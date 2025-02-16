https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/is-insani-tayfun-demiroren-tahliye-oldu-1093714417.html
İş insanı Tayfun Demirören tahliye oldu
İş insanı Tayfun Demirören tahliye oldu
Sputnik Türkiye
Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören, ödeyemediği 66 milyon liralık çekler nedeniyle dün akşam tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T20:15+0300
2025-02-16T20:15+0300
2025-02-16T20:42+0300
türkiye
tayfun demirören
yıldırım demirören
tahliye
erken tahliye
şartlı tahliye
tahliye operasyonu
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c889fb57b25a4f48ed252ecdb9cf1e2c.jpg
Marmara Cezaevi'ne gönderilen Tayfun Demirören'in tutukluluğu, ailesinin çek borcunu ödemesiyle sona erdi.Alacaklıların avukatı, ödemenin yapılmasının ardından İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurarak cezanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme, yapılan başvuru üzerine düşme kararı verdi ve Demirören'in tahliyesine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz ve İlamat Bürosu, cezaevine gönderdiği yazıyla tahliye sürecini başlattı. Demirören'in kısa süre içinde serbest kalması bekleniyor.Tayfun Demirören kimdir?Tayfun Demirören, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Yıldırım Demirören'in kardeşi olarak tanınır. Demirören Ailesi, özellikle holding bünyesindeki enerji ve medya yatırımlarıyla bilinir. Aile 2018 yılında Doğan Medya Grubu'nu satın alarak medya sektöründe Hürriyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D gibi Türkiye'nin önemli medya kuruluşlarını bünyesine kattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/demiroren-holding-yonetim-kurulu-uyesi-tayfun-demiroren-tutuklandi-1093701319.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fca968025369421824e3b2ee9600405f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tayfun demirören, yıldırım demirören, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye, tahliye operasyonu, mahkeme, mahkeme kararı
tayfun demirören, yıldırım demirören, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye, tahliye operasyonu, mahkeme, mahkeme kararı
İş insanı Tayfun Demirören tahliye oldu
20:15 16.02.2025 (güncellendi: 20:42 16.02.2025)
Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören, ödeyemediği 66 milyon liralık çekler nedeniyle dün akşam tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Ancak borcun Demirören ailesi tarafından ödenmesi üzerine, alacaklıların şikayetini geri çekmesiyle mahkeme tahliye kararı verdi.
Marmara Cezaevi'ne gönderilen Tayfun Demirören'in tutukluluğu, ailesinin çek borcunu ödemesiyle sona erdi.
Alacaklıların avukatı, ödemenin yapılmasının ardından İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurarak cezanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme, yapılan başvuru üzerine düşme kararı verdi ve Demirören'in tahliyesine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz ve İlamat Bürosu, cezaevine gönderdiği yazıyla tahliye sürecini başlattı. Demirören'in kısa süre içinde serbest kalması bekleniyor.
Tayfun Demirören, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Yıldırım Demirören'in kardeşi olarak tanınır. Demirören Ailesi, özellikle holding bünyesindeki enerji ve medya yatırımlarıyla bilinir. Aile 2018 yılında Doğan Medya Grubu'nu satın alarak medya sektöründe Hürriyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D gibi Türkiye'nin önemli medya kuruluşlarını bünyesine kattı.