https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/galatasaray-rizesporu-2-1-maglup-etti-1093746435.html
Galatasaray, Rizespor'u 2-1 mağlup etti
Galatasaray, Rizespor'u 2-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T22:10+0300
2025-02-17T22:10+0300
2025-02-17T22:10+0300
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Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray, ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremese de ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Victor Osimhen’in kaydettiği golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Rizespor, 54. dakikada Ali Sowe’un golüyle skoru 1-1’e getirdi. Beraberlik golünün ardından iki takım da ataklarını sıklaştırırken, Galatasaray galibiyet için baskısını artırdı. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de gelecek hafta sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Rizespor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak. Karşılaşma sonrası Galatasaray puanını 63’e yükseltirken, Çaykur Rizespor aynı puanda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tff-baskani-haciosmanogludan-yabanci-hakem-mesaji-talep-gelirse-degerlendiririz-1093741896.html
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galatasaray, rizespor, çaykur rizespor, maç, maç yayını, süper lig
galatasaray, rizespor, çaykur rizespor, maç, maç yayını, süper lig
Galatasaray, Rizespor'u 2-1 mağlup etti
Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 47. ve 86. dakikalarda Victor Osimhen kaydederken, Rizespor’un tek golü 54. dakikada Ali Sowe'den geldi.
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray, ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremese de ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Victor Osimhen’in kaydettiği golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Rizespor, 54. dakikada Ali Sowe’un golüyle skoru 1-1’e getirdi. Beraberlik golünün ardından iki takım da ataklarını sıklaştırırken, Galatasaray galibiyet için baskısını artırdı. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de gelecek hafta sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Rizespor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak. Karşılaşma sonrası Galatasaray puanını 63’e yükseltirken, Çaykur Rizespor aynı puanda kaldı.