https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/merkez-bankasindan-kur-korumali-mevduat-karari-hesap-acma-ve-yenileme-islemleri-sona-erdi-1093682819.html

Merkez Bankasından Kur Korumalı Mevduat kararı: Hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi

Merkez Bankasından Kur Korumalı Mevduat kararı: Hesap açma ve yenileme işlemleri sona erdi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T00:28+0300

2025-02-15T00:28+0300

2025-02-15T00:47+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'ı kesin olarak sonlandırma adımını attı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.Yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.

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