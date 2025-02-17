https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/rizespor-galatasaray-maci-sonrasi-gundem-oldu-musleradan-sasirtan-hareket-1093747255.html
Rizespor-Galatasaray maçı sonrası gündem oldu: Muslera'dan şaşırtan hareket
Rizespor-Galatasaray maçı sonrası gündem oldu: Muslera'dan şaşırtan hareket
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın yıldızı iki gol atan Victor Osimhen oldu. Maç sonrası kaleci... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T23:08+0300
2025-02-17T23:08+0300
2025-02-17T23:08+0300
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galatasaray spor kulübü
galatasaray sportif aş
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maç yayını
maske
siyah maske
victor james osimhen
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Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Rizespor maçının ardından Muslera, Osimhen’in maskesini takarak eğlenceli anlar yaşadı.Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlanırken, Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, 54. dakikada Ali Sowe’un golüne engel olamadı ve skor 1-1’e geldi. Maçın son dakikalarında baskısını artıran Galatasaray, 86. dakikada bir kez daha Osimhen’in golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı.Muslera Osimhen’in maskesiyle poz verdiMaç sonunda en çok konuşulan anlardan biri ise Fernando Muslera ile Victor Osimhen arasındaki eğlenceli diyalog oldu. Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera, Osimhen’in yüzündeki maskeyi alarak kendi yüzüne taktı ve tribünlere bu şekilde selam verdi. Muslera ve Osimhen, maskeyle birlikte objektiflere poz verirken, bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Rizespor-Galatasaray maçı sonrası gündem oldu: Muslera'dan şaşırtan hareket
Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın yıldızı iki gol atan Victor Osimhen oldu. Maç sonrası kaleci Muslera, Osimhen’in maskesini takarak eğlenceli anlar yaşarken, bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Muslera, maç sonu takım arkadaşına övgülerde bulundu.
Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Rizespor maçının ardından Muslera, Osimhen’in maskesini takarak eğlenceli anlar yaşadı.
Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlanırken, Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, 54. dakikada Ali Sowe’un golüne engel olamadı ve skor 1-1’e geldi. Maçın son dakikalarında baskısını artıran Galatasaray, 86. dakikada bir kez daha Osimhen’in golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Muslera Osimhen’in maskesiyle poz verdi
Maç sonunda en çok konuşulan anlardan biri ise Fernando Muslera ile Victor Osimhen arasındaki eğlenceli diyalog oldu. Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera, Osimhen’in yüzündeki maskeyi alarak kendi yüzüne taktı ve tribünlere bu şekilde selam verdi. Muslera ve Osimhen, maskeyle birlikte objektiflere poz verirken, bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.