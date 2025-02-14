https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/trumpin-eski-danismani-boltondan-ani-cikis-putin-abd-nato-ve-ukraynaya-karsi-buyuk-bir-zafer-1093670899.html

Trump'ın eski danışmanı Bolton'dan ani çıkış: Putin, ABD, NATO ve Ukrayna'ya karşı büyük bir zafer kazandı

Trump'ın eski danışmanı Bolton'dan ani çıkış: Putin, ABD, NATO ve Ukrayna'ya karşı büyük bir zafer kazandı

Sputnik Türkiye

Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesi birçok önemli isimden Ukrayna kriziyle ilgili yorumlar gelmesine yol açarken bunlara birinci Trump döneminde Beyaz... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T14:34+0300

2025-02-14T14:34+0300

2025-02-14T14:34+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde Beyaz Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD, NATO ve Ukrayna'ya karşı büyük bir zafer kazandığını söyledi.Putin ve Trump arasında gerçekleşen ve Ukrayna krizinin ele alındığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolton, "Bu hafta Putin, ABD, NATO ve Ukrayna'ya karşı büyük bir zafer kazandı" dedi.Rus lider Putin'in müzakereleri beklediğini, zira Trump'tan birçok şey alabileceğine inandığını söyleyen Bolton, gelinen noktada Rusya Devlet Başkanı'nın tamamen haklı olduğunun görüldüğünü vurguladı.Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump, önceki gün telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'da çözüm olasılığını etraflıca ele almıştı.ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunarak, "Moskova, Ukrayna birliklerinin yeni Rus bölgelerinin topraklarından çekilmesinin ardından derhal ateşi kesecek ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecek" cümlesini kaydetmişti. Putin açıklamasında ayrıca Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, askersizleştirme ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini vurgulayarak bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasından da bahsetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/orbandan-aciklama-rusyanin-kuresel-ekonomiye-yeniden-entegrasyonu-ne-zaman-gerceklesecek-1093662230.html

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abd, john bolton, ukrayna, bolton, kiev, nato, rusya, vladimir putin, donald trump