https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hurda-arac-tesviki-talebi-artirdi-fiyatlar-katlandi-eski-araclar-icin-otv-indirimi-gelecek-mi-1093622485.html

Hurda araç teşviki talebi artırdı: Fiyatlar katlandı, eski araçlar için ÖTV indirimi gelecek mi?

Hurda araç teşviki talebi artırdı: Fiyatlar katlandı, eski araçlar için ÖTV indirimi gelecek mi?

Sputnik Türkiye

25 yaş üstü araçlara yönelik hurda teşviki yasası gündeme gelince piyasalarda büyük bir hareketlilik yaşandı. Bir ay önce 50 bin TL’ye bile alıcı bulamayan... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T09:12+0300

2025-02-13T09:12+0300

2025-02-13T09:15+0300

ekonomi

hurda araç

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

ötv muafiyeti

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Hurda araç teşviki düzenlemesi henüz Meclis'ten geçmeden piyasalarda dalgalanma yarattı. 2000 model ve daha eski araç sahipleri, bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanma fırsatına sahip olacak. Bu beklentiyle hurda araçlara olan talep patladı, fiyatlar adeta uçuşa geçti.Sabah'ın haberine göre, daha önce 50 bin TL’ye bile satılamayan eski model araçlar şimdi 100-150 bin TL arasında alıcı buluyor. Vatandaşlar, hurda araçları satın alarak ilerleyen süreçte teşvikten yararlanmayı hedefliyor. Çünkü yasa çıktığında, elinde hurda aracı olanlar 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV avantajı yakalayabilecek.Örneğin, 2 milyon TL’lik bir otomobilde 772 bin TL’ye varan ÖTV avantajı sağlanabilecek. Bu durum, hurda araç piyasasını canlandırırken, araç fiyatlarını da hızla yukarı çekti.İkinci el ilanları patladıHurda teşviki beklentisi, ilan platformlarında da büyük hareketlilik yarattı. Özellikle 2000 model ve altındaki araçlar için ilan sayısı hızla arttı. Satıcılar, araçlarını daha cazip hale getirmek için ilan başlıklarında şu ifadeleri kullanmaya başladı:Özellikle 1986-2000 model araçlar, fiyatlarını iki katına varan oranlarda artırdı. Önceden 100 bin TL’ye satılan araçlar şimdi 200-300 bin TL bandına çıktı.Hurda araç ustalarından açıklama: 'Talep patladı'Oto sanayide çalışan ustalar da son dönemde hurda araçlara yönelik talepte ciddi bir artış yaşandığını belirtiyor. Bir oto tamir ustası, hurda araçların bile alıcı bulduğunu söyleyerek durumu şöyle özetledi:“Burada 80 model bir Murat 131 vardı. Sahibi 50 bin TL’ye satmak istiyordu ama alıcı çıkmıyordu. Hurda teşviki gündeme gelince aracın fiyatı 150 bin TL’ye fırladı. Alıcılar, hurda araç alıp teşvikten yararlanmanın peşinde.”Özellikle son iki haftada fiyatlar hızla yükselirken, vatandaşlar 50-100 bin TL aralığında hurda araç arayışına girdi.2000 model araç fiyatları hızla yükseliyorHurda teşviki düzenlemesi piyasada 2000 model araçların fiyatlarını yukarı çekti.Vatandaşlar, hurda araçları alıp ÖTV indirimiyle sıfır araç sahibi olmayı hedefliyor.Hangi araçlar teşvik kapsamına giriyor?Yeni yasa teklifi, 25 yaş ve üzerindeki hurdaya ayrılan araçlar karşılığında ÖTV muafiyeti sunuyor. Ancak bu teşvik, yerliliği yüzde 40 ve üzeri olan araçları kapsıyor. Eğer teklif yasalaşırsa, 6 farklı markanın 12 modeli teşvik kapsamına girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/eski-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-meclise-sunuldu-otv-indirimiyle-sifir-arac-firsati-1093524419.html

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