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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-basini-trump-kievi-ukrayna-muzakerelerinden-disliyor-1093658094.html
ABD basını: Trump, Kiev'i Ukrayna müzakerelerinden dışlıyor
ABD basını: Trump, Kiev'i Ukrayna müzakerelerinden dışlıyor
Sputnik Türkiye
Trump ve Putin arasındaki telefon görüşmesinin yankıları sürerken, Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde ABD Başkanı'nın Kiev'i Ukrayna... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T10:15+0300
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vladimir zelenskiy
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin yarattığı sansasyon, ABD basınında Kiev'in çözüm süreci dışına itildiği yorumlarını beraberinde getirdi.Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayınlanan bir haberde, "En çok endişe veren nokta, görüşüne göre Trump'ın Ukrayna'yı müzakere tarafları arasından çıkarmasıdır. Putin'le yaptığı telefon konuşmasının ardından kendi barış müzakerelerinden bahsetti ve daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bunu bildirdi" ifadelerine yer verildi.WSJ'nin haberinde, Trump'ın Putin'e ve Rusya'ya diğer müzakere taraflarına davrandığından farklı davrandığının da altı çizildi. Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizinin çözümü için Kiev'in dahli olmadan imzalayacağı bir anlaşmaya uymayacaklarını söylemişti.Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump, önceki gün telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'da çözüm olasılığını etraflıca ele almıştı.ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti.
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abd, haberler, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, kiev, wall street journal (wsj), wall street journal, rusya, vladimir putin, donald trump
abd, haberler, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, kiev, wall street journal (wsj), wall street journal, rusya, vladimir putin, donald trump

ABD basını: Trump, Kiev'i Ukrayna müzakerelerinden dışlıyor

10:15 14.02.2025
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin-Donald Trump
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© Sputnik / Алексей Никольский
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Trump ve Putin arasındaki telefon görüşmesinin yankıları sürerken, Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde ABD Başkanı'nın Kiev'i Ukrayna müzakerelerinden dışladığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin yarattığı sansasyon, ABD basınında Kiev'in çözüm süreci dışına itildiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayınlanan bir haberde, "En çok endişe veren nokta, görüşüne göre Trump'ın Ukrayna'yı müzakere tarafları arasından çıkarmasıdır. Putin'le yaptığı telefon konuşmasının ardından kendi barış müzakerelerinden bahsetti ve daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bunu bildirdi" ifadelerine yer verildi.

WSJ'nin haberinde, Trump'ın Putin'e ve Rusya'ya diğer müzakere taraflarına davrandığından farklı davrandığının da altı çizildi.

Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizinin çözümü için Kiev'in dahli olmadan imzalayacağı bir anlaşmaya uymayacaklarını söylemişti.

Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump, önceki gün telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'da çözüm olasılığını etraflıca ele almıştı.
ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti.
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