https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/limitler-yukseldi-bddknin-yeni-kredi-duzenlemesi-kim-ne-kadar-vade-ile-alabilecek-aylik-odemesi-ne-1093687045.html

Limitler yükseldi, BDDK’nın yeni kredi düzenlemesi: Kim, ne kadar vade ile alabilecek, aylık ödemesi ne kadar?

Limitler yükseldi, BDDK’nın yeni kredi düzenlemesi: Kim, ne kadar vade ile alabilecek, aylık ödemesi ne kadar?

Sputnik Türkiye

BDDK, ihtiyaç kredisi vadelerinde düzenlemeye gitti. 125 bin TL’ye kadar olan krediler için 36 ay, 250 bin TL’ye kadar olan krediler için 24 ay, 250 bin TL üzerindeki krediler için ise 12 ay vade uygulanacak.

2025-02-15T10:54+0300

2025-02-15T10:54+0300

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BDDK, ihtiyaç kredisi vadelerinde yaptığı düzenlemeyle piyasa şartlarına uygun bir adım attı. Özellikle artan kredi talebi ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak kredi limitleri ve vadeler yeniden şekillendirildi.Yeni düzenlemeye göre:Karar öncesinde 36 ay vade yalnızca 50 bin lira ve altındaki krediler için geçerliydi. Bu yeni düzenleme, krediye ihtiyacı olan bireylerin daha geniş bir vade seçeneğiyle ödeme yapmasını kolaylaştırıyor.Yeni vadelere göre ödeme planlarıDüzenlemenin ardından, farklı kredi tutarları için örnek ödeme planları da açıklandı. İşte, yeni vadeler ve ödemeler:Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre bu ödeme planları, faiz oranlarının yüzde 3.70 seviyesinde tutulduğu varsayılarak oluşturuldu. Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebileceğinden, kredi kullanmadan önce güncel oranların kontrol edilmesi öneriliyor.Kredi limitleri güncelleniyor2022’den bu yana kredi limitleri ve vadelerde bir güncelleme yapılmamıştı. Bu düzenleme, kredi limitlerini günümüz piyasa koşullarına daha uygun hale getirdi. Paraya ihtiyacı olan bireyler, daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilecek ve uzun vadelerde daha düşük aylık ödemeler yapabilecek.Faiz i̇ndirimlerini takip edinMerkez Bankası’nın son dönemdeki faiz indirimleri, bankaların mevduat ve kredi faiz oranlarına da olumlu yönde yansıyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın faiz kararlarını takip ederek, uygun faiz oranlarından faydalanılabileceğini belirtiyor.Genellikle, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını güncellemesinden 3-4 gün sonra bankalar kredi faizlerini düşürüyor. Bu nedenle, kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranlarını düzenli olarak kontrol etmek büyük avantaj sağlayabilir.İhtiyacı olanlar i̇çin kolaylık sağlıyorBDDK’nın bu düzenlemesi, özellikle artan ihtiyaç kredisi talepleri karşısında tüketicilere önemli bir avantaj sunuyor. Hem kredi limitlerinin artırılması hem de vadelerin esnek hale getirilmesi, kredi kullananların finansal yüklerini hafifletiyor.

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