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Meteoroloji'den 'soğuk hava ve kar geri dönüyor' uyarısı: Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek
Meteoroloji'den 'soğuk hava ve kar geri dönüyor' uyarısı: Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek
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Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava nasıl olacak? İl il detaylı tahminler ve dikkat edilmesi gerekenler için hemen okuyun!
2025-02-15T09:24+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yerini hafta başında yoğun sağanak yağışlara bırakıyor. Ancak bu durum uzun sürmeyecek; çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşecek, kuvvetli soğuklar ve kar yağışları ülke genelinde etkisini artıracak.Meteorolojiden kritik uyarılarMeteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu bölgelerindeki çığ riski ve iç kesimlerdeki yoğun buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Ayrıca, Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen sağanak yağışlar geçici olsa da buzlanma riski taşırken, Doğu Anadolu’da don olaylarının şiddetleneceği bildirildi.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak:Hava sıcaklıkları düşüyorÇarşamba günü itibarıyla:Rüzgâr uyarısıRüzgâr genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden esen rüzgârların yer yer hızını artırabileceği belirtiliyor.Kritik uyarılar: Çığ ve don riskiDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde etkili olacak yoğun buzlanma ve don olayları, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Meteoroloji, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.Yeni hafta: Daha sert bir kış geliyorYeni haftanın ortasından itibaren, özellikle doğu ve iç bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli soğukların etkisiyle hava koşulları sertleşirken, özellikle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor. İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirler, sert kış koşullarına hazırlıklı olmalı.Bugün hava nasıl olacak?Marmara: Sağanak ve sis uyarısıMarmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı ile Bursa çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Ege: Kıyılarda sağanak, i̇ç kesimlerde donEge Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don olayları görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hâkimAkdeniz genelinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.İç Anadolu: Don ve sis bekleniyorİç Anadolu genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis etkili olacak.Batı Karadeniz: Sağanak ve donBölgenin kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don görülecek. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ riski ve sis uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu Anadolu: Çığ ve don tehlikesiDoğu Anadolu’da hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca, gece saatlerinde yoğun don olayları bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Don ve sis bekleniyorBölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis etkili olacak. Genel hava durumu ise parçalı ve az bulutlu.Denizlerde hava durumuKaradeniz: Parçalı çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağış. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,5 metre.Marmara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre.Ege: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,5 metre.Akdeniz: Parçalı bulutlu, yer yer fırtınamsı rüzgâr. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,5 metre.
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Meteoroloji'den 'soğuk hava ve kar geri dönüyor' uyarısı: Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek

09:24 15.02.2025 (güncellendi: 09:25 15.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA
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Meteoroloji'nin yeni hafta raporuna göre Türkiye'yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve kar yağışları, ülke genelinde hayatı zorlaştıracak. İşte 15 Şubat İstanbul, Ankara ve diğer iller için kritik hava durumu.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yerini hafta başında yoğun sağanak yağışlara bırakıyor. Ancak bu durum uzun sürmeyecek; çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşecek, kuvvetli soğuklar ve kar yağışları ülke genelinde etkisini artıracak.

Meteorolojiden kritik uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu bölgelerindeki çığ riski ve iç kesimlerdeki yoğun buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Ayrıca, Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen sağanak yağışlar geçici olsa da buzlanma riski taşırken, Doğu Anadolu’da don olaylarının şiddetleneceği bildirildi.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak:
Marmara’nın kuzey ve batısı,
Kıyı Ege,
Batı Karadeniz kıyıları,
Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış geçişleri görülecek.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Çarşamba günü itibarıyla:
İstanbul'da 12 derecelere kadar çıkan sıcaklık, 4 dereceye kadar düşecek.
Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı etkili olacak.
İç kesimlerde sıcaklıkların 8-9 derece birden düşmesi bekleniyor.

Rüzgâr uyarısı

Rüzgâr genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden esen rüzgârların yer yer hızını artırabileceği belirtiliyor.

Kritik uyarılar: Çığ ve don riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde etkili olacak yoğun buzlanma ve don olayları, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Meteoroloji, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Yeni hafta: Daha sert bir kış geliyor

Yeni haftanın ortasından itibaren, özellikle doğu ve iç bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli soğukların etkisiyle hava koşulları sertleşirken, özellikle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor. İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirler, sert kış koşullarına hazırlıklı olmalı.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara: Sağanak ve sis uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı ile Bursa çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Çanakkale: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 14°C
Edirne: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı. 15°C
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. 11°C
Kırklareli: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 14°C

Ege: Kıyılarda sağanak, i̇ç kesimlerde don

Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don olayları görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu. 10°C
Denizli: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. 14°C
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 17°C
Manisa: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 17°C

Akdeniz: Parçalı bulutlu hava hâkim

Akdeniz genelinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.
Adana: Parçalı bulutlu. 17°C
Antalya: Parçalı bulutlu. 16°C
Hatay: Parçalı bulutlu. 14°C
Mersin: Parçalı bulutlu. 17°C

İç Anadolu: Don ve sis bekleniyor

İç Anadolu genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis etkili olacak.
Ankara: Parçalı bulutlu. 11°C
Çankırı: Parçalı bulutlu. 10°C
Eskişehir: Parçalı bulutlu. 13°C
Konya: Parçalı bulutlu. 11°C

Batı Karadeniz: Sağanak ve don

Bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don görülecek. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Bolu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 11°C
Düzce: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 15°C
Kastamonu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 9°C
Zonguldak: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 11°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ riski ve sis uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: Parçalı bulutlu. 11°C
Artvin: Parçalı bulutlu. 9°C
Samsun: Parçalı bulutlu. 15°C
Trabzon: Parçalı bulutlu. 13°C

Doğu Anadolu: Çığ ve don tehlikesi

Doğu Anadolu’da hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca, gece saatlerinde yoğun don olayları bekleniyor.
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu. -2°C
Kars: Parçalı ve az bulutlu. -1°C
Malatya: Parçalı ve az bulutlu. 4°C
Van: Parçalı ve az bulutlu. 2°C

Güneydoğu Anadolu: Don ve sis bekleniyor

Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis etkili olacak. Genel hava durumu ise parçalı ve az bulutlu.
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu. 9°C
Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu. 11°C
Siirt: Parçalı ve az bulutlu. 8°C
Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu. 13°C

Denizlerde hava durumu

Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağış. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,5 metre.
Marmara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre.
Ege: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,5 metre.
Akdeniz: Parçalı bulutlu, yer yer fırtınamsı rüzgâr. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,5 metre.
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