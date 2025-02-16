https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/is-insani-tayfun-demiroren-tahliye-oldu-1093714417.html

İş insanı Tayfun Demirören tahliye oldu

İş insanı Tayfun Demirören tahliye oldu

Sputnik Türkiye

Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören, ödeyemediği 66 milyon liralık çekler nedeniyle dün akşam tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

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Marmara Cezaevi'ne gönderilen Tayfun Demirören'in tutukluluğu, ailesinin çek borcunu ödemesiyle sona erdi.Alacaklıların avukatı, ödemenin yapılmasının ardından İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurarak cezanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme, yapılan başvuru üzerine düşme kararı verdi ve Demirören'in tahliyesine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz ve İlamat Bürosu, cezaevine gönderdiği yazıyla tahliye sürecini başlattı. Demirören'in kısa süre içinde serbest kalması bekleniyor.Tayfun Demirören kimdir?Tayfun Demirören, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Yıldırım Demirören'in kardeşi olarak tanınır. Demirören Ailesi, özellikle holding bünyesindeki enerji ve medya yatırımlarıyla bilinir. Aile 2018 yılında Doğan Medya Grubu'nu satın alarak medya sektöründe Hürriyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D gibi Türkiye'nin önemli medya kuruluşlarını bünyesine kattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/demiroren-holding-yonetim-kurulu-uyesi-tayfun-demiroren-tutuklandi-1093701319.html

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