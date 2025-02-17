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Yedisu depremi sonrası 7 ve üzeri deprem uyarısı: Naci Görür 'büyük deprem beklediğimiz yer' diyerek işaret etti
Yedisu depremi sonrası 7 ve üzeri deprem uyarısı: Naci Görür 'büyük deprem beklediğimiz yer' diyerek işaret etti
Sputnik Türkiye
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, yer bilimcileri endişelendirdi. Uzmanlar, Yedisu bölgesinin son dönemde sıkça uyarı yapılan... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
naci görür
okan tüysüz
yedisu
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
deprem
tüysüz
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Bingöl’ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, uzmanları alarma geçirdi, peş peşe açıklamalar geldi. Bölge Yedisu Fayı nedeniyle deprem bilimciler tarafından 7 ve üzeri deprem tehlikesiyle uyarılıyor. Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu'nun bulunduğu Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çekti.Görür, "Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge" diyerek bölgenin sismik aktivitesinin artabileceğini vurguladı. Görür açıklamasında, "Büyük deprem beklediğimiz yer" uyarısına yer verdi.Görür, daha önce de Bingöl-Karlıova-Erzincan hattında 7.4 büyüklüğünde bir depremin olabileceğine dikkat çekmişti. Görür, “Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” ifadeleri kullanmıştı.Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısıDeprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yedisu Fayı’nın 1784’ten bu yana büyük bir deprem üretmediğine dikkat çekti. “Bu fay kırıldığında 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretmesi bekleniyor” diyen Tüysüz, “Kuzey Anadolu Fayı’ndaki parçalar genellikle 250-300 yılda bir kırılıyor. Yedisu Fayı ise 232 yıldır sessiz” ifadelerini kullandı.Fay hattını işaret etti: Etkilenecek illeri tek tek saydıTüysüz, Kuzey Anadolu Fayı'nın Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden bazılarını ürettiğini belirtti. “1939’da Erzincan’da 7.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. 1992’de ise bölgede 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” dedi. Yedisu Fayı'nın bir sismik boşluk olduğunu söyleyen uzman, bu hattın Erzincan, Erzurum, Tunceli ve çevresindeki illeri ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.
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Yedisu depremi sonrası 7 ve üzeri deprem uyarısı: Naci Görür 'büyük deprem beklediğimiz yer' diyerek işaret etti

09:42 17.02.2025 (güncellendi: 09:48 17.02.2025)
© Fotoğraf : KAFA TV YouTubeProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTube
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, yer bilimcileri endişelendirdi. Uzmanlar, Yedisu bölgesinin son dönemde sıkça uyarı yapılan bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük deprem beklediğimiz yer" diyerek önemli bir uyarı yaptı.
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, uzmanları alarma geçirdi, peş peşe açıklamalar geldi. Bölge Yedisu Fayı nedeniyle deprem bilimciler tarafından 7 ve üzeri deprem tehlikesiyle uyarılıyor.
Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu'nun bulunduğu Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çekti.Görür, "Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge" diyerek bölgenin sismik aktivitesinin artabileceğini vurguladı. Görür açıklamasında, "Büyük deprem beklediğimiz yer" uyarısına yer verdi.
Görür, daha önce de Bingöl-Karlıova-Erzincan hattında 7.4 büyüklüğünde bir depremin olabileceğine dikkat çekmişti. Görür, “Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” ifadeleri kullanmıştı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yedisu Fayı’nın 1784’ten bu yana büyük bir deprem üretmediğine dikkat çekti. “Bu fay kırıldığında 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretmesi bekleniyor” diyen Tüysüz, Kuzey Anadolu Fayı’ndaki parçalar genellikle 250-300 yılda bir kırılıyor. Yedisu Fayı ise 232 yıldır sessiz” ifadelerini kullandı.

Fay hattını işaret etti: Etkilenecek illeri tek tek saydı

Tüysüz, Kuzey Anadolu Fayı'nın Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden bazılarını ürettiğini belirtti. “1939’da Erzincan’da 7.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. 1992’de ise bölgede 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” dedi. Yedisu Fayı'nın bir sismik boşluk olduğunu söyleyen uzman, bu hattın Erzincan, Erzurum, Tunceli ve çevresindeki illeri ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.
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