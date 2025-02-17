https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1093743928.html
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Kale ilçesinde, 17 Şubat 2025 tarihinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T18:55+0300
2025-02-17T18:55+0300
2025-02-17T19:18+0300
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afad
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
doğal afet
afet bölgesi
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Malatya Valiliği ve AFAD ekipleri, bölgede gerekli kontrolleri yapmak üzere harekete geçti. Malatya Belediye Başkanı Sami Er ''Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankaranin-ardindan-malatya-da-sallandi-afad-duyurdu-1093740129.html
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malatya, afad, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), doğal afet, afet bölgesi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
malatya, afad, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), doğal afet, afet bölgesi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
18:55 17.02.2025 (güncellendi: 19:18 17.02.2025)
Malatya'nın Kale ilçesinde, 17 Şubat 2025 tarihinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin koordinatları 38.30444 Kuzey enlemi ve 38.77139 Doğu boylamı olarak belirlendi. Depremin odak derinliği ise 7.24 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Malatya Valiliği ve AFAD ekipleri, bölgede gerekli kontrolleri yapmak üzere harekete geçti. Malatya Belediye Başkanı Sami Er ''Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok'' dedi.