https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/ak-partiden-hurda-arac-tesviki-aciklamasi-gundemimizde-yok-1093712721.html
AK Parti'den hurda araç teşviki açıklaması: 'Gündemimizde yok'
AK Parti'den hurda araç teşviki açıklaması: 'Gündemimizde yok'
Sputnik Türkiye
Son günlerde hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirileceği iddiaları gündeme geldi. Konu, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in TBMM'ye... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T17:51+0300
2025-02-16T17:51+0300
2025-02-16T17:51+0300
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Hurda araçlara yönelik bir ÖTV muafiyeti veya teşvik planı olmadığı yetkililer tarafından duyuruldu.2000 model altı araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirileceğine dair iddialar gündeme geldi. Bu iddialar, özellikle otomotiv sektörü ve tüketiciler arasında heyecan yaratırken AK Parti yetkilileri, CNBC-e'ye yaptıkları açıklamada, hurda araç teşvikine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme hazırlığının bulunmadığını duyurdu. Parti kaynakları, bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.Hurda araç teşviki konusu, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunduğu bir yasa teklifiyle gündeme geldi. Özdemir’in teklifinde, 25 yaş üstü araçların trafikten çekilerek ekonomiye kazandırılması ve hurda araçlarını teslim edenlere ÖTV indirimi sunulması önerildi. Bu teklif, hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de otomotiv sektörünün canlandırılması amacını taşıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hurda-arac-tesviki-talebi-artirdi-fiyatlar-katlandi-eski-araclar-icin-otv-indirimi-gelecek-mi-1093622485.html
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AK Parti'den hurda araç teşviki açıklaması: 'Gündemimizde yok'
Son günlerde hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirileceği iddiaları gündeme geldi. Konu, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in TBMM'ye sunduğu yasa teklifiyle merakla beklenirken AK Parti yetkilileri, hurda araç teşvikine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme hazırlığı olmadığını belirtti.
Hurda araçlara yönelik bir ÖTV muafiyeti veya teşvik planı olmadığı yetkililer tarafından duyuruldu.
2000 model altı araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirileceğine dair iddialar gündeme geldi. Bu iddialar, özellikle otomotiv sektörü ve tüketiciler arasında heyecan yaratırken AK Parti yetkilileri, CNBC-e'ye yaptıkları açıklamada, hurda araç teşvikine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme hazırlığının bulunmadığını duyurdu. Parti kaynakları, bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Hurda araç teşviki konusu, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunduğu bir yasa teklifiyle gündeme geldi. Özdemir’in teklifinde, 25 yaş üstü araçların trafikten çekilerek ekonomiye kazandırılması ve hurda araçlarını teslim edenlere ÖTV indirimi sunulması önerildi. Bu teklif, hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de otomotiv sektörünün canlandırılması amacını taşıyordu.