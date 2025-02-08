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Yolcu gemisinde salgın alarmı: 100 kişi virüs kaptı
Yolcu gemisinde salgın alarmı: 100 kişi virüs kaptı
Sputnik Türkiye
ABD'deki bir kruvaziyer gemisinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle 100'e yakın yolcu hastalandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T13:46+0300
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dünya
abd
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
yolcu gemisi
salgın
salgın hastalık
virüs
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ABD'de, bir kruvaziyer gemisinde, yolcular arasında mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilere yol açan bir virüs nedeniyle 100'e yakın kişi hastalandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu vaka sayısının artmaması için gemideki durumu yakından takip etmeye başladı.Gemideki yolcular, belirtilerle ilgili şikayetlerini yetkililere bildirdikten sonra sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti. Olay sonrası, CDC gemi üzerinde sağlık taraması başlatırken, yolcular ve mürettebattan detaylı sağlık bilgileri toplandı.İlk belirlemelere göre, hastalıklar arasında mide ve bağırsak rahatsızlıkları ön planda. CDC, virüsün kaynağını belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı ve gerekli sağlık önlemlerini alacaklarını açıkladı.Geminin rotasında herhangi bir değişiklik yapılmazken, hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla hijyen önlemleri ve sosyal mesafe kuralları sıkı bir şekilde uygulandı. Şirket, yolcuların güvenliğini sağlamak için önümüzdeki dönemde sağlık önlemlerini artırmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/norovirus-alarmi-belirtiler-3-gunden-fazla-suruyorsa-mutlaka-doktora-basvurun--1093488049.html
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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), yolcu gemisi, salgın, salgın hastalık, virüs
abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), yolcu gemisi, salgın, salgın hastalık, virüs

Yolcu gemisinde salgın alarmı: 100 kişi virüs kaptı

13:46 08.02.2025
© İHA / İHA-AW028983Lüks yolcu gemisi Grönland’de karaya oturdu
Lüks yolcu gemisi Grönland’de karaya oturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© İHA / İHA-AW028983
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ABD'deki bir kruvaziyer gemisinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle 100'e yakın yolcu hastalandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), olayla ilgili soruşturma başlattı.
ABD'de, bir kruvaziyer gemisinde, yolcular arasında mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilere yol açan bir virüs nedeniyle 100'e yakın kişi hastalandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu vaka sayısının artmaması için gemideki durumu yakından takip etmeye başladı.
Gemideki yolcular, belirtilerle ilgili şikayetlerini yetkililere bildirdikten sonra sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti. Olay sonrası, CDC gemi üzerinde sağlık taraması başlatırken, yolcular ve mürettebattan detaylı sağlık bilgileri toplandı.
İlk belirlemelere göre, hastalıklar arasında mide ve bağırsak rahatsızlıkları ön planda. CDC, virüsün kaynağını belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı ve gerekli sağlık önlemlerini alacaklarını açıkladı.
Geminin rotasında herhangi bir değişiklik yapılmazken, hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla hijyen önlemleri ve sosyal mesafe kuralları sıkı bir şekilde uygulandı. Şirket, yolcuların güvenliğini sağlamak için önümüzdeki dönemde sağlık önlemlerini artırmayı planlıyor.
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