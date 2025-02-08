https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/yolcu-gemisinde-salgin-alarmi-100-kisi-virus-kapti-1093490507.html

Yolcu gemisinde salgın alarmı: 100 kişi virüs kaptı

Yolcu gemisinde salgın alarmı: 100 kişi virüs kaptı

Sputnik Türkiye

ABD'deki bir kruvaziyer gemisinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle 100'e yakın yolcu hastalandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T13:46+0300

2025-02-08T13:46+0300

2025-02-08T13:46+0300

dünya

abd

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

yolcu gemisi

salgın

salgın hastalık

virüs

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ABD'de, bir kruvaziyer gemisinde, yolcular arasında mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilere yol açan bir virüs nedeniyle 100'e yakın kişi hastalandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu vaka sayısının artmaması için gemideki durumu yakından takip etmeye başladı.Gemideki yolcular, belirtilerle ilgili şikayetlerini yetkililere bildirdikten sonra sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti. Olay sonrası, CDC gemi üzerinde sağlık taraması başlatırken, yolcular ve mürettebattan detaylı sağlık bilgileri toplandı.İlk belirlemelere göre, hastalıklar arasında mide ve bağırsak rahatsızlıkları ön planda. CDC, virüsün kaynağını belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı ve gerekli sağlık önlemlerini alacaklarını açıkladı.Geminin rotasında herhangi bir değişiklik yapılmazken, hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla hijyen önlemleri ve sosyal mesafe kuralları sıkı bir şekilde uygulandı. Şirket, yolcuların güvenliğini sağlamak için önümüzdeki dönemde sağlık önlemlerini artırmayı planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/norovirus-alarmi-belirtiler-3-gunden-fazla-suruyorsa-mutlaka-doktora-basvurun--1093488049.html

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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), yolcu gemisi, salgın, salgın hastalık, virüs