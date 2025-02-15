Örümcekleri 'zombiye' çeviren yeni bir mantar türü keşfedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’deki ön seçim tartışmaları
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
12:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan, bazıları için hüsran
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: ‘Emekli ikramiyesi enflasyon oranının üzerinde olmayacak’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Herkesi şaşırttı: 135 bin lira aidat
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
20:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/orumcekleri-zombiye-ceviren-yeni-bir-mantar-turu-kesfedildi-1093696468.html
Örümcekleri 'zombiye' çeviren yeni bir mantar türü keşfedildi
Örümcekleri 'zombiye' çeviren yeni bir mantar türü keşfedildi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, mağara örümceklerini zombiye çeviren ve ölü bedenlerini sporlarını yaymak için kullanan yeni bir mantar türü keşfetti. 'Gibellula... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T17:03+0300
2025-02-15T17:03+0300
yaşam
bilim
kuzey irlanda
virüs
salgın
zombi örümcek mantarı
keşif
mantar
mağara
örümcek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/11/1078544631_0:157:570:477_1920x0_80_0_0_3d526c1568026b99c6fba4bed7811ae3.jpg
Avrupa'da bilim insanları, mağara örümceklerini “zombiye” çeviren ve onları ölü bedenleri aracılığıyla yayılmak için kullanan daha önce bilinmeyen bir mantar türü keşfetti. Gibellula attenboroughii olarak adlandırılan bu mantar, örümcekleri ağlarından çıkararak ölümlerine neden oluyor ve ardından cansız bedenlerini sporlarını yaymak amacıyla kullanıyor.Bu yeni türün davranışı, "zombi karınca mantarı" olarak bilinen mantarla benzerlik gösteriyor. Gibellula attenboroughii, konakçısını daha uygun bir yere yönlendirmesiyle dikkat çekiyor. Ancak mantarın örümceklerin beynini nasıl etkilediği hala bir gizem olarak kalırken, evrimsel gelişimi ve ekolojik etkileri konusunda da pek çok soru işareti bulunuyor.Araştırmacılar, “Karıncalar ve yaban arıları üzerinde bu tür davranış manipülasyonlarını biliyorduk, ancak bu farklı bir familyada görüldü. Parazitik dünyada nadir rastlanan bir durum bu” dedi. Bu keşifin, hayvanları kontrol eden mantarların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak yeni araştırmalara kapı araladığını belirtildi.Zombi örümcek mantarının keşfiGibellula attenboroughii, yalnızca mağara örümceklerini enfekte eden bir mantar türü olarak sınıflandırılıyor. Şu ana kadar yalnızca Avrupa'da görülen ve mağara yaşamına uyum sağlamış Metellina merianae ve Meta menardi türlerini etkilediği gözlemlendi.Mantarın ilk kez 2021 yılında, Kuzey İrlanda’daki Castle Espie Wetland Centre'da terk edilmiş bir barut deposunda çekim yapan bir televizyon ekibi tarafından fark edildiği belirtildi. Çekim ekibi, örümceğin ölümünden önce ağını terk ederek açık bir alana yerleştiğini gözlemledi. Bu davranış değişikliğinin mantar tarafından kontrol edildiği düşünülüyor.Daha fazla gözlem sonucunda, Kuzey İrlanda ve İrlanda’daki mağaralarda da aynı şekilde açık alanlarda konumlanmış enfekte örümcekler bulundu. Cornell Üniversitesi'nden Dr. Jay Stafstrom, “Bir mantarın örümceği enfekte edip davranışlarını değiştirerek sporlarını yaymasını sağlaması büyüleyici” yorumunu yaptı.Mantarın örümceği nasıl kontrol ettiği açıklanamıyorBilim insanları, mantarın örümceği nasıl kontrol ettiğini henüz tam olarak açıklayamıyor. Ancak araştırmacılar, mantarın örümcekleri hava akımlarının yoğun olduğu alanlara yönlendirdiğini, böylece sporların daha kolay yayılmasını sağladığını düşünüyor. Henüz hangi bileşenlerin örümceğin beynine etki ettiği belirlenemese de, araştırmacılar bu keşfin potansiyel uygulamaları olabileceğini belirtiyor.Uzmanlar, “Bir mantarın örümcek davranışlarını kontrol edebilmesi, beyin hastalıkları üzerine çalışmalarda çığır açıcı olabilir. Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklar için umut vadeden bir araştırma alanı ortaya çıkabilir” dedi.'Daha keşfedilecek çok şey var'Dünya genelinde yaklaşık 150 bin mantar türü tanımlanmış durumda, ancak bu rakamın sadece yüzde 5'lik bir kesimi temsil ettiği tahmin ediliyor. Chicago Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr. Matthew Nelsen, bu keşfin mantarların çeşitliliğine dikkat çektiğini ve bilim dünyasında yeni araştırmalara ilham vereceğini ifade etti.Araştırma, aynı zamanda bu zombileştirici mantarın da başka mantarlar tarafından tüketildiğini gözlemledi. Bilim insanları, örümceklerin bu döngüde önemli bir besin kaynağı olduğunu ve mantarların ekosistemde dengeyi koruduğunu belirtti.Mantar, yalnızca örümcekleri enfekte ettiği için insan sağlığı açısından bir tehdit oluşturmuyor. Dr. Nelsen, “Bu mantarın insanları etkilemesi için vücut ısımıza ve bağışıklık sistemimize uyum sağlaması gerekir ki bu, evrimsel olarak büyük bir sıçrama olurdu” diyerek insanların endişelenmesine gerek olmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/yolcu-gemisinde-salgin-alarmi-100-kisi-virus-kapti-1093490507.html
kuzey irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/11/1078544631_0:103:570:530_1920x0_80_0_0_59446f91a56acd6b20d9963698a41aa8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zombi örümcek mantarı, gibellula attenboroughii, mağara örümcekleri, örümcekleri zombiye çeviren mantar, zombi mantarı, davranış manipülasyonu, beyin hastalıkları araştırması, örümcek kontrol eden mantar, zombi örümcek hastalığı, yeni mantar türü keşfi
zombi örümcek mantarı, gibellula attenboroughii, mağara örümcekleri, örümcekleri zombiye çeviren mantar, zombi mantarı, davranış manipülasyonu, beyin hastalıkları araştırması, örümcek kontrol eden mantar, zombi örümcek hastalığı, yeni mantar türü keşfi

Örümcekleri 'zombiye' çeviren yeni bir mantar türü keşfedildi

17:03 15.02.2025
© İHAZıplayan örümcek
Zıplayan örümcek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© İHA
Abone ol
Bilim insanları, mağara örümceklerini zombiye çeviren ve ölü bedenlerini sporlarını yaymak için kullanan yeni bir mantar türü keşfetti. 'Gibellula attenboroughii' olarak adlandırılan bu mantar, örümceklerin davranışlarını kontrol ediyor ancak beyni nasıl etkiledi konusunda uzmanlar şimdilik bir yanıt bulamıyor.
Avrupa'da bilim insanları, mağara örümceklerini “zombiye” çeviren ve onları ölü bedenleri aracılığıyla yayılmak için kullanan daha önce bilinmeyen bir mantar türü keşfetti. Gibellula attenboroughii olarak adlandırılan bu mantar, örümcekleri ağlarından çıkararak ölümlerine neden oluyor ve ardından cansız bedenlerini sporlarını yaymak amacıyla kullanıyor.
Bu yeni türün davranışı, "zombi karınca mantarı" olarak bilinen mantarla benzerlik gösteriyor. Gibellula attenboroughii, konakçısını daha uygun bir yere yönlendirmesiyle dikkat çekiyor. Ancak mantarın örümceklerin beynini nasıl etkilediği hala bir gizem olarak kalırken, evrimsel gelişimi ve ekolojik etkileri konusunda da pek çok soru işareti bulunuyor.
Araştırmacılar, “Karıncalar ve yaban arıları üzerinde bu tür davranış manipülasyonlarını biliyorduk, ancak bu farklı bir familyada görüldü. Parazitik dünyada nadir rastlanan bir durum bu” dedi. Bu keşifin, hayvanları kontrol eden mantarların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak yeni araştırmalara kapı araladığını belirtildi.

Zombi örümcek mantarının keşfi

Gibellula attenboroughii, yalnızca mağara örümceklerini enfekte eden bir mantar türü olarak sınıflandırılıyor. Şu ana kadar yalnızca Avrupa'da görülen ve mağara yaşamına uyum sağlamış Metellina merianae ve Meta menardi türlerini etkilediği gözlemlendi.
Mantarın ilk kez 2021 yılında, Kuzey İrlanda’daki Castle Espie Wetland Centre'da terk edilmiş bir barut deposunda çekim yapan bir televizyon ekibi tarafından fark edildiği belirtildi. Çekim ekibi, örümceğin ölümünden önce ağını terk ederek açık bir alana yerleştiğini gözlemledi. Bu davranış değişikliğinin mantar tarafından kontrol edildiği düşünülüyor.
Daha fazla gözlem sonucunda, Kuzey İrlanda ve İrlanda’daki mağaralarda da aynı şekilde açık alanlarda konumlanmış enfekte örümcekler bulundu. Cornell Üniversitesi'nden Dr. Jay Stafstrom, “Bir mantarın örümceği enfekte edip davranışlarını değiştirerek sporlarını yaymasını sağlaması büyüleyici” yorumunu yaptı.

Mantarın örümceği nasıl kontrol ettiği açıklanamıyor

Bilim insanları, mantarın örümceği nasıl kontrol ettiğini henüz tam olarak açıklayamıyor. Ancak araştırmacılar, mantarın örümcekleri hava akımlarının yoğun olduğu alanlara yönlendirdiğini, böylece sporların daha kolay yayılmasını sağladığını düşünüyor. Henüz hangi bileşenlerin örümceğin beynine etki ettiği belirlenemese de, araştırmacılar bu keşfin potansiyel uygulamaları olabileceğini belirtiyor.
Uzmanlar, “Bir mantarın örümcek davranışlarını kontrol edebilmesi, beyin hastalıkları üzerine çalışmalarda çığır açıcı olabilir. Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklar için umut vadeden bir araştırma alanı ortaya çıkabilir” dedi.

'Daha keşfedilecek çok şey var'

Dünya genelinde yaklaşık 150 bin mantar türü tanımlanmış durumda, ancak bu rakamın sadece yüzde 5'lik bir kesimi temsil ettiği tahmin ediliyor. Chicago Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr. Matthew Nelsen, bu keşfin mantarların çeşitliliğine dikkat çektiğini ve bilim dünyasında yeni araştırmalara ilham vereceğini ifade etti.
Araştırma, aynı zamanda bu zombileştirici mantarın da başka mantarlar tarafından tüketildiğini gözlemledi. Bilim insanları, örümceklerin bu döngüde önemli bir besin kaynağı olduğunu ve mantarların ekosistemde dengeyi koruduğunu belirtti.
Mantar, yalnızca örümcekleri enfekte ettiği için insan sağlığı açısından bir tehdit oluşturmuyor. Dr. Nelsen, “Bu mantarın insanları etkilemesi için vücut ısımıza ve bağışıklık sistemimize uyum sağlaması gerekir ki bu, evrimsel olarak büyük bir sıçrama olurdu” diyerek insanların endişelenmesine gerek olmadığını belirtti.
Lüks yolcu gemisi Grönland’de karaya oturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
DÜNYA
Yolcu gemisinde salgın alarmı: 100 kişi virüs kaptı
8 Şubat, 13:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала