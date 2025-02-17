https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/rizespor-galatasaray-maci-sonrasi-gundem-oldu-musleradan-sasirtan-hareket-1093747255.html

Rizespor-Galatasaray maçı sonrası gündem oldu: Muslera'dan şaşırtan hareket

Rizespor-Galatasaray maçı sonrası gündem oldu: Muslera'dan şaşırtan hareket

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın yıldızı iki gol atan Victor Osimhen oldu. Maç sonrası kaleci... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T23:08+0300

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Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Rizespor maçının ardından Muslera, Osimhen’in maskesini takarak eğlenceli anlar yaşadı.Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlanırken, Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, 54. dakikada Ali Sowe’un golüne engel olamadı ve skor 1-1’e geldi. Maçın son dakikalarında baskısını artıran Galatasaray, 86. dakikada bir kez daha Osimhen’in golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı.Muslera Osimhen’in maskesiyle poz verdiMaç sonunda en çok konuşulan anlardan biri ise Fernando Muslera ile Victor Osimhen arasındaki eğlenceli diyalog oldu. Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera, Osimhen’in yüzündeki maskeyi alarak kendi yüzüne taktı ve tribünlere bu şekilde selam verdi. Muslera ve Osimhen, maskeyle birlikte objektiflere poz verirken, bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/galatasaray-rizesporu-2-1-maglup-etti-1093746435.html

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