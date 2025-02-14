https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rusya-merkez-bankasi-politika-faizinde-degisiklige-gitmedi-1093676203.html

Rusya Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

Rusya Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Bankası, piyasadaki beklentiler dahilinde hareket ederek politika faizini yüzde 21'de sabit tutma kararı aldı. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T17:11+0300

2025-02-14T17:11+0300

2025-02-14T17:11+0300

ekonomi

rusya merkez bankası

merkez bankası

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ekonomi

rus ekonomisi

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Rusya Merkez Bankası, ülkedeki ekonomik görünümle ilgili açıklamasında, enflasyonist baskının yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek iç talepteki büyümenin, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi önemli ölçüde geride bıraktığını kaydetti.Kredi faaliyetlerindeki soğumanın daha belirgin hale geldiği ifade edilen açıklamada, sıkı para politikası ve kredilerdeki soğumanın, enflasyon hedefine 2026 yılı itibarıyla ulaşılmasını mümkün kılmasının beklendiği belirtildi.Ekonomi oluşan göstergeler dahilinde sıkı parasal politikanın devam edeceğini bildiren Merkez Bankası, politika faiz oranının yüzde 21'de bırakılmasına karar verildiğini duyurdu.Ukrayna'yla çatışmaların başlaması sonrası Rusya Merkez Bankası, politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 20'ye çıkarmıştı.2023'ün sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da sabit tutulan politika faizi, 2024 yılında art arda dört kez artırılmıştı.25 Ekim 2024'te yapılan toplantıda politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 21'e yükselten banka, o tarihten bu yana faizi sabit tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-putin-ve-zelenskiy-muzakere-masasina-oturmali-1093675164.html

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