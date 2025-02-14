https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/tff-sahadan-cekilen-takimlarin-cezasini-artirdi-1093680104.html

TFF, sahadan çekilen takımların cezasını artırdı

TFF, sahadan çekilen takımların cezasını artırdı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son dönemde yaşanan sahadan çekilme ve müsabakayı terk etme olaylarının ardından Futbol Disiplin Talimatı’nda önemli... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T21:24+0300

2025-02-14T21:24+0300

2025-02-14T21:24+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

maç yayını

tarihi maç

tff merkez hakem kurulu

adana demirspor

galatasaray

ceza

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TFF, son dönemde sahadan çekilme ve müsabakayı terk etme olaylarının önüne geçmek ve futbol müsabakalarının düzenini korumak amacıyla yeni düzenlemeyi hayata geçirdi.TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, müsabakayı terk eden veya sahaya çıkmayan takımlara para cezasının yanı sıra puan indirimi de uygulanacak. Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müsabakayı terk eden kulüp, takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere (-9) puan indirme cezası alacak. Ayrıca, kulüplere lig kategorilerine göre şu şekilde para cezaları uygulanacak:Yöneticilere ve futbolculara cezalarYeni düzenlemeye göre, sahadan çekilen veya müsabakayı terk eden kulüplerin yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek. Ayrıca, kulüp görevlilerine de 1 yıl hak mahrumiyeti veya soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı gibi cezalar uygulanacak. Futbolcular ise 5 ila 10 müsabakadan men cezası alacak.Kulüp başkanlarına 1 yıl menTFF’nin açıklamasında özellikle vurgulanan bir diğer nokta ise, sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verileceği oldu. Bu kararla, kulüp başkanlarının sorumlulukları artırılarak, benzer olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, tarihi maç, tff merkez hakem kurulu, adana demirspor, galatasaray, ceza