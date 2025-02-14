Orban'dan açıklama: Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegrasyonu ne zaman gerçekleşecek?
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertViktor Orban
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Batı'da Ukrayna krizine barışçıl çözüm çağrısı yapan ülke sayısının ABD'yle birlikte 3'e yükseldiğini belirten Orban, Rusya'nın küresel ekonomiye entegrasyonuna ilişkin görüşlerini paylaştı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna krizi çözüldükten sonra Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre olacağını belirtti.
Macaristan'da yayın yapan Kossuth radyosuna konuşan Orban, Rusya'nın küresel ekonomi ve Avrupa güvenlik sistemine Ukrayna'daki çatışmalara çözüm bulunduktan sonra döneceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerin sona erdirilmesine ilişkin anlaşma yapma girişiminden umutlu olduğunu söyleyen Orban, "ABD Başkanı'nın barış müzakereleri masasında bir anlaşmaya varması durumunda Rusya'nın küresel ekonomiye ve Avrupa güvenlik sistemine yeniden entegre edileceğini düşünüyorum" dedi.
Orban, Macaristan'ın uzun zamandır Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını savunduğunu, bu yaptırımların enerji fiyatlarında artışa yol açıp Avrupa ekonomisine büyük zarar verdiğini de hatırlatarak "Bundan dolayı yılda 6.5 milyar euro kaybediyoruz ve toplamda [3 yılda] yaklaşık 20 milyar euro kaybettik. Bu çok büyük bir miktar" ifadelerini kullandı.
Macaristan Başbakanı, Rusya'nın Avrupa enerji sistemi de dahil Avrupa ekonomisine yeniden katılmasının Macar ekonomisine büyük bir ivme kazandıracağının ve barış durumunda çok kazançlı çıkacaklarının altını çizdi.
Önceden Batı'da sadece Macaristan ve Vatikan'ın tutarlı bir şekilde barışçıl çözüm çağrısı yaptığına ve artık buna ABD'nin de dahil olduğuna dikkat çeken Orban, "Biz Macarlar için son 3 yıldır bu pozisyonda kalarak doğru hareket ettiğimizi bilmek önemli. Artık sayımız 3 ve bu büyük bir güç, zira ABD Batı dünyasının lideri" diye ekledi.
Macaristan'da yayın yapan Kossuth radyosuna konuşan Orban, Rusya'nın küresel ekonomi ve Avrupa güvenlik sistemine Ukrayna'daki çatışmalara çözüm bulunduktan sonra döneceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerin sona erdirilmesine ilişkin anlaşma yapma girişiminden umutlu olduğunu söyleyen Orban, "ABD Başkanı'nın barış müzakereleri masasında bir anlaşmaya varması durumunda Rusya'nın küresel ekonomiye ve Avrupa güvenlik sistemine yeniden entegre edileceğini düşünüyorum" dedi.
Orban, Macaristan'ın uzun zamandır Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını savunduğunu, bu yaptırımların enerji fiyatlarında artışa yol açıp Avrupa ekonomisine büyük zarar verdiğini de hatırlatarak "Bundan dolayı yılda 6.5 milyar euro kaybediyoruz ve toplamda [3 yılda] yaklaşık 20 milyar euro kaybettik. Bu çok büyük bir miktar" ifadelerini kullandı.
Macaristan Başbakanı, Rusya'nın Avrupa enerji sistemi de dahil Avrupa ekonomisine yeniden katılmasının Macar ekonomisine büyük bir ivme kazandıracağının ve barış durumunda çok kazançlı çıkacaklarının altını çizdi.
Önceden Batı'da sadece Macaristan ve Vatikan'ın tutarlı bir şekilde barışçıl çözüm çağrısı yaptığına ve artık buna ABD'nin de dahil olduğuna dikkat çeken Orban, "Biz Macarlar için son 3 yıldır bu pozisyonda kalarak doğru hareket ettiğimizi bilmek önemli. Artık sayımız 3 ve bu büyük bir güç, zira ABD Batı dünyasının lideri" diye ekledi.