https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/fenerbahce-beko-galatasaray-derbisi-yarida-kaldi-sahaya-yabanci-madde-atildi-1093681294.html
Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarıda kaldı: Sahaya yabancı madde atıldı
Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarıda kaldı: Sahaya yabancı madde atıldı
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ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanan yarı final maçı, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarıda kaldı... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T22:58+0300
2025-02-14T22:58+0300
2025-02-14T22:58+0300
spor
fenerbahçe beko
ing
galatasaray
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
türkiye basketbol federasyonu
maç
tarihi maç
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Fenerbahçe Beko, Galatasaray müsabakasında sarı lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde atınca maç yarıda kaldı.Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, maçın büyük bölümünde etkili bir performans sergileyerek skor üstünlüğünü korudu. Ancak 4. çeyrekte sahaya yabancı maddeler atılması üzerine hakemler maçı durdurdu. Yapılan üçüncü anonsun ardından Galatasaraylı oyuncular ve hakemler, güvenlik nedeniyle soyunma odasına çekildi. Bu süreçte, Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkartılması kararı alındı ve maç taraftarsız olarak devam etti.Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finali'ndeFenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu. Final maçı, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Fenerbahçe Beko, kupayı kazanmak için son adımda mücadele edecek.
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fenerbahçe beko, ing, galatasaray, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, maç, tarihi maç, maç yayını
fenerbahçe beko, ing, galatasaray, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), türkiye basketbol federasyonu, maç, tarihi maç, maç yayını
Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarıda kaldı: Sahaya yabancı madde atıldı
ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanan yarı final maçı, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarıda kaldı. Fenerbahçe’nin 66-48 önde olduğu sırada yaşanan olaylar sonrası hakemler ve Galatasaraylı oyuncular soyunma odasına gitti. Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkartılmasıyla maç devam etti.
Fenerbahçe Beko, Galatasaray müsabakasında sarı lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde atınca maç yarıda kaldı.
Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, maçın büyük bölümünde etkili bir performans sergileyerek skor üstünlüğünü korudu. Ancak 4. çeyrekte sahaya yabancı maddeler atılması üzerine hakemler maçı durdurdu. Yapılan üçüncü anonsun ardından Galatasaraylı oyuncular ve hakemler, güvenlik nedeniyle soyunma odasına çekildi. Bu süreçte, Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkartılması kararı alındı ve maç taraftarsız olarak devam etti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Finali'nde
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu. Final maçı, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Fenerbahçe Beko, kupayı kazanmak için son adımda mücadele edecek.