğini bildirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'ı kesin olarak sonlandırma adımını attı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.