https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/meteorolojiden-soguk-hava-ve-kar-geri-donuyor-uyarisi-hava-sicakligi-8-derece-birden-dusecek-1093684040.html

Meteoroloji'den 'soğuk hava ve kar geri dönüyor' uyarısı: Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek

Meteoroloji'den 'soğuk hava ve kar geri dönüyor' uyarısı: Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava nasıl olacak? İl il detaylı tahminler ve dikkat edilmesi gerekenler için hemen okuyun!

2025-02-15T09:24+0300

2025-02-15T09:24+0300

2025-02-15T09:25+0300

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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yerini hafta başında yoğun sağanak yağışlara bırakıyor. Ancak bu durum uzun sürmeyecek; çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşecek, kuvvetli soğuklar ve kar yağışları ülke genelinde etkisini artıracak.Meteorolojiden kritik uyarılarMeteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu bölgelerindeki çığ riski ve iç kesimlerdeki yoğun buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Ayrıca, Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen sağanak yağışlar geçici olsa da buzlanma riski taşırken, Doğu Anadolu’da don olaylarının şiddetleneceği bildirildi.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak:Hava sıcaklıkları düşüyorÇarşamba günü itibarıyla:Rüzgâr uyarısıRüzgâr genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden esen rüzgârların yer yer hızını artırabileceği belirtiliyor.Kritik uyarılar: Çığ ve don riskiDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde etkili olacak yoğun buzlanma ve don olayları, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Meteoroloji, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.Yeni hafta: Daha sert bir kış geliyorYeni haftanın ortasından itibaren, özellikle doğu ve iç bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli soğukların etkisiyle hava koşulları sertleşirken, özellikle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor. İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirler, sert kış koşullarına hazırlıklı olmalı.Bugün hava nasıl olacak?Marmara: Sağanak ve sis uyarısıMarmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı ile Bursa çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Ege: Kıyılarda sağanak, i̇ç kesimlerde donEge Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don olayları görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hâkimAkdeniz genelinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.İç Anadolu: Don ve sis bekleniyorİç Anadolu genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis etkili olacak.Batı Karadeniz: Sağanak ve donBölgenin kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don görülecek. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ riski ve sis uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu Anadolu: Çığ ve don tehlikesiDoğu Anadolu’da hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca, gece saatlerinde yoğun don olayları bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Don ve sis bekleniyorBölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis etkili olacak. Genel hava durumu ise parçalı ve az bulutlu.Denizlerde hava durumuKaradeniz: Parçalı çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağış. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,5 metre.Marmara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre.Ege: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,5 metre.Akdeniz: Parçalı bulutlu, yer yer fırtınamsı rüzgâr. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,5 metre.

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