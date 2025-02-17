https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1093743928.html

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Kale ilçesinde, 17 Şubat 2025 tarihinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T18:55+0300

2025-02-17T18:55+0300

2025-02-17T19:18+0300

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malatya

afad

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

doğal afet

afet bölgesi

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Malatya Valiliği ve AFAD ekipleri, bölgede gerekli kontrolleri yapmak üzere harekete geçti. Malatya Belediye Başkanı Sami Er ''Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankaranin-ardindan-malatya-da-sallandi-afad-duyurdu-1093740129.html

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Sputnik Türkiye

malatya, afad, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), doğal afet, afet bölgesi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)