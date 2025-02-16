https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/turk-hava-kurumuna-atanan-kayyumlarin-maasina-yuzde-200-zam-yapildi-iddiasina-yanit--1093715098.html

'Türk Hava Kurumu'na atanan kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı' iddiasına yanıt

'Türk Hava Kurumu'na atanan kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı' iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı, medyada yer alan Türk Hava Kurumu'na atanan kayyumların iki bin kişiyi işe aldığı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldığı şeklideki... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T21:16+0300

2025-02-16T21:16+0300

2025-02-16T21:21+0300

türki̇ye

türk hava kurumu (thk)

kayyum

maaş

zam

dezenformasyonla mücadele merkezi

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanlığı (DMM) "Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı” iddiasına yönelik sosyal medyadan bir açılama yayınladı.Bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddiaların doğru olmadığı bildirilen açıklamada Türk Hava Kurumu'nda kayyum idaresi başladığı günden bugüne iki bin kişilik bir işe alım gerçekleştirilmediği belirtildi ve Türk Hava Kurumu bünyesinde toplam çalışan sayısının 963 olduğu vurgulandı.Kayyum heyetinin maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/is-insani-tayfun-demiroren-tahliye-oldu-1093714417.html

türki̇ye

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türk hava kurumu (thk), kayyum, maaş, zam, dezenformasyonla mücadele merkezi