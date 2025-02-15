https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/unlu-influencer-ashley-st-clair-elon-musktan-bir-bebegim-var-dedi-13-cocuk-gundeme-oturdu-1093686318.html

Ünlü sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair 'Elon Musk’tan bir bebeğim var' dedi: 13. çocuk gündeme oturdu

Ünlü sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair 'Elon Musk’tan bir bebeğim var' dedi: 13. çocuk gündeme oturdu

Sputnik Türkiye

Ünlü influencer Ashley St. Clair, Elon Musk'tan bir çocuk dünyaya getirdiğini iddia etti. Sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, bebeğin babasının... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T10:19+0300

2025-02-15T10:19+0300

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ABD’li influencer ve yazar Ashley St. Clair, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. 31 yaşındaki St. Clair, 5 ay önce dünyaya getirdiği çocuğunun babasının Elon Musk olduğunu iddia etti.St. Clair, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:Paylaşımına, 20 Ocak’ta Trump’ın yemin töreninde çekilen bir fotoğrafını da ekleyen St. Clair, gönderisine Latince bir alıntı olan “Alea lacta est” (zarlar atıldı) başlığını koydu.Musk i̇ddiaları reddettiÜnlü iş insanı Elon Musk, St. Clair’in bu iddiasını kabul etmedi. Henüz konuya dair detaylı bir açıklama yapmayan Musk, sosyal medyada hızla yayılan bu haberle ilgili sessizliğini koruyor.Elon Musk’ın çocukları ve aile hayatıEğer bu iddia doğrulanırsa, dünyaca ünlü iş insanının 13. çocuğu olacak. Elon Musk, bugüne kadar dört farklı kadından toplam 12 çocuk sahibi oldu. İşte Musk’ın aile hayatı:Bu iddia doğrulanırsa, Ashley St. Clair’den olan bebek, Musk’ın dördüncü kadından dünyaya gelen çocuğu olacak.Mahremiyet talebi ve sosyal medya gündemiSt. Clair, yaptığı açıklamada çocuğunun güvenliği ve mahremiyeti konusunda hassasiyet gösterilmesini talep etti. Sosyal medya kullanıcıları, bu iddia hakkında çeşitli yorumlarda bulunurken, olay hızla bir magazin tartışması haline geldi.Özellikle, Musk’ın daha önceki aile hayatıyla ilgili açıklamaları ve çocuklarına olan yaklaşımı bu yeni iddiayla tekrar gündeme taşındı. Ashley St. Clair’in açıklaması, medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi olayın gerçekliğini sorgulamaya başladı.

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