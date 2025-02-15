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Merkez Bankasından Kur Korumalı Mevduat kararı: Hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi
Merkez Bankasından Kur Korumalı Mevduat kararı: Hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T00:28+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'ı kesin olarak sonlandırma adımını attı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.Yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.
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merkez bankası, kur korumalı mevduat, kkm merkez bankası,

Merkez Bankasından Kur Korumalı Mevduat kararı: Hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi

00:28 15.02.2025 (güncellendi: 00:47 15.02.2025)
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sona erdiğini bildirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'ı kesin olarak sonlandırma adımını attı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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