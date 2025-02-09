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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: 'Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir'
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/rus-ordusu-durdurulamiyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1093504764.html
Rus ordusu durdurulamıyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Rus ordusu durdurulamıyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Orehovo-Vasilevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T12:27+0300
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ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
kayıp
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri DHC'de Orehovo-Vasilevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde ölü ya da yaralı olarak verdiği kayıplar 1.200 kişiye ulaştı.
rusya
ukrayna
donbass
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Rus ordusu durdurulamıyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı

12:27 09.02.2025
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu operasyona devam ediyor
Rus ordusu operasyona devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Orehovo-Vasilevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus birlikleri DHC'de Orehovo-Vasilevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde ölü ya da yaralı olarak verdiği kayıplar 1.200 kişiye ulaştı.
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