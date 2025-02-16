https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/fenerbahce-beko-turkiye-kupasini-kazandi-1093713283.html
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko, ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, finalde attığı sayıyla... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T18:07+0300
2025-02-16T18:07+0300
2025-02-16T18:07+0300
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Fibabanka'yı tarihi skorla mağlup ederek kupaya uzandı.ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, finalde attığı 104 sayıyla Türkiye Kupası tarihinde bir maçta en çok sayı üreten takım olarak rekor kırdı. Bu zafer, Fenerbahçe Beko'nun sezon içindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek başladı. Dörtlü Final'de ise Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Beşiktaş Fibabanka karşısında da üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, sezonun bu önemli kupasını kazanarak taraftarlarını sevindirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/fenerbahce-beko-galatasaray-derbisi-yarida-kaldi-sahaya-yabanci-madde-atildi-1093681294.html
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı
Fenerbahçe Beko, ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, finalde attığı sayıyla Türkiye Kupası tarihinde bir maçta en çok sayı üreten takım olarak rekor kırdı. Maç, Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda yoğun taraftar desteğiyle oynandı.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Fibabanka'yı tarihi skorla mağlup ederek kupaya uzandı.
ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, finalde attığı 104 sayıyla Türkiye Kupası tarihinde bir maçta en çok sayı üreten takım olarak rekor kırdı. Bu zafer, Fenerbahçe Beko'nun sezon içindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek başladı. Dörtlü Final'de ise Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Beşiktaş Fibabanka karşısında da üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, sezonun bu önemli kupasını kazanarak taraftarlarını sevindirdi.