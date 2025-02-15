Limitler yükseldi, BDDK’nın yeni kredi düzenlemesi: Kim, ne kadar vade ile alabilecek, aylık ödemesi ne kadar?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’deki ön seçim tartışmaları
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
12:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan, bazıları için hüsran
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: ‘Emekli ikramiyesi enflasyon oranının üzerinde olmayacak’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Herkesi şaşırttı: 135 bin lira aidat
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
20:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/limitler-yukseldi-bddknin-yeni-kredi-duzenlemesi-kim-ne-kadar-vade-ile-alabilecek-aylik-odemesi-ne-1093687045.html
Limitler yükseldi, BDDK’nın yeni kredi düzenlemesi: Kim, ne kadar vade ile alabilecek, aylık ödemesi ne kadar?
Limitler yükseldi, BDDK’nın yeni kredi düzenlemesi: Kim, ne kadar vade ile alabilecek, aylık ödemesi ne kadar?
Sputnik Türkiye
BDDK, ihtiyaç kredisi vadelerinde düzenlemeye gitti. 125 bin TL’ye kadar olan krediler için 36 ay, 250 bin TL’ye kadar olan krediler için 24 ay, 250 bin TL üzerindeki krediler için ise 12 ay vade uygulanacak.
2025-02-15T10:54+0300
2025-02-15T10:54+0300
ekonomi̇
bddk
merkez bankası
faiz
faiz indirimi
faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
kredi
kredi notu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_84aac78db430b6a118d36719b61613bc.jpg
BDDK, ihtiyaç kredisi vadelerinde yaptığı düzenlemeyle piyasa şartlarına uygun bir adım attı. Özellikle artan kredi talebi ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak kredi limitleri ve vadeler yeniden şekillendirildi.Yeni düzenlemeye göre:Karar öncesinde 36 ay vade yalnızca 50 bin lira ve altındaki krediler için geçerliydi. Bu yeni düzenleme, krediye ihtiyacı olan bireylerin daha geniş bir vade seçeneğiyle ödeme yapmasını kolaylaştırıyor.Yeni vadelere göre ödeme planlarıDüzenlemenin ardından, farklı kredi tutarları için örnek ödeme planları da açıklandı. İşte, yeni vadeler ve ödemeler:Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre bu ödeme planları, faiz oranlarının yüzde 3.70 seviyesinde tutulduğu varsayılarak oluşturuldu. Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebileceğinden, kredi kullanmadan önce güncel oranların kontrol edilmesi öneriliyor.Kredi limitleri güncelleniyor2022’den bu yana kredi limitleri ve vadelerde bir güncelleme yapılmamıştı. Bu düzenleme, kredi limitlerini günümüz piyasa koşullarına daha uygun hale getirdi. Paraya ihtiyacı olan bireyler, daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilecek ve uzun vadelerde daha düşük aylık ödemeler yapabilecek.Faiz i̇ndirimlerini takip edinMerkez Bankası’nın son dönemdeki faiz indirimleri, bankaların mevduat ve kredi faiz oranlarına da olumlu yönde yansıyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın faiz kararlarını takip ederek, uygun faiz oranlarından faydalanılabileceğini belirtiyor.Genellikle, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını güncellemesinden 3-4 gün sonra bankalar kredi faizlerini düşürüyor. Bu nedenle, kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranlarını düzenli olarak kontrol etmek büyük avantaj sağlayabilir.İhtiyacı olanlar i̇çin kolaylık sağlıyorBDDK’nın bu düzenlemesi, özellikle artan ihtiyaç kredisi talepleri karşısında tüketicilere önemli bir avantaj sunuyor. Hem kredi limitlerinin artırılması hem de vadelerin esnek hale getirilmesi, kredi kullananların finansal yüklerini hafifletiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/meteorolojiden-soguk-hava-ve-kar-geri-donuyor-uyarisi-hava-sicakligi-8-derece-birden-dusecek-1093684040.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_eb4b6f1ccf87d63afb509650a4d0197e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bddk kredi düzenlemesi, ihtiyaç kredisi vadeleri, bddk kredi vadeleri, 125 bin lira kredi, 250 bin lira kredi, kredi ödeme planı, ihtiyaç kredisi faiz oranları, 36 ay vade kredi, 2025 kredi düzenlemesi, bddk yeni karar, kredi vadeleri 2023, bddk kredi limitleri, ihtiyaç kredisi başvuru, kredi faiz oranları 2025, uzun vadeli kredi
bddk kredi düzenlemesi, ihtiyaç kredisi vadeleri, bddk kredi vadeleri, 125 bin lira kredi, 250 bin lira kredi, kredi ödeme planı, ihtiyaç kredisi faiz oranları, 36 ay vade kredi, 2025 kredi düzenlemesi, bddk yeni karar, kredi vadeleri 2023, bddk kredi limitleri, ihtiyaç kredisi başvuru, kredi faiz oranları 2025, uzun vadeli kredi

Limitler yükseldi, BDDK’nın yeni kredi düzenlemesi: Kim, ne kadar vade ile alabilecek, aylık ödemesi ne kadar?

10:54 15.02.2025
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA
Abone ol
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredilerinde vade sürelerini yeniden düzenledi. Yeni karara göre 125 bin lira altındaki krediler için 36 ay, 250 bin lirayı aşmayan krediler için 24 ay, 250 bin lira üzerindeki krediler için ise 12 ay vade uygulanacak. İşte detaylar.
BDDK, ihtiyaç kredisi vadelerinde yaptığı düzenlemeyle piyasa şartlarına uygun bir adım attı. Özellikle artan kredi talebi ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak kredi limitleri ve vadeler yeniden şekillendirildi.
Yeni düzenlemeye göre:
125 bin lira ve altındaki krediler için vade süresi 36 ay,
125 bin – 250 bin lira arasındaki krediler için vade süresi 24 ay,
250 bin liranın üzerindeki krediler için vade süresi 12 ay olarak belirlendi.
Karar öncesinde 36 ay vade yalnızca 50 bin lira ve altındaki krediler için geçerliydi. Bu yeni düzenleme, krediye ihtiyacı olan bireylerin daha geniş bir vade seçeneğiyle ödeme yapmasını kolaylaştırıyor.

Yeni vadelere göre ödeme planları

Düzenlemenin ardından, farklı kredi tutarları için örnek ödeme planları da açıklandı. İşte, yeni vadeler ve ödemeler:
125 bin lira kredi (36 ay vade):
Ortalama yüzde 3.70 faiz oranıyla aylık ödeme: 7.370 TL
Toplam geri ödeme: 265.351 TL
250 bin lira kredi (24 ay vade):
Ortalama yüzde 3.70 faiz oranıyla aylık ödeme: 17.784 TL
Toplam geri ödeme: 426.824 TL
251 bin lira kredi (12 ay vade):
Ortalama yüzde 3.70 faiz oranıyla aylık ödeme: 28.016 TL
Toplam geri ödeme: 336.198 TL
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre bu ödeme planları, faiz oranlarının yüzde 3.70 seviyesinde tutulduğu varsayılarak oluşturuldu. Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebileceğinden, kredi kullanmadan önce güncel oranların kontrol edilmesi öneriliyor.

Kredi limitleri güncelleniyor

2022’den bu yana kredi limitleri ve vadelerde bir güncelleme yapılmamıştı. Bu düzenleme, kredi limitlerini günümüz piyasa koşullarına daha uygun hale getirdi. Paraya ihtiyacı olan bireyler, daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilecek ve uzun vadelerde daha düşük aylık ödemeler yapabilecek.

Faiz i̇ndirimlerini takip edin

Merkez Bankası’nın son dönemdeki faiz indirimleri, bankaların mevduat ve kredi faiz oranlarına da olumlu yönde yansıyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın faiz kararlarını takip ederek, uygun faiz oranlarından faydalanılabileceğini belirtiyor.
Genellikle, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını güncellemesinden 3-4 gün sonra bankalar kredi faizlerini düşürüyor. Bu nedenle, kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranlarını düzenli olarak kontrol etmek büyük avantaj sağlayabilir.

İhtiyacı olanlar i̇çin kolaylık sağlıyor

BDDK’nın bu düzenlemesi, özellikle artan ihtiyaç kredisi talepleri karşısında tüketicilere önemli bir avantaj sunuyor. Hem kredi limitlerinin artırılması hem de vadelerin esnek hale getirilmesi, kredi kullananların finansal yüklerini hafifletiyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 'soğuk hava ve kar geri dönüyor' uyarısı: Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek
09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала