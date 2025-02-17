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Rizespor-Galatasaray maçı sonrası gündem oldu: Muslera'dan şaşırtan hareket
Rizespor-Galatasaray maçı sonrası gündem oldu: Muslera'dan şaşırtan hareket
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın yıldızı iki gol atan Victor Osimhen oldu. Maç sonrası kaleci... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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spor
rizespor
galatasaray sk
galatasaray spor kulübü
galatasaray sportif aş
maç
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maske
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victor james osimhen
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Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Rizespor maçının ardından Muslera, Osimhen’in maskesini takarak eğlenceli anlar yaşadı.Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlanırken, Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, 54. dakikada Ali Sowe’un golüne engel olamadı ve skor 1-1’e geldi. Maçın son dakikalarında baskısını artıran Galatasaray, 86. dakikada bir kez daha Osimhen’in golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı.Muslera Osimhen’in maskesiyle poz verdiMaç sonunda en çok konuşulan anlardan biri ise Fernando Muslera ile Victor Osimhen arasındaki eğlenceli diyalog oldu. Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera, Osimhen’in yüzündeki maskeyi alarak kendi yüzüne taktı ve tribünlere bu şekilde selam verdi. Muslera ve Osimhen, maskeyle birlikte objektiflere poz verirken, bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/galatasaray-rizesporu-2-1-maglup-etti-1093746435.html
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rizespor, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, maç, maç yayını, maske, siyah maske, victor james osimhen, osimhen, fernando muslera
rizespor, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, maç, maç yayını, maske, siyah maske, victor james osimhen, osimhen, fernando muslera

Rizespor-Galatasaray maçı sonrası gündem oldu: Muslera'dan şaşırtan hareket

23:08 17.02.2025
© Fotoğraf : Galatasaray XMuslera
Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© Fotoğraf : Galatasaray X
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Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın yıldızı iki gol atan Victor Osimhen oldu. Maç sonrası kaleci Muslera, Osimhen’in maskesini takarak eğlenceli anlar yaşarken, bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Muslera, maç sonu takım arkadaşına övgülerde bulundu.
Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Rizespor maçının ardından Muslera, Osimhen’in maskesini takarak eğlenceli anlar yaşadı.
Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlanırken, Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, 54. dakikada Ali Sowe’un golüne engel olamadı ve skor 1-1’e geldi. Maçın son dakikalarında baskısını artıran Galatasaray, 86. dakikada bir kez daha Osimhen’in golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Muslera Osimhen’in maskesiyle poz verdi

Maç sonunda en çok konuşulan anlardan biri ise Fernando Muslera ile Victor Osimhen arasındaki eğlenceli diyalog oldu. Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera, Osimhen’in yüzündeki maskeyi alarak kendi yüzüne taktı ve tribünlere bu şekilde selam verdi. Muslera ve Osimhen, maskeyle birlikte objektiflere poz verirken, bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Victor Osimhen galibiyet sevincini taraftarlar ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
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Galatasaray, Rizespor'u 2-1 mağlup etti
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