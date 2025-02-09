https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rus-ordusu-durdurulamiyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1093504764.html

Rus ordusu durdurulamıyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı

Rus ordusu durdurulamıyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Orehovo-Vasilevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T12:27+0300

2025-02-09T12:27+0300

2025-02-09T12:27+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

ukrayna silahlı kuvvetleri

kayıp

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri DHC'de Orehovo-Vasilevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde ölü ya da yaralı olarak verdiği kayıplar 1.200 kişiye ulaştı.

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Sputnik Türkiye

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