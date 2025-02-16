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'Türk Hava Kurumu'na atanan kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı' iddiasına yanıt
'Türk Hava Kurumu'na atanan kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı, medyada yer alan Türk Hava Kurumu'na atanan kayyumların iki bin kişiyi işe aldığı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldığı şeklideki... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
türk hava kurumu (thk)
kayyum
maaş
zam
dezenformasyonla mücadele merkezi
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanlığı (DMM) "Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı” iddiasına yönelik sosyal medyadan bir açılama yayınladı.Bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddiaların doğru olmadığı bildirilen açıklamada Türk Hava Kurumu'nda kayyum idaresi başladığı günden bugüne iki bin kişilik bir işe alım gerçekleştirilmediği belirtildi ve Türk Hava Kurumu bünyesinde toplam çalışan sayısının 963 olduğu vurgulandı.Kayyum heyetinin maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
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türk hava kurumu (thk), kayyum, maaş, zam, dezenformasyonla mücadele merkezi
türk hava kurumu (thk), kayyum, maaş, zam, dezenformasyonla mücadele merkezi

'Türk Hava Kurumu'na atanan kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı' iddiasına yanıt

21:16 16.02.2025 (güncellendi: 21:21 16.02.2025)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AA
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İletişim Başkanlığı, medyada yer alan Türk Hava Kurumu'na atanan kayyumların iki bin kişiyi işe aldığı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldığı şeklideki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanlığı (DMM) "Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı” iddiasına yönelik sosyal medyadan bir açılama yayınladı.
Bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddiaların doğru olmadığı bildirilen açıklamada Türk Hava Kurumu'nda kayyum idaresi başladığı günden bugüne iki bin kişilik bir işe alım gerçekleştirilmediği belirtildi ve Türk Hava Kurumu bünyesinde toplam çalışan sayısının 963 olduğu vurgulandı.
Kayyum heyetinin maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
Kayyum ücreti mahkeme tarafından belirlenmektedir ve asgari ücretin 1.3 oranı kadardır. Kayyum ücreti kurumda en az ücretle çalışan destek personelinin aldığı ücretin altındadır. Kayyum heyeti 140 milyon dolar borç ile devraldığı Türk Hava Kurumunun borcunu 99 milyon dolara kadar düşürmüştür. Bu çalışmalarla son bir yılda kurum gelirleri yüzde 142 arttırılırken giderler yüzde 22 oranında azaltılmış ve borç yükü 99 milyon dolara kadar düşürülmüştür.
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
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