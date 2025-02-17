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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Kale ilçesinde, 17 Şubat 2025 tarihinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Malatya Valiliği ve AFAD ekipleri, bölgede gerekli kontrolleri yapmak üzere harekete geçti. Malatya Belediye Başkanı Sami Er ''Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok'' dedi.
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malatya, afad, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), doğal afet, afet bölgesi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
malatya, afad, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), doğal afet, afet bölgesi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

18:55 17.02.2025 (güncellendi: 19:18 17.02.2025)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© İHA
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Malatya'nın Kale ilçesinde, 17 Şubat 2025 tarihinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin koordinatları 38.30444 Kuzey enlemi ve 38.77139 Doğu boylamı olarak belirlendi. Depremin odak derinliği ise 7.24 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Malatya Valiliği ve AFAD ekipleri, bölgede gerekli kontrolleri yapmak üzere harekete geçti. Malatya Belediye Başkanı Sami Er ''Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok'' dedi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
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Ankara'nın ardından Malatya da sallandı: AFAD duyurdu
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