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İtalya'da üst üste yaşanan depremler endişeye yol açtı: Eğitime ara verildi
İtalya'da üst üste yaşanan depremler endişeye yol açtı: Eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei volkanik bölgesinde, son 24 saatte 3.9 büyüklüğündeki depremler ve artçı sarsıntılar bölge halkını... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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Son 24 saatte meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremler İtalya'nın Napoli kentinde endişeye yol açtı.İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki volkanik bölge Campi Flegrei'de, son 24 saat içerisinde meydana gelen depremler bölge halkını korkuttu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bölgede dün öğleden sonra ve gece saatlerinde 3.9 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Bu depremlerin ardından devam eden artçı sarsıntılar, bölgede yaşayanların tedirginlikle evlerinden dışarı çıkmasına neden oldu.Depremlerin merkez üssü Pozzuoli'de, yetkililer ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ihtiyaten ara verdi. Napoli Valiliği, evlerinde kalmak istemeyenler için bölgedeki spor salonlarını açarak, termal battaniyeler de dahil olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı. Şu ana kadar depremlerle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1093743928.html
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italya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), napoli, napoli emniyet müdürlüğü, valilik, valilikler, okul, eğitim, yüz yüze eğitim
italya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), napoli, napoli emniyet müdürlüğü, valilik, valilikler, okul, eğitim, yüz yüze eğitim

İtalya'da üst üste yaşanan depremler endişeye yol açtı: Eğitime ara verildi

19:35 17.02.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei volkanik bölgesinde, son 24 saatte 3.9 büyüklüğündeki depremler ve artçı sarsıntılar bölge halkını endişelendirdi. Napoli Valiliği, evlerinden çıkmak isteyenler için spor salonlarını açarak temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı. Bölgede bulunan okullarda eğitime ihtiyaten bugün ara verildi.
Son 24 saatte meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremler İtalya'nın Napoli kentinde endişeye yol açtı.
İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki volkanik bölge Campi Flegrei'de, son 24 saat içerisinde meydana gelen depremler bölge halkını korkuttu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bölgede dün öğleden sonra ve gece saatlerinde 3.9 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Bu depremlerin ardından devam eden artçı sarsıntılar, bölgede yaşayanların tedirginlikle evlerinden dışarı çıkmasına neden oldu.
Depremlerin merkez üssü Pozzuoli'de, yetkililer ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ihtiyaten ara verdi. Napoli Valiliği, evlerinde kalmak istemeyenler için bölgedeki spor salonlarını açarak, termal battaniyeler de dahil olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı. Şu ana kadar depremlerle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği ifade edildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
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