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Ankara'da fay hattı var mı? Başkentte deprem riskli ilçeler hangileri? İşte güncel MTA deprem haritası
Ankara'da fay hattı var mı? Başkentte deprem riskli ilçeler hangileri? İşte güncel MTA deprem haritası
Sputnik Türkiye
Deprem son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), başkentte 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara depremi sonrası MTA aktif fay hattı sorgulanıyor. Peki, Ankara'da fay hattı var mı?
2025-02-17T14:24+0300
2025-02-17T14:33+0300
son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi. Son dakika Ankara depremi sonrası Ankara'dan fay hattı geçip geçmediği merak ediliyor.Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre, Ankara 3. derece deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor. Yani şehirde büyük depremler beklenmese de sarsıntılar yaşanabiliyor. Özellikle çevre illerden gelen depremler Ankara'da hissedilebiliyor.AFAD’ın açıkladığı 3. derece riskli iller arasında Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Konya, Mersin ve Nevşehir de bulunuyor.Ankara'da hangi ilçeler deprem riskli?Uzmanlara göre, Ankara'da en riskli bölge Demetevler olarak gösteriliyor. Bunun dışında, Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam ilçeleri de risk içeren bölgeler arasında bulunuyor.Şehir genelinde büyük bir fay hattı geçmemesine rağmen, Kuzey Anadolu Fay Hattı Ankara’nın kuzeyinden geçtiği için sarsıntılar hissedilebiliyor. Ayrıca, Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana-Bala bölgesindeki küçük fay hatları da Ankara'daki deprem hareketliliğini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.Ankara’nın deprem haritasıAnkara'nın altından doğrudan bir fay hattı geçmemesine rağmen, şehir sınırlarında birçok aktif fay hattı bulunuyor. Bunlar arasında:Ahmet Ercan açıkladı: Ankara'da deprem riski var mı?Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesbaından açıklama yaptı. Ercan, "Ankara deprem bakımından çok güvenlidir. Orası Atatürk’ün başkentidir. Küçük depremler ürpertebilir, ancak yıkıcılık konusunda sakıncalı bir durum yoktur" diye yazdı.Evimin altından fay hattı geçiyor mu?Vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin deprem riskini öğrenmek için Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na yoğun ilgi gösteriyor. Evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek isteyenler, AFAD’ın resmi web sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor.Deprem riskinin en az olduğu i̇ller hangileri?Türkiye Deprem Haritası'na göre deprem riskinin en düşük olduğu iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman yer alıyor.Bu iller, 4. ve 5. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor. Ancak, bu bölgelerde bile küçük çaplı sarsıntılar zaman zaman meydana gelebiliyor.
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Ankara'da fay hattı var mı? Başkentte deprem riskli ilçeler hangileri? İşte güncel MTA deprem haritası

14:24 17.02.2025 (güncellendi: 14:33 17.02.2025)
© AAAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkentte hissedilen sarsıntının ardından "Ankara'da fay hattı var mı?" ve "Deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri?" sorularının yanıtları aranıyor. İşte MTA'nın güncel deprem risk haritasına göre Ankara'nın deprem riski...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi. Son dakika Ankara depremi sonrası Ankara'dan fay hattı geçip geçmediği merak ediliyor.

Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre, Ankara 3. derece deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor. Yani şehirde büyük depremler beklenmese de sarsıntılar yaşanabiliyor. Özellikle çevre illerden gelen depremler Ankara'da hissedilebiliyor.
AFAD’ın açıkladığı 3. derece riskli iller arasında Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Konya, Mersin ve Nevşehir de bulunuyor.

Ankara'da hangi ilçeler deprem riskli?

Uzmanlara göre, Ankara'da en riskli bölge Demetevler olarak gösteriliyor. Bunun dışında, Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam ilçeleri de risk içeren bölgeler arasında bulunuyor.
Şehir genelinde büyük bir fay hattı geçmemesine rağmen, Kuzey Anadolu Fay Hattı Ankara’nın kuzeyinden geçtiği için sarsıntılar hissedilebiliyor. Ayrıca, Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana-Bala bölgesindeki küçük fay hatları da Ankara'daki deprem hareketliliğini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Ankara’nın deprem haritası

Ankara'nın altından doğrudan bir fay hattı geçmemesine rağmen, şehir sınırlarında birçok aktif fay hattı bulunuyor. Bunlar arasında:
Kuzey Anadolu Fay Hattı (Ankara’nın kuzeyinde)
Kırşehir Keskin Fay Hattı (Güneydoğuda)
Haymana-Bala Fay Hatları
Çeltikçi, Ayaş, İnönü-Eskişehir, Tuzgölü, Seyfe, Salanda, Kesikköprü, Küredağ, Balaban ve Afşar fay kuşakları

Ahmet Ercan açıkladı: Ankara'da deprem riski var mı?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesbaından açıklama yaptı. Ercan, "Ankara deprem bakımından çok güvenlidir. Orası Atatürk’ün başkentidir. Küçük depremler ürpertebilir, ancak yıkıcılık konusunda sakıncalı bir durum yoktur" diye yazdı.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin deprem riskini öğrenmek için Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na yoğun ilgi gösteriyor. Evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek isteyenler, AFAD’ın resmi web sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Deprem riskinin en az olduğu i̇ller hangileri?

Türkiye Deprem Haritası'na göre deprem riskinin en düşük olduğu iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman yer alıyor.
Bu iller, 4. ve 5. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor. Ancak, bu bölgelerde bile küçük çaplı sarsıntılar zaman zaman meydana gelebiliyor.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
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