https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/tff-sahadan-cekilen-takimlarin-cezasini-artirdi-1093680104.html
TFF, sahadan çekilen takımların cezasını artırdı
TFF, sahadan çekilen takımların cezasını artırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son dönemde yaşanan sahadan çekilme ve müsabakayı terk etme olaylarının ardından Futbol Disiplin Talimatı’nda önemli... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T21:24+0300
2025-02-14T21:24+0300
2025-02-14T21:24+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
maç yayını
tarihi maç
tff merkez hakem kurulu
adana demirspor
galatasaray
ceza
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TFF, son dönemde sahadan çekilme ve müsabakayı terk etme olaylarının önüne geçmek ve futbol müsabakalarının düzenini korumak amacıyla yeni düzenlemeyi hayata geçirdi.TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, müsabakayı terk eden veya sahaya çıkmayan takımlara para cezasının yanı sıra puan indirimi de uygulanacak. Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müsabakayı terk eden kulüp, takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere (-9) puan indirme cezası alacak. Ayrıca, kulüplere lig kategorilerine göre şu şekilde para cezaları uygulanacak:Yöneticilere ve futbolculara cezalarYeni düzenlemeye göre, sahadan çekilen veya müsabakayı terk eden kulüplerin yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek. Ayrıca, kulüp görevlilerine de 1 yıl hak mahrumiyeti veya soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı gibi cezalar uygulanacak. Futbolcular ise 5 ila 10 müsabakadan men cezası alacak.Kulüp başkanlarına 1 yıl menTFF’nin açıklamasında özellikle vurgulanan bir diğer nokta ise, sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verileceği oldu. Bu kararla, kulüp başkanlarının sorumlulukları artırılarak, benzer olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.
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türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, tarihi maç, tff merkez hakem kurulu, adana demirspor, galatasaray, ceza
türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, tarihi maç, tff merkez hakem kurulu, adana demirspor, galatasaray, ceza
TFF, sahadan çekilen takımların cezasını artırdı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son dönemde yaşanan sahadan çekilme ve müsabakayı terk etme olaylarının ardından Futbol Disiplin Talimatı’nda önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeye göre, müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takımlara ciddi yaptırımlar uygulanacak.
TFF, son dönemde sahadan çekilme ve müsabakayı terk etme olaylarının önüne geçmek ve futbol müsabakalarının düzenini korumak amacıyla yeni düzenlemeyi hayata geçirdi.
TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, müsabakayı terk eden veya sahaya çıkmayan takımlara para cezasının yanı sıra puan indirimi de uygulanacak. Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müsabakayı terk eden kulüp, takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere (-9) puan indirme cezası alacak. Ayrıca, kulüplere lig kategorilerine göre şu şekilde para cezaları uygulanacak:
Süper Lig
için 20 milyon TL’den 100 milyon TL’ye kadar,
1. Lig
için 2 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar,
2. Lig
için 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye kadar,
3. Lig
için 500 bin TL’den 2 milyon 500 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.
Yöneticilere ve futbolculara cezalar
Yeni düzenlemeye göre, sahadan çekilen veya müsabakayı terk eden kulüplerin yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek. Ayrıca, kulüp görevlilerine de 1 yıl hak mahrumiyeti veya soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı gibi cezalar uygulanacak. Futbolcular ise 5 ila 10 müsabakadan men cezası alacak.
Kulüp başkanlarına 1 yıl men
TFF’nin açıklamasında özellikle vurgulanan bir diğer nokta ise, sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verileceği oldu. Bu kararla, kulüp başkanlarının sorumlulukları artırılarak, benzer olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.