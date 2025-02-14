Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Putin ve Zelenskiy müzakere masasına oturmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temcilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in müzakere masasına oturması gerektiğini söyledi.



Trump ve Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesi sonrası gündemin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna müzakereleri hakkında Alman basınına konuşan Kellogg, "Üç tarafın birbiriyle konuşması gerektiğini anlıyoruz. Özellikle de, Rusya ve Ukrayna'nın iki mevcut liderinin oturup konuşması gerekiyor" dedi.



Bu bağlamda Putin ve Zelenskiy'in bir araya gelerek doğrudan müzakereler yürütmesi gerektiğini savunan Kellogg, "Putin, geçen sene görev süresi sona eren Ukrayna liderinin gayrimeşru olduğunu söylüyor. Ancak bu işe yaramaz. İkisinin konuşması gerekiyor. İki taraf da bir şeylerden vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.



Zelenskiy'in görev süresi, 20 Mayıs 2024'te sona erdi. 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu ancak Zelenskiy'in ülkedeki sıkıyönetim uygulamasını defaatle uzatması nedeniyle ülkede sandığa gidilemiyor.



Geçen ay Ukrayna gazetesi 'Telegraf', Zelenskiy'in yakın çevresinden kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Devlet Başkanı'nın yeniden aday olmayı planladığını yazmıştı.



Zelenskiy'e güvenin yüzde 52 seviyesinde olduğunu iddia eden kaynaklar, ana rakip olarak görülen eski Genelkurmay Başkanı ve mevcut Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy'ın aday olmaması halinde Zelenskiy'in kazanma olasılığını yüksek gördüklerini söylemişti.



Rusya Devlet Başkanı Putin, görev süresi dolmasına rağmen Zelenskiy'le barış görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu, ancak nihai belgenin şu anki meşru Ukrayna yönetimiyle, yani Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'yla imzalanması gerektiğini belirtmişti.