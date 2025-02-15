https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rius-askerlerin-kontrolune-gecti-1093690354.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rıus askerlerin kontrolüne geçti

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rıus askerlerin kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Berezovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T13:13+0300

2025-02-15T13:13+0300

2025-02-15T14:00+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk ve Liptsı yerleşimlerinin yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 50 kadar asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil ve 3 sahra topu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposunu imha etti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, Harkov Bölgesi’nin 2, DHC’nin bir ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bir ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 185 kadar asker, ikisi ABD yapımı M113 olmak üzere 3 zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil, üçü NATO yapımı 5 saha topçu düzeneği kaybetti. Rus askerleri ayrıca düşmana ait 3 elektronik harp istasyonunu ve 3 mühimmat deposunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 6 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 205 kadar asker, 5 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve 4 saha topçu düzeneği kaybetti, ayrıca düşmana ait 2 elektronik harp istasyonu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri başarılı taarruz eylemleri sonucunda DHC’de Verezovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca DHC’nin 6 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 490 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil ve 6 saha topçu düzeneği imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC ve Zaporojye’nin ilçelerinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bu istikamette 150 kadar asker, bir tank, 3 zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobil kaybetti, düşmana ait ikisi NATO yapımı olmak üzere 4 topçu düzeneği ve 2 mühimmat deposu imha edildi.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Herson Bölgesi’nde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 50 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 9 otomobil ve bir elektronik harp istasyonu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri havalimanlarının altyapısı ile İHA ve insansız bot üretim ve depolama tesislerini, ayrıca Ukrayna ordusunun 143 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 3 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 130 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rus-ordusu-durdurulamiyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1093504764.html

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