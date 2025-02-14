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Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarıda kaldı: Sahaya yabancı madde atıldı
Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarıda kaldı: Sahaya yabancı madde atıldı
Sputnik Türkiye
ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanan yarı final maçı, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarıda kaldı... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Beko, Galatasaray müsabakasında sarı lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde atınca maç yarıda kaldı.Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, maçın büyük bölümünde etkili bir performans sergileyerek skor üstünlüğünü korudu. Ancak 4. çeyrekte sahaya yabancı maddeler atılması üzerine hakemler maçı durdurdu. Yapılan üçüncü anonsun ardından Galatasaraylı oyuncular ve hakemler, güvenlik nedeniyle soyunma odasına çekildi. Bu süreçte, Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkartılması kararı alındı ve maç taraftarsız olarak devam etti.Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finali'ndeFenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu. Final maçı, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Fenerbahçe Beko, kupayı kazanmak için son adımda mücadele edecek.
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fenerbahçe beko, ing, galatasaray, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, maç, tarihi maç, maç yayını
fenerbahçe beko, ing, galatasaray, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, maç, tarihi maç, maç yayını

Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarıda kaldı: Sahaya yabancı madde atıldı

22:58 14.02.2025
© AA / Mustafa HatipoğluFenerbahçe Galatasaray
Fenerbahçe Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanan yarı final maçı, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarıda kaldı. Fenerbahçe’nin 66-48 önde olduğu sırada yaşanan olaylar sonrası hakemler ve Galatasaraylı oyuncular soyunma odasına gitti. Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkartılmasıyla maç devam etti.
Fenerbahçe Beko, Galatasaray müsabakasında sarı lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde atınca maç yarıda kaldı.
Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, maçın büyük bölümünde etkili bir performans sergileyerek skor üstünlüğünü korudu. Ancak 4. çeyrekte sahaya yabancı maddeler atılması üzerine hakemler maçı durdurdu. Yapılan üçüncü anonsun ardından Galatasaraylı oyuncular ve hakemler, güvenlik nedeniyle soyunma odasına çekildi. Bu süreçte, Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkartılması kararı alındı ve maç taraftarsız olarak devam etti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finali'nde

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu. Final maçı, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Fenerbahçe Beko, kupayı kazanmak için son adımda mücadele edecek.
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