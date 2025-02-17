https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/galatasaray-rizesporu-2-1-maglup-etti-1093746435.html

Galatasaray, Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Galatasaray, Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T22:10+0300

2025-02-17T22:10+0300

2025-02-17T22:10+0300

spor

galatasaray

rizespor

çaykur rizespor

maç

maç yayını

süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090158680_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_64c97f0c2dc39060c557d0effabead7a.jpg

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray, ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremese de ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Victor Osimhen’in kaydettiği golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Rizespor, 54. dakikada Ali Sowe’un golüyle skoru 1-1’e getirdi. Beraberlik golünün ardından iki takım da ataklarını sıklaştırırken, Galatasaray galibiyet için baskısını artırdı. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de gelecek hafta sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Rizespor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak. Karşılaşma sonrası Galatasaray puanını 63’e yükseltirken, Çaykur Rizespor aynı puanda kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tff-baskani-haciosmanogludan-yabanci-hakem-mesaji-talep-gelirse-degerlendiririz-1093741896.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, rizespor, çaykur rizespor, maç, maç yayını, süper lig