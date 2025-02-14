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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-putin-ve-zelenskiy-muzakere-masasina-oturmali-1093675164.html
Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Putin ve Zelenskiy müzakere masasına oturmalı
Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Putin ve Zelenskiy müzakere masasına oturmalı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin görev süresi Mayıs 2024'te sona eren Zelenskiy'le masaya oturabileceğini ancak kendisiyle olası bir belgeyi imzalamayacağını defaatle... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T16:14+0300
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ukrayna krizi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temcilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in müzakere masasına oturması gerektiğini söyledi.Trump ve Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesi sonrası gündemin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna müzakereleri hakkında Alman basınına konuşan Kellogg, "Üç tarafın birbiriyle konuşması gerektiğini anlıyoruz. Özellikle de, Rusya ve Ukrayna'nın iki mevcut liderinin oturup konuşması gerekiyor" dedi.Bu bağlamda Putin ve Zelenskiy'in bir araya gelerek doğrudan müzakereler yürütmesi gerektiğini savunan Kellogg, "Putin, geçen sene görev süresi sona eren Ukrayna liderinin gayrimeşru olduğunu söylüyor. Ancak bu işe yaramaz. İkisinin konuşması gerekiyor. İki taraf da bir şeylerden vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.Zelenskiy'in görev süresi, 20 Mayıs 2024'te sona erdi. 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu ancak Zelenskiy'in ülkedeki sıkıyönetim uygulamasını defaatle uzatması nedeniyle ülkede sandığa gidilemiyor.Geçen ay Ukrayna gazetesi 'Telegraf', Zelenskiy'in yakın çevresinden kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Devlet Başkanı'nın yeniden aday olmayı planladığını yazmıştı.Zelenskiy'e güvenin yüzde 52 seviyesinde olduğunu iddia eden kaynaklar, ana rakip olarak görülen eski Genelkurmay Başkanı ve mevcut Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy'ın aday olmaması halinde Zelenskiy'in kazanma olasılığını yüksek gördüklerini söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Putin, görev süresi dolmasına rağmen Zelenskiy'le barış görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu, ancak nihai belgenin şu anki meşru Ukrayna yönetimiyle, yani Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'yla imzalanması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/trumpin-eski-danismani-boltondan-ani-cikis-putin-abd-nato-ve-ukraynaya-karsi-buyuk-bir-zafer-1093670899.html
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abd, keith kellogg, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, iddia, londra, yüksek rada, rusya, vladimir putin, donald trump
abd, keith kellogg, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, iddia, londra, yüksek rada, rusya, vladimir putin, donald trump

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Putin ve Zelenskiy müzakere masasına oturmalı

16:14 14.02.2025
© AP PhotoTrump picks Keith Kellogg as Special Envoy for Ukraine
Trump picks Keith Kellogg as Special Envoy for Ukraine - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AP Photo
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Rusya lideri Putin görev süresi Mayıs 2024'te sona eren Zelenskiy'le masaya oturabileceğini ancak kendisiyle olası bir belgeyi imzalamayacağını defaatle söylerken Washington'dan Putin'in Ukraynalı mevkidaşıyla doğrudan müzakere yürütmesi gerektiğine dair açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temcilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in müzakere masasına oturması gerektiğini söyledi.

Trump ve Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesi sonrası gündemin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna müzakereleri hakkında Alman basınına konuşan Kellogg, "Üç tarafın birbiriyle konuşması gerektiğini anlıyoruz. Özellikle de, Rusya ve Ukrayna'nın iki mevcut liderinin oturup konuşması gerekiyor" dedi.

Bu bağlamda Putin ve Zelenskiy'in bir araya gelerek doğrudan müzakereler yürütmesi gerektiğini savunan Kellogg, "Putin, geçen sene görev süresi sona eren Ukrayna liderinin gayrimeşru olduğunu söylüyor. Ancak bu işe yaramaz. İkisinin konuşması gerekiyor. İki taraf da bir şeylerden vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'in görev süresi, 20 Mayıs 2024'te sona erdi. 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu ancak Zelenskiy'in ülkedeki sıkıyönetim uygulamasını defaatle uzatması nedeniyle ülkede sandığa gidilemiyor.

Geçen ay Ukrayna gazetesi 'Telegraf', Zelenskiy'in yakın çevresinden kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Devlet Başkanı'nın yeniden aday olmayı planladığını yazmıştı.

Zelenskiy'e güvenin yüzde 52 seviyesinde olduğunu iddia eden kaynaklar, ana rakip olarak görülen eski Genelkurmay Başkanı ve mevcut Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy'ın aday olmaması halinde Zelenskiy'in kazanma olasılığını yüksek gördüklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görev süresi dolmasına rağmen Zelenskiy'le barış görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu, ancak nihai belgenin şu anki meşru Ukrayna yönetimiyle, yani Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'yla imzalanması gerektiğini belirtmişti.
ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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Trump'ın eski danışmanı Bolton'dan ani çıkış: Putin, ABD, NATO ve Ukrayna'ya karşı büyük bir zafer kazandı
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