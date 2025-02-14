https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/fenerbahce-beko-galatasaray-derbisi-yarida-kaldi-sahaya-yabanci-madde-atildi-1093681294.html

Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarıda kaldı: Sahaya yabancı madde atıldı

Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarıda kaldı: Sahaya yabancı madde atıldı

Sputnik Türkiye

ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanan yarı final maçı, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarıda kaldı... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T22:58+0300

2025-02-14T22:58+0300

2025-02-14T22:58+0300

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Fenerbahçe Beko, Galatasaray müsabakasında sarı lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde atınca maç yarıda kaldı.Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, maçın büyük bölümünde etkili bir performans sergileyerek skor üstünlüğünü korudu. Ancak 4. çeyrekte sahaya yabancı maddeler atılması üzerine hakemler maçı durdurdu. Yapılan üçüncü anonsun ardından Galatasaraylı oyuncular ve hakemler, güvenlik nedeniyle soyunma odasına çekildi. Bu süreçte, Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkartılması kararı alındı ve maç taraftarsız olarak devam etti.Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finali'ndeFenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu. Final maçı, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Fenerbahçe Beko, kupayı kazanmak için son adımda mücadele edecek.

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