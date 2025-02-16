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İş insanı Tayfun Demirören tahliye oldu
İş insanı Tayfun Demirören tahliye oldu
Sputnik Türkiye
Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören, ödeyemediği 66 milyon liralık çekler nedeniyle dün akşam tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
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Marmara Cezaevi'ne gönderilen Tayfun Demirören'in tutukluluğu, ailesinin çek borcunu ödemesiyle sona erdi.Alacaklıların avukatı, ödemenin yapılmasının ardından İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurarak cezanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme, yapılan başvuru üzerine düşme kararı verdi ve Demirören'in tahliyesine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz ve İlamat Bürosu, cezaevine gönderdiği yazıyla tahliye sürecini başlattı. Demirören'in kısa süre içinde serbest kalması bekleniyor.Tayfun Demirören kimdir?Tayfun Demirören, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Yıldırım Demirören'in kardeşi olarak tanınır. Demirören Ailesi, özellikle holding bünyesindeki enerji ve medya yatırımlarıyla bilinir. Aile 2018 yılında Doğan Medya Grubu'nu satın alarak medya sektöründe Hürriyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D gibi Türkiye'nin önemli medya kuruluşlarını bünyesine kattı.
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tayfun demirören, yıldırım demirören, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye, tahliye operasyonu, mahkeme, mahkeme kararı

İş insanı Tayfun Demirören tahliye oldu

20:15 16.02.2025 (güncellendi: 20:42 16.02.2025)
© AAMahkeme
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AA
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Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören, ödeyemediği 66 milyon liralık çekler nedeniyle dün akşam tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Ancak borcun Demirören ailesi tarafından ödenmesi üzerine, alacaklıların şikayetini geri çekmesiyle mahkeme tahliye kararı verdi.
Marmara Cezaevi'ne gönderilen Tayfun Demirören'in tutukluluğu, ailesinin çek borcunu ödemesiyle sona erdi.
Alacaklıların avukatı, ödemenin yapılmasının ardından İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurarak cezanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme, yapılan başvuru üzerine düşme kararı verdi ve Demirören'in tahliyesine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz ve İlamat Bürosu, cezaevine gönderdiği yazıyla tahliye sürecini başlattı. Demirören'in kısa süre içinde serbest kalması bekleniyor.

Tayfun Demirören kimdir?

Tayfun Demirören, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Yıldırım Demirören'in kardeşi olarak tanınır. Demirören Ailesi, özellikle holding bünyesindeki enerji ve medya yatırımlarıyla bilinir. Aile 2018 yılında Doğan Medya Grubu'nu satın alarak medya sektöründe Hürriyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D gibi Türkiye'nin önemli medya kuruluşlarını bünyesine kattı.
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
TÜRKİYE
Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı
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