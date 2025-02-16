Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklık artıyor.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkili olacak.
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/fenerbahce-beko-turkiye-kupasini-kazandi-1093713283.html
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko, ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, finalde attığı sayıyla... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T18:07+0300
2025-02-16T18:07+0300
spor
fenerbahçe beko
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
maç
tarihi maç
maç yayını
şanlıurfa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093712892_0:62:3053:1779_1920x0_80_0_0_13dcb44948d996966a6f72205b9cd3c8.jpg
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Fibabanka'yı tarihi skorla mağlup ederek kupaya uzandı.ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, finalde attığı 104 sayıyla Türkiye Kupası tarihinde bir maçta en çok sayı üreten takım olarak rekor kırdı. Bu zafer, Fenerbahçe Beko'nun sezon içindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek başladı. Dörtlü Final'de ise Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Beşiktaş Fibabanka karşısında da üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, sezonun bu önemli kupasını kazanarak taraftarlarını sevindirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/fenerbahce-beko-galatasaray-derbisi-yarida-kaldi-sahaya-yabanci-madde-atildi-1093681294.html
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093712892_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99652e76dbfc2aaf95af355f63f3d8cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe beko, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, şanlıurfa
fenerbahçe beko, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, şanlıurfa

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı

18:07 16.02.2025
© AA / Eşber AyaydınFenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AA / Eşber Ayaydın
Abone ol
Fenerbahçe Beko, ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, finalde attığı sayıyla Türkiye Kupası tarihinde bir maçta en çok sayı üreten takım olarak rekor kırdı. Maç, Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda yoğun taraftar desteğiyle oynandı.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Fibabanka'yı tarihi skorla mağlup ederek kupaya uzandı.
ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, finalde attığı 104 sayıyla Türkiye Kupası tarihinde bir maçta en çok sayı üreten takım olarak rekor kırdı. Bu zafer, Fenerbahçe Beko'nun sezon içindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek başladı. Dörtlü Final'de ise Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Beşiktaş Fibabanka karşısında da üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, sezonun bu önemli kupasını kazanarak taraftarlarını sevindirdi.
Fenerbahçe Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
SPOR
Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarıda kaldı: Sahaya yabancı madde atıldı
14 Şubat, 22:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала