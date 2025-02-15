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Ünlü sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair 'Elon Musk’tan bir bebeğim var' dedi: 13. çocuk gündeme oturdu
Ünlü sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair 'Elon Musk’tan bir bebeğim var' dedi: 13. çocuk gündeme oturdu
Sputnik Türkiye
Ünlü influencer Ashley St. Clair, Elon Musk'tan bir çocuk dünyaya getirdiğini iddia etti. Sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, bebeğin babasının... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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ABD’li influencer ve yazar Ashley St. Clair, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. 31 yaşındaki St. Clair, 5 ay önce dünyaya getirdiği çocuğunun babasının Elon Musk olduğunu iddia etti.St. Clair, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:Paylaşımına, 20 Ocak’ta Trump’ın yemin töreninde çekilen bir fotoğrafını da ekleyen St. Clair, gönderisine Latince bir alıntı olan “Alea lacta est” (zarlar atıldı) başlığını koydu.Musk i̇ddiaları reddettiÜnlü iş insanı Elon Musk, St. Clair’in bu iddiasını kabul etmedi. Henüz konuya dair detaylı bir açıklama yapmayan Musk, sosyal medyada hızla yayılan bu haberle ilgili sessizliğini koruyor.Elon Musk’ın çocukları ve aile hayatıEğer bu iddia doğrulanırsa, dünyaca ünlü iş insanının 13. çocuğu olacak. Elon Musk, bugüne kadar dört farklı kadından toplam 12 çocuk sahibi oldu. İşte Musk’ın aile hayatı:Bu iddia doğrulanırsa, Ashley St. Clair’den olan bebek, Musk’ın dördüncü kadından dünyaya gelen çocuğu olacak.Mahremiyet talebi ve sosyal medya gündemiSt. Clair, yaptığı açıklamada çocuğunun güvenliği ve mahremiyeti konusunda hassasiyet gösterilmesini talep etti. Sosyal medya kullanıcıları, bu iddia hakkında çeşitli yorumlarda bulunurken, olay hızla bir magazin tartışması haline geldi.Özellikle, Musk’ın daha önceki aile hayatıyla ilgili açıklamaları ve çocuklarına olan yaklaşımı bu yeni iddiayla tekrar gündeme taşındı. Ashley St. Clair’in açıklaması, medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi olayın gerçekliğini sorgulamaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/kanserle-mucadele-eden-kahtali-mice-hayatini-kaybetti-1093683923.html
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Ünlü sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair 'Elon Musk’tan bir bebeğim var' dedi: 13. çocuk gündeme oturdu

10:19 15.02.2025 (güncellendi: 10:20 15.02.2025)
© AA / Fatih AktaşTesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi’ne geldi
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi’ne geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA / Fatih Aktaş
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Ünlü influencer Ashley St. Clair, Elon Musk'tan bir çocuk dünyaya getirdiğini iddia etti. Sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, bebeğin babasının Musk olduğunu öne süren St. Clair, çocuğun mahremiyeti için medya organlarını sorumlu davranmaya davet etti. Musk ise bu iddiayı reddetti.
ABD’li influencer ve yazar Ashley St. Clair, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. 31 yaşındaki St. Clair, 5 ay önce dünyaya getirdiği çocuğunun babasının Elon Musk olduğunu iddia etti.
St. Clair, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamamıştım. Ancak magazin medyasının bu konuyu gündeme taşıyacağı çok açık. Çocuğumuzun normal bir ortamda büyümesini istiyorum. Medyanın yalan haberlerden kaçınmasını rica ediyorum."
Paylaşımına, 20 Ocak’ta Trump’ın yemin töreninde çekilen bir fotoğrafını da ekleyen St. Clair, gönderisine Latince bir alıntı olan “Alea lacta est” (zarlar atıldı) başlığını koydu.

Musk i̇ddiaları reddetti

Ünlü iş insanı Elon Musk, St. Clair’in bu iddiasını kabul etmedi. Henüz konuya dair detaylı bir açıklama yapmayan Musk, sosyal medyada hızla yayılan bu haberle ilgili sessizliğini koruyor.

Elon Musk’ın çocukları ve aile hayatı

Eğer bu iddia doğrulanırsa, dünyaca ünlü iş insanının 13. çocuğu olacak. Elon Musk, bugüne kadar dört farklı kadından toplam 12 çocuk sahibi oldu. İşte Musk’ın aile hayatı:
İlk eşi Justine Wilson’dan ikizleri Vivian ve Griffin, üçüzleri Kai, Saxon ve Damian bulunuyor.
Şarkıcı Grimes ile olan ilişkisinden ise üç çocuğu var: X Æ A-12 (X), Exa Dark Sideræl ve Techno Mechanicus.
Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile de üç çocuğu bulunuyor.
Bu iddia doğrulanırsa, Ashley St. Clair’den olan bebek, Musk’ın dördüncü kadından dünyaya gelen çocuğu olacak.

Mahremiyet talebi ve sosyal medya gündemi

St. Clair, yaptığı açıklamada çocuğunun güvenliği ve mahremiyeti konusunda hassasiyet gösterilmesini talep etti. Sosyal medya kullanıcıları, bu iddia hakkında çeşitli yorumlarda bulunurken, olay hızla bir magazin tartışması haline geldi.
Özellikle, Musk’ın daha önceki aile hayatıyla ilgili açıklamaları ve çocuklarına olan yaklaşımı bu yeni iddiayla tekrar gündeme taşındı. Ashley St. Clair’in açıklaması, medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi olayın gerçekliğini sorgulamaya başladı.
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